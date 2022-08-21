طريقة استخراج تأشيرة عاملة منزلية الكترونيا 1444 ، تعتبر عملية الاستخراج لتأشيرة الخاصة بالعاملة المنزلية ، من الخدمات الالكترونية المهمة التي تعمل على اتاحتها الحكومة داخل المملكة العربية السعودية ، ممتثلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ، حيث يستطيع المواطن السعودي التحصل على استخراج تأشيرة عامل منزلي عبر الدخول الى منصة مساند ، تابعوا معنا .

منصة مساند الالكترونية

منصة مساند هي إحدى مبادرات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. كما أنها منصة إلكترونية شاملة لتجربة استقدام العمالة المنزلية بطريقة متكاملة، تهدف إلى تسهيل إجراءات استقدام العمالة المنزلية ورفع مستوى حفظ حقوق جميع الأطراف من خلال إعلام أصحاب العمل والعمالة المنزلية بحقوقهم وواجباتهم. . تقدم منصة مساند عددًا من الخدمات، من بينها ما يلي

إصدار تأشيرة العمالة المنزلية.

التعاقد الإلكتروني لاستقدام الأيدي العاملة بسهولة.

توفير تطبيق يسهل استخدام هذه الخدمات.

كيف تسجل في منصة مساند

يجب عليك التسجيل في منصة مساند حتى تتمكن من الاستفادة من جميع الخدمات التي تقدمها منصة مساند بما في ذلك الإصدار الإلكتروني لتأشيرة العمالة المنزلية، ويمكنك التسجيل على النحو التالي

دخول منصة مساند.

انقر فوق “تسجيل الدخول.

اختر تسجيل حساب جديد.

أدخل معلومات الحساب المطلوبة.

انقر فوق “التالي” لإكمال التسجيل.

كيفية الحصول على تأشيرة العمالة المنزلية إلكترونيًا 1444

يمكنك الحصول على تأشيرة العمالة المنزلية عبر الإنترنت باتباع ما يلي

تسجيل الدخول إلى منصة مساند.

إرفاق البيانات الخاصة بتقديم طلب التأشيرة وهي دفع رسوم التأشيرة 2157 ريال سعودي. إثبات التسجيل في نظام أبشر عبر الإنترنت. إثبات الحالة الوظيفية. إثبات القدرة المالية والدخل الثابت.

أدخل معلومات التأشيرة، بما في ذلك ما يلي دور. جنسية. نقطة دخول.

انقر فوق {التالي.

أدخل المعلومات المتعلقة بالقدرة المالية مثل مبلغ الراتب. كشف حساب بنكي لآخر ستة أشهر.

إرفاق جميع المستندات الرسمية المطلوبة لاستكمال طلب الاستقدام.

تأكيد صحة البيانات المدخلة.

تقديم طلب تأشيرة.

الجدير بالذكر أن طلب التأشيرة يستغرق 24 ساعة يتم بعدها تفعيلها في مدة أقصاها 3 أيام.

شروط استقدام عاملة منزلية في السعودية 1444

وافقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على عدد من الشروط التي يجب أن يستوفيها طالب التوظيف، وهذه الشروط على النحو التالي

مقدم الطلب لديه حساب على موقع أبشر.

عدم وجود مخالفات على طالب الاستقدام.

دفع رسوم التأشيرة 2157 ريال سعودي.

إثبات قسيمة راتب على أن لا يقل الراتب الشهري عن 5000 ريال.

تقديم كشف حساب بنكي، حيث يجب أن يكون هناك 35000 ريال سعودي على الأقل لآخر 6 أشهر لقبول الطلب.

يجب ألا يقل عمر المتقدم عن 24 عامًا.

يجب أن تكون المهن المطلوبة من نفس جنس المتقدم، باستثناء السائقة.

إذا كان مقدم الطلب مقيمًا، يجب أن يكون لديه ما يلي يجب أن يكون المتقدم موظفًا أو مستثمرًا. لا يوجد ازدواجية في المهنة المطلوبة.



المستندات المطلوبة للتقدم بطلب للحصول على تأشيرة توظيف 1444

يجب إرفاق بعض المستندات عند طلب تأشيرة لجلب العمالة المنزلية عبر منصة مساند الإلكترونية وهي كالتالي

املأ نموذج استضافة يعمل ويمكن تنزيله “”.

صورة بطاقة الحالة.

صورة من خلاصة القيد وصورة عن جواز سفر المقيم.

إثبات القدرة المالية.

رسوم تأشيرة العمالة المنزلية 1444

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رسوم طلب تأشيرة العمالة المنزلية والتي بلغت 2،157 ريال سعودي، والتي يتم سدادها من خلال خدمة الدفع الإلكتروني.

كيفية دفع رسوم تأشيرة العمالة المنزلية 1444

يمكننا دفع رسوم تأشيرة العمالة المنزلية من خلال طلب البنك الأهلي على النحو التالي

قم بتنزيل تطبيق الأهلي موبايل كالتالي

قم بتسجيل الدخول إلى الحساب المصرفي.

انقر لدفع الفواتير.

اختيار المدفوعات الحكومية.

من قائمة الفواتير، اختر التوظيف.

من قائمة الخدمة، اختر تأشيرة عمل.

املأ المعلومات المطلوبة رقم هوية صاحب العمل. عدد التأشيرات. نوع الفيزا.

انقر فوق طلب رسوم العملية.

اضغط على متابعة بعد التحقق من البيانات.

انقر فوق تأكيد.

وبالتالي، يتم دفع رسوم التأشيرة لاستقدام العمالة المنزلية.

كيفية إلغاء تأشيرة العمالة المنزلية 1444

تتم خطوات إلغاء تأشيرة العمالة المنزلية باتباع الخطوات التالية

الدخول على موقع مساند.

قم بتسجيل الدخول إلى حساب مقدم الطلب.

اختر العامل الذي تريد إلغاء تأشيرته، من خلال رقم التأشيرة أو رقم الحدود.

انقر فوق ‘إرسال.

تأكيد الإلغاء.

الجدير بالذكر أنه سيتم إلغاء تأشيرة دخول عاملة منزلية تم استيرادها لمدة 3 أشهر ولم تثبت صلاحيتها للعمل.

طريقة طباعة تأشيرة العمالة المنزلية من مساند 1444

يمكن لمقدم الطلب طباعة التأشيرة بعد استكمال الطلب والانتظار لمدة 24 ساعة باتباع ما يلي

دخول منصة مساند.

تسجيل الدخول.

انقر على أيقونة التأشيرات الصادرة.

تحديد التأشيرة للطباعة.

اكتب معلومات التأشيرة، وهي رقم الهوية. تاريخ الميلاد الهجري. رقم طلب التأشيرة.

انقر فوق خيار البحث.

ستظهر التأشيرة على الشاشة أمامك.

اضغط على طباعة.

رابط الحصول على تأشيرة العمالة المنزلية إلكترونيًا musaned.com.sa

أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رابطًا إلكترونيًا ليتمكن المواطن أو المقيم في المملكة من استقدام عاملة منزلية والحصول على تأشيرة دخول له إلكترونيًا، من خلال موقع مساند، ويمكنك الدخول إلى موقع مساند مباشرة “” .

طريقة استخراج تأشيرة عاملة منزلية الكترونيا 1444 ، تعد منصة مساند ضمن الخدمات التي أتاحتها وزارة التنمية والموارد البشرية ، وعبرها يمكن لأي مواطن داخل المملكة استخراج تأشيرة عامل بطريقة متكاملة ، وتعرفنا على الضوابط والشروط التي تتعلق باستخراج تأشيرة العمالة .