طريقة احتساب راتب التقاعد لنظام المعاش التقاعدي المدني والعسكري 1444

طريقة حساب راتب التقاعد فِيْ مؤسسة التأمينات الاجتماعية بالمملكة العربية السَعُودِيْة للمتقاعدين ومن هم على وشك التقاعد لمعرفة قيمة الراتب الشهري الذي سيحصلون عليه بعد التقاعد، ومن خلال هذه المؤسسة بعض المعلومات تم الإفراج عنه فِيْ هذا الصدد، سواء عن قيمة هذا الراتب أو الطريقة الخاصة لحسابه، من خلال موقع ثقافني، سنشرح بالتفصيل جميع المعلومات المعتمدة من قبل مؤسسة التأمين فِيْ هذا الشأن.

طريقة احتساب راتب التقاعد 1444.

فِيْما يلي خطوات حساب الراتب التقاعدي فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة

انتقل إلى الموقع الرسمي لمؤسسة الضمان الاجتماعي.

اختيار الخدمات الإلكترونية والتقاعد.

وضح قيمة آخر راتب كان يمكن للموظف إنفاقه.

عدد سنوات الخدمة.

اشرح سبب التقاعد من العمل.

بيان قطاع العمل الذي ينتمي إليه المواطن سواء عسكري أو مدني.

وضح ما إذا كان الشخص الذي سيحصل على الضمان رجلًا أم امرأة.

يتم الجمع بين متوسط ​​مبلغ المال الذي حصل عليه الشخص فِيْ العامين الأخيرين من فترة الاشتراك مع فترة الاشتراك قبل هذا العام.

هذه النتائج مقسمة على 600.

فِيْ حال كنت تعتمد على بعض الأشخاص، فستتلقى قيمة اقتصادية تصل إلى 10٪ تضاف إلى المبلغ الذي ستحصل عليه فِيْ حال كنت تعتمد على شخص واحد

فِيْ حالة إعالة صاحب المعاش لشخصين يحصل المتقاعد على نسبة إضافِيْة تصل إلى 15٪.

فِيْ حالة إعالة صاحب المعاش لثلاثة أشخاص يحصل على نسبة إضافِيْة تصل إلى 20٪.

معادلة حساب راتب التقاعد المدني.

[(قيمة الراتب الأساسي آخر شهر عمل × مدة الخدمة مقدرة بالأشهر) / 480]

معادلة حساب راتب التقاعد العسكري.

[(قيمة الراتب الأساسي آخر شهر عمل × مدة الخدمة مقدرة بالأشهر) / 420]

شُروطْ الحصول على معاش تقاعد الضمان الاجتماعي

وقد تم وضع مجموعة من الشُروطْ حتى يتمكن المواطن من الحصول على هذا المعاش الشهري والاستفادة منه، ومن بين هذه الشُروطْ المطلوبة التي يجب على مقدم الطلب استيفائها ما يلي

أن لا يشغل المتقدم أي وظيفة.

يجب أن تكون قد بلغت السن القانوني 60 عامًا.

أن يكون الفرد قد حصل على اشتراك فِيْ الضمان الاجتماعي لمدة لا تقل عن مائة وعشرين 120 شهرًا ولا تقل عن ذلك.

يجب أن يكون لدى مقدم الطلب 60 شهرًا مكتملًا على الأقل، بالإضافة إلى فترة اسمية لإكَمْال 120 شهرًا عند بلوغ سن التقاعد، وهُو 60 عامًا.

كيفِيْة التحقق من الراتب الشهري للمتقاعدين

أولاً، يتم الوصول المباشر إلى البوابة الرسمية لمؤسسة التأمين الاجتماعي فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة.

اختر أيقونة الضمان الاجتماعي عبر الإنترنت وانقر عليها.

انقر فوق زر تسجيل الدخول.

سجل كلمة مرور مقدم الطلب.

أدخل اسمك الكامل.

اختر زر مدة الاشتراك وانقر فوقه.

انقر فوق أيقونة اختيار نوع الوظيفة.

يجب على الشخص تحديد الكيان الذي ينتمي إليه.

إذا كانت جميع الخطوات المطلوبة صحيحة، فسيرى المستخدم قيمة الراتب الشهري المقابل.

أنواع المعاشات التي تقدمها المؤسسة العربية السَعُودِيْة للتأمينات الاجتماعية

معاشات التعويض عن حوادث العمل.

معاش للمتقاعدين الذين بلغوا سن الشيخوخة والتقاعد.

معاش البطالة ساند.

كيفِيْة الاتصال بخدمة عملاء الضمان الاجتماعي

يمكن لأي شخص التواصل مع خدمة العملاء فِيْ الهِيْئة العامة للتأمين الاجتماعي بالمملكة العربية السَعُودِيْة عند الاستفسار عن رواتب المتقاعدين أو غيرهم من خلال ما سنقدمه فِيْ السطور التالية.