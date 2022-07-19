طريقة إلغاء سجل تجاري منتهِيْ وزارة التجارة 1443

يبحث آلاف المواطنين السعوديين عن طريقة لإلغاء تسجيل تجاري منتهِيْ الصلاحية على محرك بحث Google، وقد بذلت وزارة التجارة السَعُودِيْة جهُودًا كبيرة فِيْ مجال تطوير التحول الرقمي لتقديم خدماتها للمواطنين إلكترونيًا لتسهِيْل الأعمال الورقية عليهم وتوفِيْر وقتهم فِيْ إطار رؤية السَعُودِيْة 2030 التي تهدف إلى اعتماد الرقمنة بدلاً من الإجراءات الورقية، ولهذا فقد وفرت الوزارة خدمة إصدار وطباعة وإلغاء تسجيلات الأعمال إلكترونياً عبر موقعها الرسمي على الإنترنت. ، ونقوم بكتابة هذا المقال من خلال موقع “Edúcame” الخاص بنا لنوضح لك كيفِيْة إلغاء السجل التجاري منتهِيْ الصلاحية كَمْا أوضحنا فِيْ مقال سابق كيفِيْة تجديد تسجيل تجاري إلكترونيًاإلى نص المقال.

شطب السجل التجاري

يمكن لصاحب التركيب تنفِيْذ خدمة إلغاء التسجيل من السجل التجاري دون الحاجة إلى الذهاب إلى فروع وزارة التجارة، والآن سنقوم بشرح جميع الخطوات اللازمة لإلغاء تسجيل السجل التجاري، ما عليك سوى اتباع الخطوات التالية

أولاً، قم بتسجيل الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة التجارة .

. ثانيًا، قم بتسجيل الدخول عن طريق كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور.

ثالثًا، انقر على أيقونة My Electronic Records، ثم انقر فوق Options.

رابعًا، حدد التسجيل التجاري الذي تريد حذفه.

خامسًا، انقر فوق زر “علامة التبويب”، موضحًا السبب.

سادساً، تأكد الآن من صحة البيانات المدخلة.

سابعا تقديم الطلب ثم طباعة شهادة الإلغاء.

لهذا السبب قمنا بشرح جميع الخطوات الإلكترونية اللازمة لتنفِيْذ هذا الاستعلام فِيْ بضع دقائق.

شُروطْ شطب السجل التجاري

هناك عدة شُروطْ وضعتها وزارة التجارة والاستثمار فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة يجب على صاحب الشركة استيفائها لإلغاء سجلها التجاري، نوضحها أدناه

أولا، لا يوجد عمل مسجل بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

ثانيًا، قد لا يكون السجل الذي تريد حذفه أساسيًا وقد يكون له فروع.

ثالثًا، يجب ألا يكون التسجيل مرتبطًا بترخيص.

رابعاً لا يوجد التزام على هِيْئة الإيرادات والزكاة.

أخيرًا، قمنا بكتابة جميع التفاصيل والمعلومات المتعلقة بهذا الموضوع من أجلك، ويسعدنا تلقي جميع استفساراتك وأسئلتك عبر مربع التعليقات أدناه، لذلك كل ما عليك فعله هُو ترك سؤالك أدناه وسنقوم بالرد لك. فِيْ أقرب وقت ممكن