طريقة اصدار هوية وطنية جديدة للتابعين ،يطرح عدد من المواطنين والوافدين من الخارج التساؤلات حول الإجراءات القانونية الخاصة بإصدار هوية جديدة والتواصل مع الحكومات لتسليم المستندات المطلوبة ،كما ووفرت الحكومات السعودية عدد من البرامج والخدمات الإلكترونية التي تسهل على المواطنين الوصول الى الخدمات الحكومية من البيت وإرفاق البيانات وتحديثها.

كيفِيْة إصدار هوية وطنية جديدة للمُعالين

من أجل إصدار وثيقة هُوية وطنية جديدة للمُعالين، يجب عليك اتباع خطوات التقديم للطلاب للقيام بذلك، وفِيْما يلي طريقة إصدار وثيقة هوية وطنية جديدة للمعالين، وهي كما يلي:

أولاً، تدخل إلى منصة أبشر.

يمكنك تسجيل الدخول عن طريق كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور فِيْ المساحة المتوفرة.

انتقل إلى علامة التبويب الخدمات الإلكترونية.

حجز مَوعِد إلكترونيًا لدى الأحوال المدنية.

قم بزيارة مكتب الأحوال المدنية.

بعد ذلك، سيتم إرسال إشعار الإصدار إلى DNI خلال الفترة المحددة.

متطلبات اصدار الهُوية الوطنية للمُعالين

وضعت وكالة وزارة الداخلية بعض الشروط الأساسية اللازمة لتمكن الشخص من إصدار وثيقة هوية وطنية لمن يعولهم، وإليكم هذه المتطلبات، وهي كالتالي:

أولاً، يتم التعرف الإلكتروني على الأب أو حتى الأم من خلال بوابة أبشر.

فِيْ حالة وفاة الأب يتم إرفاق نسخة من صك الميراث يضاف إليها مقدم الطلب.

يجب أن يكون المُعال قد بلغ سن 15 حتى يتم إصدار البطاقة.

قم بتقديم بطاقة هُوية مدرسية إذا كنت طالبًا مع نسخة من آخر شهادة أكاديمية لك

أصل وصورة شهادة الميلاد وبيانات شهادة مقدم الطلب والوالدين مطابقة لتلك المسجلة فِيْ سجل الأسرة.

أكَمْل النموذج إلكترونيًا أو حتى بقلم أزرق ويكون الخط واضحًا بدون كشط أو تشويش.

إرفاق صورة شخصية بالزي السعودي والتي يجب أن تكون حديثة وملونة تتوافق مع الواقع، أربعة فِيْ ستة، مع العلم أن الوجه يوضع فِيْ الاتجاه المعاكس دون وجود نظارات أو تأثيرات تعزيزية.

حضور طالب الطلب مع الأب أو العم أو الأخ أو حتى الولي الشرعي مع إرفاق صورة من بطاقة الهُوية وعمر البطاقة أكبر من 18 سنة.

إحضار سجل الأسرة وصورة منه، فِيْ حالة تطليق الأم وعدم إضافتها، إرفاق صورة من القيد العائلي الذي تمت إضافته، أو حتى صورة من الهُوية.

طريقة اصدار هوية وطنية جديدة للتابعين كما ويشترط على المواطن إرفاق صور شخصية واضحة وتحديث كافة البيانات الشخصية الخاصة بالحالة الاجتماعية والأبناء بشكل دقيق وصحيح بالإضافة الى سهولة الوصول للخدمات الحكومية في كافة أنحاء المملكة.