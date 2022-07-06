طريقة ارتداء الإحرام بشكل يُساعد على المشي بسهولة

شاهد مقطع فيديو يوضح طريقة لبس الإحرام بطريقة تساعدك على المشي بسهولة.

طريقة لبس الإحرام بشكل يساعد على المشي بسهولة.

تقبل الله مني ومنك الخير.# مكة_و_المدينة_الانتظار_ل_لديك_لطالما_مكة pic.twitter.com/AYE2GaQSlc

– توفيق الربيعة (tfrabiah) 5 يوليو 2022

طريقة لبس الإحرام

ونشر وزير الحج والعمرة، توفيق الربيعة، عبر حسابه على تويتر، مقطع فيديو لكيفية لبس الإحرام، وتطبيقه على جزأين في الوسط، وإعادة وضعه وتثبيته من أعلى.

حرصت وزارة الحج والعمرة على نشر العديد من المواد التوعوية على منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بها بـ 7 لغات، بالتعاون مع الهيئة العامة للأوقاف، لتوضيح التعليمات المتعلقة بالاستخدامات الشخصية والسلوك العام للحاج وتثقيفه. . خلال رحلته لأداء الطقوس.