طريقة إنقاذ الأطفال من الغرق في المسابح

أوضحت وزارة الصحة الإجراءات اللازمة الواجب اتباعها لإنقاذ الأطفال في حالة الغرق في حمامات السباحة.

تعرف على كيفية إنقاذ الأطفال من الغرق في حمامات السباحة.pic.twitter.com/Ctf6Ol633q

– وزارة الصحة السعودية (SaudiMOH) 13 يوليو 2022

وفي مقطع فيديو نشره عبر حسابه الرسمي على تويتر، أشار إلى عدة خطوات لإنقاذ الطفل الغارق لحين وصول سيارة الإسعاف ؛ كالتالي – انقل الغريق إلى سطح مستوٍ، ثم صرخ له وتجاهل لتتأكد من استجابته – تأكد من أنه يتنفس من خلال مشاهدة صعود وهبوط صدره – اطلب من أحد الحاضرين الاتصال برقم 997. الشخص الغارق يتنفس، ضعه في وضع الإفاقة. – يجب عليك التأكد من إبقاء مجرى الهواء مفتوحًا. إذا كان الشخص المختنق لا يتنفس، ارفع رأسه بوضع يد واحدة على جبهته ويد واحدة تحت ذقنه، ثم ارفعهما برفق لفتح مجرى الهواء. أكثر من 10 ثوانٍ.

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عند وجود نبض، يجب إجراء تنفس صناعي لضمان إغلاق فتحة الأنف والنفخ في فم الشخص المختنق لمدة 3-5 ثوانٍ مع ملاحظة ارتفاع وضعية الصدر بعد كل نفث وانتظار. لكي تسقط

الإنعاش القلبي

عندما لا يكون هناك نبض أو تنفس، يجب أن تبدأ عملية الإنعاش القلبي الرئوي عن طريق وضع كعب اليد في منتصف صدر الشخص الغارق، في الجزء السفلي من عظمة القص، مع الحرص على أن ذراع المنقذ مستقيمة وكتفهم مستقيمة. أمام صدر المريض، والضغط في المستقيم الصدر، واستمر في عملية الإنعاش القلبي الرئوي وهي 30 ضغطة على الصدر وإجراء التنفس الاصطناعي، والنفخ مرتين، والضغط بعمق 5 سم، ومعدل الضغط 100 120 ضغطة / دقيقة، استمرار وتجاهل أي عوامل تشتيت خارجي ومراقبة النبض كل دقيقتين وتستمر حتى يستيقظ المريض أو تصل سيارة الإسعاف.