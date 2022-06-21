طريقة إلغاء ملف منشأة إلكترونيا بوزارة الموارد البشرية

كيفية إلغاء ملف منشأة وفق معايير وزارة الموارد البشرية ، يعتبر إلغاء ملف منشأة من الخدمات التي تقدمها السعودية للمواطنين من خلال الخدمات الإلكترونية التي تقدمها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتسهيل الخدمة لهم وتوفير الوقت والجهد لهم. وضعت وزارة الموارد البشرية بعض الشروط التي يجب اتباعها من أجل إلغاء ملف منشأة ، هناك طريقتان لإلغاء ملف منشأة. الطريقة الأولى هي التوجه إلى مقر الوزارة لإتمام عملية الإلغاء ، والطريقة الثانية هي عبر الموقع الرسمي لوزارة الموارد البشرية وتنمية المجتمع.

كيفية إلغاء ملف مرفق إلكترونيًا

هناك بعض الخطوات التي يجب اتباعها من أجل إلغاء ملف منشأة عبر الموقع الرسمي للموارد البشرية ، وفيما يلي خطوات الإلغاء:

تسجيل الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

الضغط على الخدمات الإلكترونية واختيار أيقونة خدمات المواطنين.

نضغط على خدمة إلغاء المنشأة.

ندخل بيانات المنشأة ونضغط على خيار استكمال الطلب.

انقر فوق تأكيد الطلب.

شروط إلغاء ملف منشأة وفق معايير الموارد البشرية

هناك بعض الشروط التي وضعتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من أجل إلغاء ملف المنشأة بشكل صحيح ، وهي:

أن يكون المتقدم قد ألغى جميع الأنشطة الخاصة المتعلقة بالمنشأة.

ألا يكون للمنشأة أي مستحقات مالية.

يجب على المواطن تقديم الطلب إلكترونياً أو من خلال مكاتب الوزارة.

كيفية تغيير نشاط المنشأة

سمحت وزارة الموارد البشرية للمواطن بتغيير نشاط المنشأة من خلال الخطوات التالية:

الولوج إلى الموقع الرسمي لوزارة الموارد البشرية وتنمية المجتمع.

التوجه إلى الخدمات الإلكترونية واختيار الخدمات للمواطنين ثم اختيار خدمة تغيير المنشأة.

اضغط على الأيقونة لتقديم طلب لتغيير منشأة ، ثم أدخل البيانات الخاصة بالمنشأة ، ثم اضغط على أيقونة التالي.

نضغط على الأيقونة لتغيير النشاط في المنشأة.

أدخل البيانات المطلوبة.

انقر فوق أيقونة إرسال الطلب ثم زر إكمال التسجيل.

انقر على زر تأكيد الطلب.

كيفية إلغاء ملف منشأة من خلال التأمينات

هناك طريقة أخرى يمكن من خلالها للمواطن إلغاء ملف المنشأة إلكترونياً باتباع الخطوات التالية: