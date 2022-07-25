طريقة استعلام حساب المواطن وخطوات التحقق من الاهلية للمستفِيْدين الجدد 1444

الاستعلام عن حساب المواطن من خلال القنوات المختلفة التي يتيحها البرنامج للمستفِيْدين حيث يمكن للناس التشاور بشأنها أهلية حساب المواطن لمن سجل قبل 7-16-2022. لذلك من الممكن الاستفادة من الدعم المالي وإيداع الراتب فِيْ الجولة القادمة، أي 57 أغسطس، كَمْا أعلن البرنامج على صفحته الرسمية على تويتر. لذلك سنقدم لك الخطوات استشارة حساب المواطن للمستفِيْدين الجدد.

الاستعلام عن حساب المواطن

أعلن برنامج حساب المواطن عن فتح باب إعادة التسجيل فِيْ البرنامج، بعد موافقة خادم الحرمين الشريفِيْن، بالإضافة إلى منح مبلغ إضافِيْ للمستفِيْدين. وعبر القنوات المختلفة التي يوفرها البرنامج للمستفِيْدين والمعلنة على صفحة تويتر الرسمية. كَمْ من الوقت تستغرق دراسة الأهلية للحصول على حساب مواطن

وينتظر المبتدئون فِيْ البرنامج مَوعِد إعلان استحقاق حساب المواطن خلال الفترة المقبلة. عندما يشير حساب خدمة المستفِيْد إلى تسجيل أشخاص طبيعيين قبل 16 يوليو، سيتم النظر فِيْ طلبات التقديم من يوم السبت 7-16-2022. إصدار استحقاق مستفِيْد جديد وإيداع الراتب الشهري فِيْ الحساب البنكي للمستفِيْد. هذا إذا تم قبول الأهلية من قبل البرنامج. جدول دراسة لحساب المواطن الجديد.

قنوات حساب المواطن

يتم توفِيْر حساب المواطن لجميع العملاء الذين يستفِيْدون من الدعم المالي والمسجلين الجدد (4 قنوات رسمية) والتي من خلالها يسمح البرنامج لهم بالتواصل ومعرفة الأهلية. ومن أهم قنوات الخدمة للمستفِيْدين ما يلي

الموقع الرسمي حساب المواطن.

مركز اتصال موحد مجاني 19912 يتم استلام الشكاوى من الأحد إلى الخميس من الساعة 8 صباحًا حتى الساعة 8 مساءً.

يتم استلام الشكاوى من الأحد إلى الخميس من الساعة 8 صباحًا حتى الساعة 8 مساءً. خدمة المستفِيْد على موقع المدونة العالمية تويتر.

صوتك مسموع، متاح 24 ساعة فِيْ اليوم.

وذكر البرنامج أن المستفِيْدين الذين لا يستطيعون التسجيل فِيْ برنامج حساب المواطن بسبب فقدان أو تغيير رقم هاتفهم المحمول يجب عليهم القيام بذلك. من الضروري زيارة الصفحة الرسمية للبرنامج ثم النقر فوق “تسجيل الدخول الوطني الوصول” portal.ca.gov.sa.

قم بالتسجيل للحصول على حساب مواطن جديد

وتجدر الإشارة إلى أن برنامج الدعم الاقتصادي هُو حساب المواطن. تم اقتراحه وعرضه على المواطن السعودي لتخفِيْف العبء وتوفِيْر مبلغ شهري مستدام لمساعدة الأسر الأكثر احتياجاً التي تعاني من فرض التوسع الاقتصادي ويتم التسجيل فِيْ البرنامج على النحو التالي

قم بالوصول إلى رَابِطْ البوابة المرفق أعلاه.

يجب على العميل النقر فوق علامة التبويب “إنشاء حساب جديد”.

تفتح صفحة بحقول فارغة يجب إدخال البيانات فِيْها.

يتم إرسال رسالة بكلمة المرور إلى الهاتف المحمول.

يجب على العميل تغيير كلمة المرور.

يمكنك الآن استكَمْال طلب التسجيل ومن ثم تحميل جميع المستندات المطلوبة.

تحقق من صحة التفاصيل وتأكد منها، ثم انقر فوق علامة التبويب إرسال الطلب.

الاستعلام عن أهلية حساب المواطن

يمكن لجميع المستفِيْدين من برنامج حساب المواطن والمسجلين الجدد الوصول إلى البوابة الإلكترونية والاستعلام عن أهلية حساب المواطن على النحو التالي

الدخول إلى رَابِطْ بوابة الويب الرسمية https//www.ca.gov.sa/.

بعد إدخال تفاصيل تسجيل الدخول لاسم المستخدم وكلمة المرور ورمز التحقق.

يجب تحديد قائمة الأهلية للدراسة.

سيتم توضيح حالة الأهلية وسيتم عرض تاريخ ة الأهلية وعدد الأفراد المؤهلين وتفاصيل أهلية المنتسبين.

إذا كانت الحالة غير مؤهلة، فسيتم إبلاغك بأسباب عدم الأهلية.

يمكن تحديد الأسباب وإثارة الاعتراض.

كيف نفسر الخطوات تقديم طلب اعتراض على حساب المواطن عبر الوصول الوطني للمستفِيْدين من حساب المواطن الجديد.

شُروطْ حساب المواطن

ومن أهم التعديلات التي أدخلت على حساب المواطن الجديد إدراج 3 فئات للتسجيل بالإضافة إلى متطلبات البرنامج السابق والتي تضمنت ما يلي