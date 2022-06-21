طريقة استخراج بطاقة صراف الراجحي من جهاز الخدمة الذاتية 1443

يبحث عدد كبير من المواطنين السعوديين والمقيمين في المملكة عن طريقة لاستخراج بطاقة الراجحي للصراف الآلي من جهاز الخدمة الذاتية على محركات البحث. تُعرف ماكينات الخدمة الذاتية باسم “الأسراء” وهي تابعة لمصرف الراجحي وتتواجد في العديد من مناطق ومدن المملكة لتمكين العملاء من إجراء معاملاتهم التبادلية بسهولة ، ومن الجدير بالذكر أنه يجب على العميل لديك حساب مع البنك لتتمكن من استخدام آلة الخدمة الذاتية لاستخراج بطاقة الصراف ، ونحن نكتب لك هذا المقال على موقع “علمني” لنوضح لك كيفية الحصول على جهاز صراف آلي لمصرف الراجحي بطاقة من جهاز الخدمة الذاتية كما شرحنا لكم في المقال السابق كيفية فتح حساب استثماري في البنكإلى نص المقال.

استخراج بطاقة الراجحي

هناك العديد من الخطوات الإلكترونية اللازمة لأداء خدمة استخراج بطاقة الصراف الآلي من مصرف الراجحي والتي نوضحها لكم بالتفصيل كالآتي:

أولاً ، انتقل إلى أقرب جهاز خدمة ذاتية.

ثانيًا تجد في أعلى الشاشة الرئيسية “طباعة بطاقة ائتمان جديدة” ، اضغط عليها.

ثالثاً الضغط على خدمة “طباعة بطاقة الراجحي مدى”.

رابعًا أدخل رقم صراف الراجحي ورقم بطاقة الأحوال المدنية أو رقم الإقامة.

خامسًا ، ستصلك رسالة على جوالك المسجل لدى البنك برمز مكون من 4 أرقام ، أدخله.

سادساً ، ضع إصبعك في الماسح الضوئي لبصمات الأصابع.

سابعا ، حدد الاسم الذي تريده أن يظهر على البطاقة.

ثامناً ، انتظر حتى تتم طباعة البطاقة واستلامها.

معرفة مواقع ماكينات الخدمة الذاتية

حرص مصرف الراجحي على توفر العديد من ماكينات الخدمة الذاتية في جميع مناطق ومدن المملكة ، ويمكنك التعرف على هذه الأماكن من خلال الخطوات التالية:

زيارة الخطوة الأولى موقع مصرف الراجحي .

. ثم ابحث في أعلى الصفحة عن “Personal Banking” واضغط عليها.

ثم انقر فوق خيار “الحسابات والبطاقات”.

ثم الضغط على “طرق التعامل مع البنك”.

أخيرًا ، انقر فوق “جهاز الخدمة الذاتية” حتى ترى جميع المناطق التي يوجد بها الجهاز.

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