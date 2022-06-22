طريقة استعلام هوية زائر absher.sa بالمملكة السعودية برقم الحدود عبر منصة ابشر أفراد

طريقة الاستعلام عن هوية زائر أبشر.سا في المملكة العربية السعودية بالرقم الحدودي ، وهو الاستفسار عن هوية الزائر عبر منصة أبشر الإلكترونية ، حيث تعتبر المنصة الإلكترونية قاعدة البيانات الأساسية للمواطنين السعوديين و المقيمين وكذلك القادمين إلى المملكة ، والجميع يسجل فيها للأغراض التي تعلن عنها ، والتي تشمل ما يتعلق بالتأشيرات لزوار الأراضي السعودية ، والاستعلام عن صلاحية هذه التأشيرات وهوية المقيم وغيرها.

كيفية الاستعلام عن هوية زائر absher.sa في المملكة العربية السعودية برقم الحدود “أفراد أبشر”

تعتبر المملكة العربية السعودية من أكثر الدول زيارة للعديد من الأغراض ، حيث تُعد من الاقتصادات الضخمة التي يأتي الزوار إليها بغرض العمل وكذلك السياحة ، وتنقسم السياحة فيها إلى سياحة ثقافية وسياحة شاطئية. والمهرجانات وكذلك السياحة الدينية ، وللمقيم في المملكة مؤقتًا لغرض العمل لفترة طويلة الحق في إحضار الأقارب ، كما أنه من حق المقيمين الدائمين ، ومن المهم إحضار التأشيرات المناسبة لـ فترة ونوع الإقامة أيضًا.

منصة أبشر الإلكترونية

تسجل المنصة الإلكترونية بيانات المواطنين عليها في مجالات عديدة ، فهي قاعدة بيانات حكومة المملكة ، حيث يجب أن تتطابق معلومات المواطن مع كافة البيانات الموجودة في المنصات الأخرى ، كحساب المواطن والضمان الاجتماعي ، ويتم التسجيل في الآتي الاستخدامات:

تستقبل المنصة بيانات الباحثين عن عمل وتسجل معلومات الخريج والشهادة التعليمية.

يتم تسجيل أرباب العمل في طلبات التوظيف عبر المنصة.

الراغبين في زيارة المملكة يسجلون بياناتهم قبل القدوم إلى المنصة.

يتم تسجيل المنشآت في المملكة على المنصة.

كيفية الاستعلام عن هوية الزائر

تم إدخاله مباشرة في منصة أبشر الإلكترونية يختار المستخدم أفراد أبشر. يتم تسجيل اسم المستخدم وكلمة المرور. يختار الخدمة التي يريد “الاستعلام عن هوية الزائر”. يتم تسجيل رقم الحدود الذي حصل عليه المواطن عند التسجيل. يسجل رمز التحقق المرئي. يبدأ الاستعلام هنا. يعرف تاريخ البدء والموعد النهائي للإقامة.

للراغبين في القدوم إلى المملكة الدخول إلى المنصة وإنشاء حساب على رابط موقع أبشر الرسمي ، والتعرف على جميع الخدمات المتاحة على رابط أبشر ، وهي المنصة الإلكترونية الرسمية التي تقدم خدماتها مجانًا ، والقوانين. يجب الالتزام بتنظيم تواجد المقيمين والزائرين للأراضي السعودية.

وبذلك أوضحنا بإيجاز كيفية الاستعلام عن هوية زائر للمملكة العربية السعودية ، من خلال رابط أبشر لأعضاء وزارة الداخلية السعودية ، ويتم الاستعلام عن هوية الزائر بالرقم الحدودي. لجميع أسئلتنا.