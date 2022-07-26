طريقة إضافة مستفيد محلي في بنك الراجحي 1444 ،وفر بنك الراجحي خدمات كثيرة لعملائه أصحاب الحسابات المصرفية وهذه الخدمة عبارة عن إضافة مستفيد محلي ضمن خدماته البنكية لضمان سرعة وسهولة التحويلات المصرفية بين البنوك المحلية العاملة على الأراضي المملكة العربية السعودية، وأطلق مصرف الراجحي هذه الخدمة المصرفية بعد النجاح البارز الذي لاقته خدمة إضافة المستخدمين ضمن نفس البنك.

كيفية إضافة مستفيد محلي في مصرف الراجحي

ذكرنا أن هناك خيارين لمن يرغب في إضافة مستفيد محلي وسنذكر هنا طريقة إضافة مستفيد محلي في مصرف الراجحي من خلال تطبيق البنك. بمجرد الحصول على التطبيق، يمكن اتباع الخطوات التالية التي تتطلب الكثير من الوقت أو الجهد من جانب العميل

يمكنك تنزيل التطبيق الخاص بالهاتف المحمول، سواء كان نظام التشغيل Android أو نظام التشغيل iPhone، والمتوفر على كل من متجر Google Play أو من خلال متجر Apple. أدخل اسم المستخدم وكلمة المرور لحسابك. تظهر جميع الخدمات التي يمكن للعميل الحصول عليها من خلال التطبيق، بما في ذلك قائمة خدمة الأفراد أفراد مباشر. يتم تحديد مستفيد من البنك المحلي، وستظهر مربعات فارغة لتسجيل تفاصيل المستفيد المضاف. يتم حفظ بيانات المستفيد الجديد.

التسجيل للحصول على حساب مباشر للأفراد

يتم اتباع الخطوات السابقة في حالة وجود حساب موجود مسبقًا في تطبيق البنك، ولكن للتسجيل في التطبيق من البداية لأول مرة، نتبع الخطوات التالية

يوجد في واجهة التطبيق الرئيسية رمز تسجيل، ما عليك سوى النقر فوقه. يتم تحميل صفحة البيانات الشخصية مما يتطلب إدخال رقم بطاقة الحساب في البنك ورقم بطاقة الصراف الآلي وكلمة المرور الخاصة بها. بعد إدخال الأرقام المطلوبة بشكل صحيح، اضغط على التالي لإكمال عملية التسجيل. بهذه الطريقة تم تسجيل حسابك، وكل ما عليك فعله هو تفعيل التطبيق أو إغلاقه وفتحه مرة أخرى. يمكنك بعد ذلك الوصول إلى التطبيق في أي وقت من خلال بيانات الحساب التي يرسلها التطبيق إلى رقم هاتفك. لإضافة مستفيد جديد، اضغط على قائمة عملية التحويل. يوجد في القائمة ثلاثة خيارات، بما في ذلك المستفيد المحلي والمستفيد الدولي والمستفيد من داخل البنك. أدخل بيانات المستفيد الذي ترغب في إضافته إلى حسابك. بعد إدخال البيانات، احفظها. عند الدخول مرة أخرى، ما عليك سوى كتابة رقم حساب المستفيد، وستظهر باقي بياناته. الخطوة الأخيرة هي تنشيط أو إلغاء تنشيط الحساب لتتمكن من إرسال الأموال.

كيفية تفعيل مستفيد محلي لمصرف الراجحي

بعد اتباع خطوات إضافة مستفيد محلي في مصرف الراجحي، هنا تأتي عملية التفعيل لحساب المستفيد الجديد ليتمكن من إرسال الأموال. خطوات التفعيل بسيطة، كما يلي بإيجاز

يمكن تفعيل الحساب عن طريق التواصل مع خدمة العملاء بالبنك.

يمكن تفعيلها من خدمة أمان الراجحي وخدمة اتصل بي التي يقدمها البنك.

كما يمكن تفعيل حساب المستفيد المحلي من خلال ماكينات الصرف الآلي.

يرسل البنك كلمة مرور لتفعيل الحساب ضمن رسالة نصية إلى هاتف العميل.

يقوم البنك فيما بعد بالاتصال بالعميل ويطلب الرقم المرسل إليه ويتكون من ثلاثة أرقام فقط.

بعد إتمام مكالمة التفعيل مع البنك يقوم البنك بإرسال رسالة نصية تؤكد تفعيل إضافة المستفيد واسمه.

ثم يصبح الحساب جاهزًا لاستلام الأموال المحولة إلى حسابه.

الخدمات المصرفية التي يقدمها مصرف الراجحي

مصرف الراجحي من أعرق وأعرق البنوك السعودية التي تقدم العديد من الخدمات المصرفية والمصرفية للأفراد والشركات، ومن خدماته

يقدم البنك خدمة إنشاء الحسابات الجارية بجميع أنواعها لجميع عملاء البنك.

يعد فتح الحساب الجاري إحدى خدمات البنك الفريدة لجذب المزيد من العملاء.

يوفر ميزة تحويل الأموال بمبالغ كبيرة عبر الإنترنت، مما يمنح المعاملات مزيدًا من المرونة والسهولة، بالإضافة إلى عدد من المنتجات والخدمات الاستثمارية المتميزة.

خدمات بنكية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة

يلعب مصرف الراجحي دورًا رئيسيًا في دعم الاقتصاد السعودي. من خلال البنك يتم توفير عدد كبير من فرص العمل للشباب مما يؤدي إلى نمو الاقتصاد وشعبية التجارة وسوق العمل محلياً ودولياً.

ومن أهم خدمات البنك لدعم المشروعات الصغيرة ما يلي

من بين خدمات التمويل التي يقدمها البنك تمويل السيارات والفواتير.

توفير عدد من التسهيلات للمشاريع والمنشآت الصغيرة.

يقوم البنك بإصدار بطاقات ائتمانية متنوعة مثل بطاقات تحويل الراتب مع إضافة خدمة التحويل الإلكتروني.

يوفر البنك أمانًا كاملاً لحسابات عملائه، مع توفير كشف كامل لجميع بنود الحساب بشكل دوري للعميل وإمكانية إجراء جميع التحويلات والمعاملات المصرفية حسب رغبة العميل.

فوائد إضافة مستفيد محلي في مصرف الراجحي

وضحنا طريقة إضافة مستفيد محلي في مصرف الراجحي لكن علينا توضيح الهدف من وراءها، وما الفائدة التي تعود على المستخدم من هذه الميزة التي يقدمها البنك لعملائه.

إضافة مستفيد محلي فوائد عديدة منها ما يلي

تحديد الأشخاص الذين يتم تحويل الأموال إليهم، حيث تقتصر التحويلات المصرفية على الأشخاص المضافين كمستفيدين من الحساب فقط.

ولإعطاء عملية التحويل المزيد من المرونة والسهولة، يمكن التحويل عبر الإنترنت عبر تطبيق البنك أو من خلال ماكينات الصرف الآلي.

إذا قمت بتحويل مبلغ من المال من خلال جهاز الصرف الآلي إلى شخص معين، فمن السهل عليك إضافته إلى قائمة المستفيدين وبلدان التسجيل والتفعيل لحساب هذا الشخص بشكل مستقل.

مزايا الخدمة الأسرع من مصرف الراجحي

يمكن الحصول على جميع خدمات مصرف الراجحي السعودي من خلال خدمة أسرع، بسهولة وسرعة. ومن أهم الخدمات المصرفية التي يمكن للعميل الحصول عليها من خلال هذه الخدمة الحديثة الخدمات التالية

يمكن استخراج جميع أنواع البطاقات المصرفية التي يقدمها البنك مثل بطاقات الصراف الآلي في حالة تلفها أو فقدها.

استلام فوري لدفتر الشيكات الخاص بحسابك المصرفي دون الاتصال به أو طلبه مسبقًا.

خدمة دفع الفواتير المختلفة للخطوط الأرضية أو فواتير الخدمات الحكومية الأخرى مثل المياه والغاز والكهرباء بالإضافة إلى فواتير الإنترنت والهاتف المحمول.

لا يحتاج تحويل الأموال عبر خدمة أسرع إلى أكثر من 24 ساعة، سواء كان التحويل محليًا أو دوليًا، وتكون الخدمة متاحة على مدار اليوم.

يمكن طلب كشف حساب بجميع تفاصيل حسابك البنكي الخاص بحساب البطاقات والسحوبات والودائع وغيرها.

تحديث البيانات في أي وقت، بأقصى درجات الدقة والسرعة.

يستطيع الافراد الذين هم من عملاء بنك الراجحي من إدخال مستفيد آخر للحساب الشخصي في بنك الراجحي، وعمل بنك الراجحي لتحقيق مبدا الأمان للعملاء عند تحويل الأموال، ويتم عادةً إضافة المستفيد وتشغيل الخدمة إلكترونياً، ويستطيع إضافة مستفيد في بنك الراجحي عبر برنامج المباشر للأفراد.