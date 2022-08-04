طريقة إزالة الشعر بالخل والملح نهائيا من الجذور وتبيض فوري للأماكن الغامقة من أول استعمال 

طريقة إزالة الشعر بالخل والملح، يلعب الخل دورًا حيويًا فِيْ إزالة الشعر الزائد من الجسم بشكل فعال، وهِيْ المشكلة التي تواجهها جميع النساء والفتيات، مما يجعلهن يبحثن عن طرق لإزالة الشعر بأمان، ويقلل بشكل كبير من نموه، حيث أن الخل الأبيض يعمل على حرق بصيلات الشعر تدريجياً يقلل من نمو الشعر حتى يختفِيْ تماماً

طريقة إزالة الشعر بالخل والملح

المكونات

3 ملاعق كبيرة من الكركَمْ.

كَمْية كافِيْة من الخل.

ملعقة كبيرة ملح.

كيف تستعد

اخلطي الملح مع الكركَمْ المطحون فِيْ وعاء بحجم مناسب.

أضف كَمْية مناسبة من الخل الأبيض إلى الخليط أعلاه مع التحريك باستمرار حتى تحصل على معجون سائل نسبيًا.

انشر المعجون على منطقة نمو الشعر وانتظر حتى يجف تمامًا على بشرتك.

افركي بشرتك بحركات دائرية لطيفة فِيْ الاتجاه المعاكس لنمو الشعر.

كرري هذه الوصفة مرة فِيْ الأسبوع حتى تحصلي على أفضل نتيجة ممكنة.

وصفة الخل والملح لازالة الشعر الزائد

المكونات

كوب ملح

نصف كوب خل أبيض.

كيف تستعد

اخلطي كَمْية الملح مع كَمْية الخل الأبيض فِيْ وعاء بحجم مناسب وقلبهما جيدًا حتى تتأكدي من ذوبان الملح.

أزيلي شعرك بالطريقة أو الطريقة التي تناسبك وتناسب بشرتك.

ثم دهن جسمك بالمزيج الناتج.

انتظري 3 ساعات، ثم اغسلي بشرتك أو جسمك بالماء الدافئ وجل الاستحمام.

احرصي على تكرار هذه الوصفة فِيْ كل مرة تزيلي فِيْها شعرك لعدة أشهر، وستلاحظين بنفسك انخفاضًا تدريجيًا فِيْ مظهر شعرك.

تجربتي مع الخل لإزالة الشعر

المكونات

كوب خل أبيض.

طقم قطن طبي.

كيف تستعد