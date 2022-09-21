طريقة إثبات عدم تملك عقار مؤجر حساب المواطن بالخطوات ، يريد البعض معرفة الخطوات التي تثبت عدم امتلاكهم عقارا مستأجرا باسم المواطنين ، لأن الحكومة السعودية أوضحت جميع الأسئلة المتعلقة بهذا البرنامج الخدمي للفئات المحتاجة من الأسر اصحاب الدخل المحدود والتي تمر بالظروف الاقتصادية الصعبة نتيجة الأزمات الإقتصادية حول العالم ، بحيث تصل الخدمات إلى الفقراء لتلبية الاحتياجات الخاصة بهم وصولاً الى تحقيق سبل عيش كريمة .

طريقة تقديم طلب اعتراض على الأهلية

سمح برنامج حساب المواطن بتقديم اعتراض على نتيجة الأهلية خلال فترة لا تزيد عن 90 يومًا، باتباع الخطوات التالية

قم بتسجيل الدخول إلى موقع برنامج حساب المواطن.

أدخل بعض البيانات المطلوبة، وهِيْ اسم المستخدم وكلمة المرور.

انقر على أيقونة “دراسة الأهلية”.

لتقديم اعتراض بنجاح، يجب على المستخدم النقر فوق رمز “رفع طلب اعتراض”.

لمعرفة أسباب رفض طلب الأهلية.

إرفاق جميع المستندات المطلوبة للتأكد من أهليتك للاستفادة من برامج الدعم التي يقدمها برنامج الخدمة هذا.

يجب على مقدم الطلب تحديد سبب الاعتراض والموافقة على جميع الشُروطْ والأحكام.

انقر فوق أيقونة “إرسال” للتأكد من تقديم طلب الاعتراض.

خطوات إثبات عدم تملك عقار مؤجر

اهتم برنامج حساب المواطن بتوضيح طريقة إثبات عدم امتلاكك لعقار مؤجر، وذلك على النحو التالي

تسجيل الدخول إلى الموقع.برنامج حساب المواطن.

أدخل جميع البيانات الشخصية المطلوبة وهِيْ رقم الهُوية الوطنية واسم المستخدم وكلمة المرور.

يجب على المستخدم تحديث جميع بيانات المستفِيْد بإدخال منصة تأجير.

إرفاق جميع المستندات والأوراق المطلوبة التي تؤكد أنك لا تملك عقارًا.

أخيرًا، انقر فوق أيقونة “إرسال”.

برنامج حساب المواطن

هُو من أكبر وأقدم البرامج الخدمية التي تقدمها المملكة العربية السَعُودِيْة، ويهدف إلى تحسين مستوى معيشة المواطنين، ودعم محدودي الدخل، والتخفِيْف من أثر الإصلاح الاقتصادي، وزيادة كفاءة الدعم الحكومي بشكل عام.