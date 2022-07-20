طريقة إعداد فطيرة البيض والجبن بمجموعة من المكونات الغير مكلفة

اقامة تارت البيض والجبن من أنواع الكيكات البسيطة التي يمكن صنعها فِيْ أي وقت وخاصة فِيْ الأوقات الضيقة، كَمْا أنه من أنواع الكيكات سهلة التحضير التي يتم تحضيرها فِيْ وقت قصير جدًا، وطريقة حشو هذه الكيكات هِيْ يختلف من شخص لآخر. إمبانادا خفِيْفة ولذيذة يتم تناولها كثيرًا على الإفطار وبين الغداء والعشاء، ويفضلها الكثير من الأمهات لأطفالهن، والآن سنعرف بكل التفاصيل مكونات عملها تارت البيض والجبن ومعرفة خطوات عمله بكل وضوح وسهُولة.
مكونات لصنع البيض والجبن لاذع
هِيْ مكونات العمل تارت البيض والجبن من المكونات الاقتصادية دعونا نتعرف عليها وهِيْ كالتالي –
- 3 أكواب دقيق.
- 1 ملعقة كبيرة خميرة فورية.
- 3 ملاعق كبيرة من الزبادي.
- رشة ملح.
- 3 ملاعق سكر.
- كوب من الحَلْيب الدافئ.
- 2 ملاعق كبيرة زيت.
حشوة
- البيض حسب الحاجة.
- الجبن حسب الرغبة
طريقة تحضير الفطيرة
تعتبر طريقة تحضير هذه الكعكة من الطرق البسيطة التي تتم فِيْ وقت سريع فلنتعرف عليها وهِيْ كالتالي –
- فِيْ البداية نحضر العجينة بإحضار وعاء ونضع فِيْه السكر والحَلْيب ونقلب جيداً، ثم نضيف الخميرة الفورية ونقلب كذلك ونترك الخليط حتى يتخمر.
- ثم ننخل الدقيق جيداً ونضعه فِيْ وعاء كبير ونضيف الملح ثم الزبادي والزيت.
- اخلطي جميع المكونات معًا، ثم اسكبي الحَلْيب والخميرة فوق الخليط واعجني جيدًا حتى تحصلي على عجينة ناعمة ومتماسكة.
- غطي العجينة واتركيها فِيْ مكان دافئ لمدة ساعة.
- فِيْ ذلك الوقت، نبشر الجبن المتاح ونضيف البيض ونحرك المكونين.
- وزعي نصف العجينة على صينية وضعي عليها القليل من الحشوة واثني الجوانب.
- نضع الصينية فِيْ الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية ونتركها حتى تنضج العجينة وتتحول إلى لون ذهبي.
- نخرج الصينية من الفرن ونقدمها ساخنة مع ألف هنا وعلاجها وصحتها ورفاهِيْتها للجميع.