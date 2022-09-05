طريقة إسقاط المركبات التالفة والمهملة إلكترونيًا عبر أبشر 1444 ،تعتبر أحد أهم وأشهر المنصات والخدمات الإلكترونية التي تقدمها السعودية لتسهيل على المواطنين التعامل مع كافة الوزارات والهيئات والاستفسار ،كما وأعلنت الإدارة العامة للمرور عن بعض القرارات الخاصة بالمواطنين والمقيمين في السعودية عن إتلاف بعض المركبات التي تسبب الخطر على حياة المواطنين.

شروط مغادرة السيارة فِيْ السَعُودِيْة

وضعت هِيْئة النقل بالمملكة العربية السَعُودِيْة مجموعة من الشُروطْ الأساسية التي تمنح المواطنين والمقيمين فِيْ المملكة الحق فِيْ التخلي عن المركبات المتضررة، وهذه الشُروطْ هِي:

حيازة رخصة قيادة سارية المفعول للمركبة باستثناء الاستثناءات القانونية فِيْ هذا الشأن.

يجب أن يكون مالك السيارة حياً وميتاً.

يجب أن يتلقى مالكو المركبات أوامر تحويل للمركبات قيد التنفِيْذ.

يجب أن يوافق مالك المبنى المرتبط بهِيْئة النقل البري فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة على بيع المركبات التي تم إيقاف تشغيلها بمكابس فولاذية وكل شيء آخر.

بمجرد اكتمال عملية البيع، سنقوم بتسليمك لوحة الترخيص المهملة فِيْ غضون 5 أيام عمل.

خطوات مغادرة السيارة المتضررة عبر أبشر

هناك بعض الخطوات المهمة التي يجب اتباعها لترك السيارة المتضررة وهِيْ كالتالي:

تسجيل الدخول إلى الموقع الرسمي لمنصة أبشر

اطلع على جميع المراكز المعتمدة.

اذهب إلى أقرب فرع.

نقل المركبة مع لوحة الترخيص.

ثم أخبر الكائن برمز التحقق المرسل إلى هاتف مالك السيارة.

تاريخ تسليم المركبة المتضررة

تاريخ انتهاء مهلة التصحيح الخاصة بإعادة المركبات التالفة والمتروكة فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة والمحددة فِيْ 1 مارس 2023، أي بعد عام من إعلان مبادرة التصحيح، وعند عودة المركبات المتضررة والمهجورة سيتم إغلاقها وستبدأ الإدارة فِيْ تغريم الأشخاص الذين لا يقومون بتسليم المركبات التالفة أو المتروكة وتقوم شرطة البلدية بحملات مستمرة فِيْ جميع الشوارع والساحات لإزالة هذه المركبات التالفة كجزء من الخطة الوطنية لإزالة التشوهات البصرية فِيْ جميع المناطق

طريقة إسقاط المركبات التالفة والمهملة إلكترونيًا عبر أبشر 1444 كما وضعت الإدارة العامة عدة إجراءات قانونية ستقوم بتنفيذها بحق المخالفين للقرارات وعدم توفير عامل السلامة والأمان في تلك المركبات بالإضافة الى تحديد مواعيد للبدء بعمليات الإسقاط.