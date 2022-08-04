طريقة إصدار الرخصة المهنية للمعلمين 1444 في السعودية ، نتيجة التسائل من قبل الكثير من المعلمين والمعلمات حول التعرف على كيفية اصدر الرخصة المهنية للمعلمين 1444 ، كونها من الأمور المهمة والخاصة بمهنة التعليم داخل المملكة العربية السعودية ، حيث أنه أصدرت هيئة التدريب وتقييم التعليم في المملكة رابط لتمكين المعلمين من الحصول على اصدر الرخصة المهنية للمعلمين 1444 شرط أساسي لا يمكن التنازل عنه ، تابعوا معنا .

الرخصة المهنية للمعلمين 1444

تعتبر الرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات وثيقة رسمية معتمدة من الحكومة السعودية، تمنحها الحكومة بموجبه من خلال هيئة تقويم التعليم والتدريب في المملكة العربية السعودية. الأهلية الخاصة أو الحكومية، حيث يتطلب الحصول على الترخيص اجتياز اختبار الترخيص المهني، والذي يتكون من جزأين، الاختبار التعليمي العام والاختبار التخصصي.

اصدار الرخصة المهنية للمعلمين 1444

يتم إصدار الرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات بعد طلبها من قبل المعلم أو من خلال المعلمة بالذهاب إلى البوابة الرقمية واستناداً إلى المادة 4 من لائحة ضوابط الترخيص المهني للوظائف التعليمية، يحق للمعلم الحصول على الترخيص بعد اجتياز الاختبارات التعليمية العامة والاختبار التخصصي بعد ذلك يتم إصدار الرخصة المهنية خلال 12 شهرًا تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الاختبار.

خطوات إصدار الرخصة المهنية للمعلمين 1444 في المملكة العربية السعودية

نستعرض من خلال الخطوات التالية إصدار الرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات للعام الجديد 1444 هـ في المملكة العربية السعودية

انتقل مباشرة إلى نظام الترخيص المهني.

قم بتسجيل الدخول إلى النظام باستخدام حساب شخصي.

التأكد من اجتياز اختبار الرخصة المهنية بعلامة تؤهل المتقدم لإصدار الرخصة المهنية.

تأكد من صحة المعلومات التي تم إدخالها في الحساب الشخصي لمقدم الطلب.

التقدم بطلب للحصول على ترخيص مهني للمعلمين من خلال خيار الإصدار.

انقر فوق الخيار للموافقة على الشروط والأحكام.

تحديد طريقة سداد رسوم إصدار الرخصة المهنية والمقدرة بـ 100 ريال سعودي.

أدخل رقم بطاقة الائتمان ومعلومات الدفع الأخرى.

انقر فوق خيار الدفع.

شروط اصدار الرخصة المهنية للمعلمين

هناك عدد من الشروط التي تحدد إمكانية إصدار الرخصة المهنية للمعلمين. أدناه نراجع هذه الشروط

أن يكون المتقدم حاصلاً على درجة البكالوريوس على الأقل في تخصص معتمد من الهيئة، ويستثنى من كان يعمل وقت تطبيق هذه اللوائح والتي تشمل حملة الدبلوم.

أن ينجح المعلم في الاختبار العام والإنجازي والتربوي.

دفع الرسوم عند اصدار الرخصة.

يتم تقديم طلب الترقية أو التجديد إلكترونيًا من خلال نظام الترخيص المهني.

استيفاء متطلبات الخبرة المطلوبة.

صلاحية الرخصة المهنية للمعلمين 1444

مدة سريان الرخصة المهنية للمعلمين في المملكة العربية السعودية 5 سنوات تبدأ من وقت إعلان نتيجة الاختبار، بالإضافة إلى فترة صلاحية الترخيص المهني للمعلمين وهي أيضًا 5 سنوات ولكن هذه السنوات تبدأ من تاريخ طلب المعلم إصدار رخصة تجديد أو ترقية.

مستويات الترخيص المهني للمعلمين 1444

حددت حكومة المملكة العربية السعودية مستويات الترخيص المهني للمعلمين لعام 1444 هـ، والتي تُمنح بناءً على مجموعة من الضوابط والمحددات الخاصة التي تقيس المستوى والمؤهلات التعليمية بالإضافة إلى سنوات الخبرة معلمون. فيما يلي نستعرض مستويات الرخصة المهنية للمعلمين 1444 هـ

رخصة مدرس.

رخصة ممارس مدرس.

رخصة مدرس متقدم.

رخصة المعلم الخبير.

رابط إصدار رخصة مهنية للمعلمين 1444

يمكن للمعلمين في المملكة العربية السعودية اجتياز اختبار الكفاءة والحصول على ترخيص مهني إلكترونيًا، وذلك بالذهاب إلى الموقع الإلكتروني لإصدار رخصة مهنية للمعلمين عبر الرابط التالي “”.

وفي الختام لمقالنا هذا نكون قد تحدثنا لكم عبر السطور السابقة حول التعرف على طريقة إصدار الرخصة المهنية للمعلمين 1444 في السعودية ، و رابط إصدار رخصة مهنية للمعلمين 1444 ، مستويات الترخيص المهني للمعلمين 1444 ، و شروط اصدار الرخصة المهنية للمعلمين .