طريقة استعمال الصمغ العربي للإمساك، الصمغ العربي هو سائل الذي تنتجه نبات يسمى الأكاسيا (Acacia)، ويعتر من اهم المصادر الغنية بالألياف الغذائية الموجودة في الماء ويمكن تناول مسحوق الأكاسيا المستخرج من النبات عن طريق طحن الصمغ العربي كمادة غذائية على شكل كبسولات.

كيفية استخدام الصمغ العربي للإمساك

تظهر فائدة الصمغ العربي في علاج الإمساك عندما يدعم البكتيريا المفيدة في القولون مما يؤدي إلى علاج المشكلة.

لأن نبات الصمغ العربي له دور بارز وقوي في تحسين صحة الأمعاء، وجعل حركتها جيدة، مما يقلل من الشعور بالإمساك، فمن الممكن استخدام الصمغ العربي بالطريقة الصحيحة للاستفادة منه، على النحو التالي

يأتى مسحوق الصمغ العربى بكمية تتراوح بين 8-12 جرام. نضع المسحوق في كوب من الماء الفاتر أو العصير حسب الرغبة ويذوب جيدًا. ثم يؤخذ حوالي نصف ساعة قبل الأكل 3 مرات يومياً. تحتوي كل ملعقة كبيرة من الصمغ العربي على 6 جرام من الألياف، وهي الكمية المناسبة للبالغين وتساعد في علاج الإمساك.

من خلال تناول الصمغ العربي بالطريقة المذكورة أعلاه تظهر النتائج وتحسن حالة الشخص. كما توصي جمعية الحمية الأمريكية النساء اللواتي تتراوح أعمارهن بين 19 و 50 عامًا بتناول 25 جرامًا من الألياف يوميًا، بينما يستهلك الرجال ما يعادل 38 جرامًا يوميًا من الألياف. هذا سيمنع الإمساك ولن تعاني من آلام في البطن والانتفاخ والغازات أيضًا.

ولا تنسى قبل تناول مسحوق الصمغ العربي لا بد من الذهاب للطبيب واستشارته لمنع حدوث أي آثار جانبية تضر بالصحة العامة.

ما هي مكونات الصمغ العربي

يمثل الصمغ العربي التركيب الطبيعي للألياف الطبيعية والأملاح المعدنية والكربوهيدرات. يتكون الصمغ العربي مما يلي

89٪ من الألياف ذات نوعية جيدة عند تطبيقها.

عنصر البوتاسيوم.

المغنيسيوم.

الكالسيوم.

ريبوز و أرابينوز.

الصمغ العربي قابل للذوبان في الماء ولكنه غير قابل للذوبان في الكحول.

فوائد الصمغ العربي للإمساك

الألياف التي يحتويها الصمغ العربي تجعله نباتًا طبيعيًا قويًا. يمكنك تجربة طريقة استخدام الصمغ العربي للإمساك والتخلص من مشاكل الأمعاء والقولون، بالإضافة إلى فوائده المتعددة ومنها ما يلي

توفر الألياف المتوفرة في الصمغ العربي حجمًا إضافيًا في البراز لتسهيل مروره عبر الأمعاء.

تساعد الألياف الموجودة في الصمغ العربي على الاحتفاظ بالمياه في البراز، وهذا يساعد على جعل البراز لينًا بدرجة كافية لتمر عبر الأمعاء.

الأفراد الذين يتبعون نظامًا غذائيًا يعتمد على الألياف الطبيعية هم أقل عرضة للإصابة بالإمساك، والذي بدوره يحسن صحة الجهاز الهضمي بشكل عام، ويعالج الأمعاء ويزيد من ليونة البراز بشكل خاص.

استخدامات أخرى للصمغ العربي

تعتبر طريقة استخدام الصمغ العربي للإمساك إحدى طرق العلاج المستخدمة من بين طرق أخرى للصمغ العربي، ومنها ما يلي

يستخدم الصمغ العربي في بعض صناعات الحلويات والمخابز.

يستخدم في صناعة أقنعة لتقشير البشرة.

يمكن استخدام الصمغ العربي لإزالة الرواسب الكلسية والطعام في الأسنان.

يساعد في تقليل الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

معالج جيد لمرضى الفشل الكلوي.

يقلل من هشاشة العظام لدى كبار السن والنساء بعد سن اليأس.

كما يمكن استخدام الصمغ العربي في تحضير الأدوية لعلاج التهاب الحلق وتقليل أعراضه أو التهاب المعدة.

يمكنك استخدام الصمغ العربي على المناطق التي بها احمرار والتهاب.

كما أنها تستخدم لعلاج التهاب اللثة.

كما أنه يستخدم كدواء عن طريق الفم لعلاج أمراض القولون العصبي، أو لإنقاص الوزن الزائد.

يمكن استخدامه في صناعة البخور لما له من خاصية تساعد على استقرار رائحة البخور.

يستخدم الصمغ العربي للنساء بعد الولادة لعلاج جروح العملية القيصرية.

يستخدم في تسريع علاج كسور العظام والمفاصل لاحتوائه على نسبة جيدة من الكالسيوم.

يستخدم الصمغ العربي للحماية والوقاية من سرطان القولون.

يستخدم لعلاج حموضة البول العالية.

التقليل من أمراض الصدر كالسعال ونزلات البرد.

كما يساعد الصمغ العربي في علاج ارتفاع ضغط الدم والكوليسترول والتهابات الكلى والسكري.

آثار استخدام الصمغ العربي

عند استخدام الصمغ العربي في علاجات مختلفة مثل الإمساك أو التهاب الحلق أو إنقاص الوزن، لا تقلق بشأن هذا النبات، فهو ليس سامًا، ولكن من ناحية أخرى، إذا كنت من الأشخاص الذين يعانون من حساسية شديدة من الغبار، فأنت قد تعاني من نوبات الربو من لحظة تناولك الصمغ العربي.

كما أن الصمغ العربي قد يسبب أحيانًا الغثيان، وربما انتفاخ البطن بشكل ملحوظ، بالإضافة إلى الإسهال المعتدل، وفي حالات أخرى قد يشعر الشخص ببعض التغيرات غير السارة في الفم.

لذلك إذا كنت من هؤلاء الأشخاص الذين قد يعانون من هذه الآثار عند بدء تناول الصمغ العربي للإمساك، فعليك التوقف عن استخدامه فورًا واستشارة طبيبك.

الأكاسيا ليست من النباتات التي تحتوي على سموم، ولكن في حال كنت تشتكي من الحساسية من الاتربة، قد تتفاقم عليك نوبات الربو عند بداية تناول الأكاسيا أو الصمغ العربي، أيضا في حال تناول المكمل قد يخلق ذلك إحساسا غير جيد في الفم والانتفاخ وبعض الغثيان .