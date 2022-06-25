طريقة إدخال رغبات النقل الداخلي والخارجي 1444 عبر نظام فارس

يجب اتباع طريقة تسجيل طلبات التحويل الداخلي والخارجي 1444 خلال الفترة التي تحددها وزارة التربية والتعليم، حتى يتمكن المعلمون وموظفو الوزارة العاملون بالمدارس من استكَمْال إجراءات التحويل المطلوبة وتقديم طلباتهم دون مواجهة مشاكل فنية. تقديم الطلبات وتاريخ الإعلان عنها والموافقة عليها كذلك.

نظام الخدمة الذاتية للأجرة

أطلقت وزارة التربية والتعليم فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة نظام فارس لتقديم العديد من الخدمات الذاتية للموظفِيْن إلكترونيًا، فِيْ حين لا يتم إجراء معاملات ورقية، كجزء من خطة التحول الرقمي للوزارة.

التطبيقات زيادة مباشرة فِيْ الموظف بسبب الإجازة. تقدم بطلب للحصول على مزايا الموظف. إخطار غياب الموظف. طلبات الإجازة. قم بالتحديث فورًا بعد الإذن. تطبيقات المكافآت. طلب المغادرة. طلب تمديد الترخيص. طلب تعديل مدة الإجازة. طلب إلغاء الترخيص. طلب تعديل بدء الترخيص. طلب التقاعد.

أسئلة أسئلة للموظفِيْن. أسئلة حول طلبات الموظفِيْن. حالة الرواتب. أساسيات الموظف. بيان ملف سجل الموظف. بيان العمل الإضافِيْ. بيان الوظيفة. الطلبات المعلقة.



كيفِيْة دخول رغبات النقل الداخلي والخارجي 1444

يمكننا ادخال رغبات التحويل الداخلي والخارجي من خلال نظام فارس كالتالي

انتقل مباشرة إلى نظام “Knight”.

أدخل اسم المستخدم وأدخل كلمة المرور.

أدخل رمز التحقق، ثم انقر فوق تسجيل الدخول.

بالضغط على صلاحية الخدمة الذاتية للموظف.

انقر فوق رغبات نقل المعلم.

اختيار خدمة رغبات التحويل الداخلي أو الخارجي.

انقر فوق رمز إدخال الرغبات.

انقر فوق زر الإضافة الأخضر.

أدخل تفاصيل الرغبات من القوائم المنسدلة.

انقر فوق تطبيق عند الانتهاء.

أدخل رغبات التحويل الداخلي للمحولين للخارج

تعمل وزارة التربية والتعليم فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة على توفِيْر خدمة تحويل داخلية للطلاب الذين ينتقلون إلى الخارج عبر نظام فارس الإلكتروني، وذلك لضمان الحفاظ على وقت المعلمين وموظفِيْ الوزارة بالإضافة إلى ضمان راحتهم. هِيْ بعض من أهم تفاصيل النقل الداخلي للنقل الخارجي.

كيفِيْة إدخال رغبات التحويل الداخلي للنقل الخارجي 1444

يتم تسجيل رغبات النقل الداخلي للأشخاص المنقولين خارجيًا على النحو التالي

قم بزيارة نظام فارس مباشرة.

أكَمْل الخطوات لتسجيل الدخول إلى النظام.

اضغط على صلاحية الخدمة الذاتية للموظف.

اختيار رغبات نقل المعلمين.

انقر على خدمة طلب التحويل الداخلي.

انقر فوق إدخال الرغبات ثم انقر فوق إضافة.

أدخل الرغبات بالترتيب المناسب للمعلم.

تحقق من ترتيب الرغبات، ثم انقر فوق تطبيق.

مواعيد إدخال رغبات النقل الداخلي للأشخاص المنقولين خارجياً

لم يتم الإعلان حتى الآن عن مواعيد لاستلام طلبات التحويل الداخلي لعام 1444. ظهرت نتائج التحويل السابق قبل بضعة أشهر وإذا أعيد فتح باب التحويل سيتم الإعلان عنها على الموقع الرسمي لنظام فارس.

تاريخ إعلان نتائج التحويل الداخلي للمحولين للخارج

فتح باب التقديم للتحويلات الخارجية فِيْ 24 ذو القعدة 1443 هـ الموافق للتقويم الميلادي فِيْ 23 يونيو 2022، ومدة التقديم لبضعة أيام، ثم يغلق التطبيق يوم الأربعاء الموافق 29 يونيو، الموافق 30 ذو القعدة 1443 هـ، وبالتالي فإن هذا التحويل يتعلق تحديداً بالعام الدراسي 1443/1444 هـ.

رَابِطْ نظام أجرة النقل الداخلي والخارجي 1444

تسعى المملكة العربية السَعُودِيْة إلى تسهِيْل كافة الخدمات الحكومية وفِيْ هذا السياق يمكن تقديم طلبات التحويلات الداخلية والخارجية إلكترونيًا بكل سهُولة ويسر من خلال الانتقال مباشرة إلى نظام فارس للخدمة الذاتية لبدء تقديم طلبات التحويل الداخلي أو التحويل الخارجي بعد استكَمْال خطوات تسجيل الدخول إلى النظام.

تعتمد طريقة إدخال طلبات التحويل الداخلية والخارجية 1444 على الاتصال بنظام فارس للخدمة الذاتية وبعد التبديل إلى خدمات التحويل الداخلية أو الخارجية من قائمة سلطة الخدمة الذاتية للموظف. يمكننا أيضًا تنفِيْذ العديد من المعاملات واستلام العديد من الخدمات الأخرى من خلال نظام فارس، وأهمها طلب الإجازات.