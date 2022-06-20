كتب : حسين حمدان

يحرص الكثيرون على معرفة طريقة اختيار الأضحية قبل حلول عيد الأضحي 2022، حيث تتعدد شروط اختيار الأضحية، وأبرزها خلوها من الأمراض ويرصد ” أهل مصر ” من خلال التقرير التالي، ارشادات اختيار الأضحية المناسبة.

طريقة اختيار الأضحية

يمكن اختيار الأضحية وتقديمها كشعيرة من شعائر عيد الأضحى بعد القيام بالتالي:

– تحديد سن الحيوان من خلال الفك السفلي.

– التفرقة بين شكل الأسنان اللبنية والتي تكون رفيعة من أسفل والمستديمة التي تكون أعرض وليس لها عنق من أجل تحديد عمر الحيوان.

– يجب أن تكون الأضحية “كاسرة” بالنسبة للماعز والأبقار والجاموس والجمال من أجل استيفاء الشروط، وتستثنى من ذلك الخرفان.

– فحص الحيوان جيدا قبل الإقدام على شرائه وذلك للتأكد من مطابقته لمواصفات الأضحية.

– يجب أن تكون العينان لامعتان ولا يوجد اصفرار بهما أو في لحمية العين.

– إقبال الحيوان على تناول الأعلاف الخضراء أو المركزة، لأن الحيوان المريض يمتنع عن تناول الأعلاف أو يقبل عليها بصعوبة.

أسعار الأضاحي 2022

بينما جاءت أبرز أسعار الأضاحي في المحلات كالتالي:

– تتراوح أسعار الأضاحي ما بين 17000 و35000 جنيه، لكن الأسعار تختلف على حسب عمر العجل ووزنه.

– سعر الماعز القائم يبدأ في السوق المصرية من قيمة 1400 جنيه وحتى 4500 جنيه مصري.

– سعر الخروف القائم قيمة تتراوح ما بين 3000 جنيه و5500 جنيه، والأسعار تختلف على حسب وزن الخروف.