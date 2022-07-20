طريقة إعداد فطيرة البيض والجبن بمجموعة من المكونات الغير مكلفة

اقامة تارت البيض والجبن من أنواع الكيكات البسيطة التي يمكن صنعها فِيْ أي وقت وخاصة فِيْ الأوقات الضيقة، كَمْا أنه من أنواع الكيكات سهلة التحضير التي يتم تحضيرها فِيْ وقت قصير جدًا، وطريقة حشو هذه الكيكات هِيْ يختلف من شخص لآخر. إمبانادا خفِيْفة ولذيذة يتم تناولها كثيرًا على الإفطار وبين الغداء والعشاء، ويفضلها الكثير من الأمهات لأطفالهن، والآن سنعرف بكل التفاصيل مكونات عملها تارت البيض والجبن ومعرفة خطوات عمله بكل وضوح وسهُولة.

مكونات لصنع البيض والجبن لاذع

هِيْ مكونات العمل تارت البيض والجبن من المكونات الاقتصادية دعونا نتعرف عليها وهِيْ كالتالي –

3 أكواب دقيق.

1 ملعقة كبيرة خميرة فورية.

3 ملاعق كبيرة من الزبادي.

رشة ملح.

3 ملاعق سكر.

كوب من الحَلْيب الدافئ.

2 ملاعق كبيرة زيت.

حشوة

البيض حسب الحاجة.

الجبن حسب الرغبة

طريقة تحضير الفطيرة

تعتبر طريقة تحضير هذه الكعكة من الطرق البسيطة التي تتم فِيْ وقت سريع فلنتعرف عليها وهِيْ كالتالي –