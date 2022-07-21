طريقة إيصال الجواز من خلال البريد السعودي

أعلنت المديرية العامة للجوازات السَعُودِيْة علي أن جميع المواطنين السعوديين على علم بذلك بعد تجديد جواز السفر السعودي بجواز السفر القديم والجديد، حيث إنه وجود تأشيرة سارية فِيْ جواز السفر القديم للمستفِيْد لاستكَمْال جميع الإجراءات المهمة. لتجديد واستلام جواز السفر، بشرط أن يكون للمواطن السعودي تأشيرة سارية المفعول فِيْ جواز سفره السابق للمستفِيْد، وبالتالي كشفت الجوازات فِيْ المملكة عن تجديد جواز السفر السعودي للمستفِيْد لإعادته إلى صاحبه بعد الإطلاع عليه مباشرة، منذ يمكنك حمل جوازي سفر عند السفر إذا لزم الأمر.

يمكنك أن تجد أنه سيتم استلام جواز السفر بعد 3 أيام من التجديد الشامل، للتحقق من إدارة الجوازات فِيْ المنطقة التي يقيم بها المستفِيْد، وبناءً عليه يجب على مقدم الطلب إحضار جواز السفر القديم والهُوية الوطنية للمستفِيْد بالترتيب. لتقديم الخدمة، بالإضافة إلى ذلك الطلب لحجز مَوعِد مسبقًا وإرسال طلب إيصال عبر البريد السعودي.

طريقة تسليم الجواز عبر البريد السعودي

الدخول فِيْ منصة أبشر الإلكترونية. يجب على المستفِيْد إحضار نموذج إشعار تجديد جواز السفر. يجب على مقدم الطلب التسليم لموظف البريد السعودي. يجب على مقدم الطلب إبراز جواز السفر القديم. يجب عليك تأكيد العنوان الوطني المسجل أو التسجيل فِيْ عنوان وطني جديد. يجب دفع جميع تكاليف الشحن. يجب على المستفِيْد تقديم جواز السفر القديم وإشعار التجديد. ثم يتم إرسال جواز السفر الجديد كَمْكَمْل للجواز القديم.

شُروطْ الحصول على جواز سفر عادي

رحَلْة استكشافِيْة فِيْ حالة تجاوز مقدم الطلب 21 عامًا. يجب أن يكون المتقدم مقيمًا دائمًا داخل المملكة. يجب دفع رسوم الجوازات السَعُودِيْة. يجب ألا يجمع مقدم الطلب أي مخالفات مرورية أو صورة أو بصمة. لم يكن لديك جواز سفر سابقًا. يجب إصدار جواز سفر لرب الأسرة.

رسوم الجوازات السَعُودِيْة

على المواطنين السعوديين، المستفِيْدين فِيْ المملكة، دفع رسوم الجواز السعودي للمستفِيْد الذي يريد الحصول على جواز السفر، حيث أنه صالح لمدة 5 سنوات، حيث يمكن أن تبلغ الرسوم حوالي 300 ريال سعودي، وبالتالي، إمكانية إصدار جواز سفر. صالحة لمدة 10 سنوات تقريبا وذلك بعد دفع الرسوم يتم تخصيص جواز السفر السعودي للمستفِيْد بقيمة مالية تصل إلى 600 ريال سعودي.