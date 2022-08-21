طريقة استعلام عن صلاحية الإقامة برقم الاقامة 2022 ، يبحث الكثير من المقيمين داخل المملكة العربية السعودية للتعرف على الطريقة التي تمكنهم من التعرف على مدى صلاحية الإقامة الخاصة بهم داخل المملكة ، حيث يرجع البحث عن صلاحية الاقامة لتجنب المخالفات ، وتعد خدمة الاستعلام عن صلاحية الاقامة من الخدمات الإلكترونية المهمة التي تقدمها الحكومة السعودية لجميع الأفراد فيها فيما يتعلق بالمقيمين والوافدين لعرض بيانات ومعلومات بطاقة الإقامة لأي فرد داخل المملكة ، تابعوا معنا .

خدمة الاستعلام عن تصريح الإقامة

تعد خدمة الاستعلام عن صلاحية الإقامة داخل المملكة العربية السعودية من أهم الخدمات التي تقدمها وزارة الداخلية للوافدين والمقيمين في الدولة. خاصة وأن المملكة مزدحمة بالعديد من العمالة الوافدة من مختلف الدول والدول، ويجب على كل وافد أو مقيم أن يحمل بطاقة إقامة سارية المفعول، وفي هذا الصدد ؛ تم تقديم خدمة الاستعلام عن صلاحية تصريح الإقامة بعدة طرق وإلكترونياً أيضاً، ليسهل على الأفراد الاطلاع على كافة المعلومات المتعلقة ببطاقة الإقامة وتاريخ التجديد وكذلك بالتفصيل في أي وقت.

كيفية الاستعلام عن صلاحية تصريح الإقامة برقم الإقامة 2022

يمكن للأفراد القادمين والمقيمين داخل المملكة العربية السعودية إجراء استفسار إلكترونيًا عبر الإنترنت لمعرفة صحة الإقامة من خلال رقم الإقامة فقط، وذلك باتباع الخطوات التالية

الدخول إلى الموقع الرسمي لمنصة أبشر السعودية للخدمات الفردية مباشرة “”

قم بتسجيل الدخول إلى الحساب عن طريق إدخال اسم المستخدم أو الهوية أو رقم بطاقة الإقامة + كلمة المرور + وكتابة رمز التحقق البشري بشكل صحيح، ثم الضغط على زر (تسجيل الدخول)، كما هو موضح في الصورة التالية

عبر الصفحة الرئيسية ؛ يجب الضغط على قائمة (استفسارات الكترونية) ثم اختيار (خدمات جواز السفر).

عبر القائمة المنسدلة للخدمات ؛ يجب الضغط على الخدمة (استعلام عن صلاحية الإقامة).

ستظهر صفحة تتطلب إدخال بعض البيانات، وهنا يجب إدخال رقم إقامة الوافد للاستعلام عنه.

من الضروري إدخال رمز التحقق البشري المرئي بشكل صحيح.

ثم اضغط على زر (استعلام).

سيظهر المستخدم هنا جميع البيانات والمعلومات المتعلقة بإقامة الوافد بالتفصيل وتاريخ التجديد وغيرها من المعلومات المتعلقة بإقامة الوافد كذلك. على سبيل المثال، ستظهر رسالة على الشاشة تفيد بأن الإقامة سارية المفعول حتى تاريخ محدد كما هو موضح في الصورة التالية

كيفية الاستعلام عن صلاحية تصريح الإقامة بدون أبشر 2022

وفرت حكومة المملكة العربية السعودية طريقة إلكترونية أخرى يستطيع من خلالها الوافد أو المقيم الاستعلام عن صلاحية إقامته دون الحاجة إلى دخول أبشر، وذلك وفق الخطوات التالية

انتقل أولاً إلى الموقع الرسمي لوزارة العمل وهي وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية “”

انتقل إلى الصفحة الرئيسية، ثم اضغط على (الخدمات الإلكترونية) ثم اختر (البوابة الفردية).

اضغط على (مستخدم جديد)، ثم ابدأ بإدخال (رقم الاقامة).

حدد التقويم الذي تريد فيه الاستعلام عن صلاحية الإقامة بالهجري أو الميلادي.

أدخل رمز التحقق البشري بشكل صحيح ؛ ثم اضغط على (التالي).

في لحظات قليلة؛ ستظهر على الشاشة جميع البيانات والمعلومات الخاصة ببطاقة الإقامة وصلاحيتها.

الاستعلام عن صلاحية الإقامة بالرقم الحدودي

يمكن الاستعلام عن صلاحية تصريح الإقامة وهوية المقيم من خلال الرقم الحدودي من خلال الخطوات التالية

انتقل إلى موقع منصة أبشر السعودية

قم بتسجيل الدخول إلى حساب المستخدم على المنصة.

من خلال خدمات جواز السفر الإلكتروني، يتم اختيار خدمة الاستعلام عن الإقامة.

من خلال صفحة الاستعلام يتم تحديد طريقة الاستعلام عن الإقامة باستخدام (رقم الحد).

أدخل رقم الحدود ثم رمز التحقق البشري واضغط (استفسار).

هنا يقوم المستخدم بإظهار كافة المعلومات المتعلقة ببطاقة إقامته سواء تاريخ انتهاء صلاحيتها أو التاريخ المحدد للتجديد أو غيرها من المعلومات بالتفصيل.

رابط إثبات الإقامة 1444

باعتبار أن منصة أبشر السعودية هي رابط يمكن من خلاله تقديم خدمات متنوعة بين العديد من الجهات الحكومية في المملكة. منصة أوبر مليئة بالعديد من الخدمات الإلكترونية المتعلقة بجوازات السفر والمقيمين والوافدين، لذا فهي رابط مهم للتحقق دائمًا من كل ما يتعلق بالمقيم، مثل صلاحية الإقامة وتاريخ تجديدها ورسوم التجديد وغيرها. يمكن الوصول إلى رابط التحقق من صحة بطاقة الإقامة من خلال قسم منصة أبشر الإلكترونية، خدمات الأفراد “” ؛ حيث تقوم بتسجيل الدخول والبدء باتباع خطوات الاستعلام وتأكيد صلاحية الإقامة بسهولة.

شروط تجديد الاقامة في السعودية 1444

أعلنت إدارة الجوازات ووزارة الداخلية السعودية، عن أهم الشروط اللازمة للموافقة على طلب تجديد الإقامة، وهي

يجب أن يكون المقيم حاضرًا في المملكة عند تقديم طلب تجديد الإقامة.

يجب أن يكون جواز سفر المقيم ساريًا لفترة تغطي فترة التجديد التي لا تقل عن 3 أشهر.

امتلاك بطاقة تأمين صحي لا تزال سارية وغير منتهية الصلاحية.

تحديد مدة تجديد الإقامة والتي يجب أن تتراوح من 3 أشهر إلى سنة كاملة.

دفع رسوم تجديد الإقامة.

كم تبلغ رسوم تجديد الإقامة في السعودية 2022

يتطلب نظام الإقامة الجديد في المملكة العربية السعودية من كل مقيم أو وافد دفع الرسوم المقررة لتجديد إقامته والتي وافقت عليها الحكومة السعودية على النحو التالي

رسوم تجديد إقامة عامل الخدمة المنزلية = 600 ريال سعودي.

رسوم تجديد إقامة عامل بالمنشأة = 650 ريال سعودي.

رسوم تجديد إقامة العامل (زائد) للعدد المحدد من العاملين بالمنشأة = 1،350 ريال سعودي.

رسوم تجديد الإقامة للمرافق = 2000 ريال سعودي.

رسوم تعديل الإقامة في بطاقة الإقامة عند التجديد = 100 ريال سعودي.

عقوبة عدم تجديد الإقامة في السعودية 2022

إن امتلاك بطاقة إقامة سارية المفعول لكل مقيم أو وافد داخل المملكة أمر لا جدال فيه وإلزامي ولا جدال فيه في المملكة العربية السعودية، وبالتالي فهو الوضع القانوني المتعارف عليه لأي وافد ؛ من الضروري دائمًا الالتزام بتجديد الإقامة قبل انتهاء صلاحيتها حتى لا يخضع المقيم للمساءلة القانونية، وقد حددت حكومة المملكة عقوبة عدم تجديد الإقامة في الموعد المحدد لها على النحو التالي

في حالة عدم تجديد تصريح الإقامة لأول مرة ؛ غرامة 500 ريال سعودي.

في حالة عدم تجديد تصريح الإقامة للمرة الثانية ؛ غرامة 1000 ريال سعودي.

في حالة عدم تجديد تصريح الإقامة للمرة الثالثة ؛ والعقوبة هنا تكون (الإبعاد) خارج الدولة.

طريقة استعلام عن صلاحية الإقامة برقم الاقامة 2022 ، اوضحنا لكم المعلومات حول أهم الخدمات التي تتيحها المملكة السعودية للأفراد المتواجدين داخلها من المواطنين والمقيمين والوافدين ، ويأتي ذلك الأمر لتجنب المسائلة القانوينة ، والمخالفات المترتبة عليها .