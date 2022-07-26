طريقة إصدار الرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات 1444 في السعودية، تعتبر الرخصة المهنية من الوثائق الهامة لكل مواطن يعيش في المملكة العربية السعودية، ولأن إصدار الأوراق من الأمور الهامة التي يبحث عنها جميع المواطنين، فقد قررت الإدارة المدنية السعودية تسهيل طرق اصدار الرخصة المهنية للمواطنين في السعودية، ومن خلال هذا المقال سنتعرف الآن على طريقة إصدار الرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات 1444 في السعودية.

الرخصة المهنية للمعلمين في السعودية

الرخصة المهنية هي واحدة من الوثائق الهامة التي يتم منحها من قبل الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية، بموجبها تتيح هذه الرخصة ممارسة العمل لصاحب المهنة دون أي مسائلة قانونية، ومن المهم جدا لكل من يعمل في المهن داخل المملكة العربية السعودية إصدار هذه الرخصة، والتي تكون لها تاريخ صلاحية، ويجب العمل على تجديدها فور إنتهاء صلاحيتها.

مواعيد اختبار الرخصة المهنية للمعلمين 1444

في الجدول المرفق، حددت الجهات العامة في إصدار الرخصة المهنية للمعلمين في المملكة العربية السعودية مواقيت التقديم لاختبار الرخصة المهنية، وهي على الشكل التالي:

الفترة نوع الاختبار اللغة الجنس فترةُ التسجيل المبكر فترةُ الاختبار فترة واحدة (التخصصي) ورقي العربية الكل من 29/11/2021 إلى 2/01/2022 من 2022/02/2022 إلى 26/02/2022 فترة واحدة (التخصصي) محوسب العربية الكل من 29/11/2021 إلى 2/01/2022 من 6/02/22 إلى 16/02/2022

طريقة إصدار الرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات 1444 في السعودية

عملت وزارة التعليم العالي في المملكة العربية السعودية على توضيح آلية إصدار الرخصة المهنية للمعلمين في السعودية، وذلك من خلال الموقع الألكتروني الخاصة بإصدار الرخصة المهنية، ويمكن لكل من يرغب في القيام بإصدار رخصة إتباع الخطوات التالية:

تسجيل الدخول إلى الموقع الرسمي الإلكتروني لهيئة تقويم التعليم والتدريب من هنا.الانتقال إلى نظام الرخص المهنية لشاغلي الوظائف التعليمية.

العمل على تسجيل الدخول عبر بوابة النفاذ الموحد.

العمل على تسجيل الدخول عبر حسابك بمنصة أبشر.

سوف تصل إليك رسالة يكون بها رمز كود التحقق.

بهذا نكون قد تعرفنا على آلية القيام بإصدار الرخصة المهنية للمعلمين في المملكة العربية السعودية، وألية القيام بالدخول على الرابط المعد خصيصا لهذا الأمر، حيث تبين سهولة وسلاسة التقديم لاصدار الرخصة.