طريقة اضافة تابع فِيْ الضمان الاجتماعي المطور وشُروطْ الاستحقاق الجديدة 1444

يبحث العديد من المستفِيْدين من الضمان الاجتماعي المطور فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة عن طريقة لإضافة مُعال، لمن يريد إثبات أحقيته فِيْ الحصول على معاش ضمان من خلال وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وذلك باتباع خطوات بسيطة، لذلك أن يتمكن الشخص من إضافة معال جديد مثل ابنه أو زوجته وتعديل البيانات الخاصة، واليوم سنوضح لك كيفِيْة إضافة متابع فِيْ الضمان الاجتماعي.

كيفِيْة إضافة متابع فِيْ الضمان الاجتماعي المطوَّر

هناك بعض الخطوات التي يجب اتباعها لتسجيل المنتسب فِيْ الضمان الاجتماعي المطوَّر، وهِيْ كالتالي

يجب عليك أولاً الانتقال إلى موقع الويب الخاص بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

ثم انقر فوق الخدمات الإلكترونية.

ثم انقر فوق إدارة المسوقين بالعمولة.

ثم اختر عبارة “أرسل الآن” فِيْ أسفل الصفحة.

سيتم توجيهك بعد ذلك إلى صفحة جديدة بها الخدمات.

ستظهر صفحة جديدة مع المتابعين، يجب عليك تحديد المسوق الجديد الذي تريد إضافته.

يجب استكَمْال جميع معلومات الأعضاء.

ثم انقر فوق التالي.

سيتم توجيهك إلى صفحة جديدة تحتوي على المستندات والأوراق المطلوبة للتحميل.

ثم أضف الطفل بنجاح.

ثم قيم الخدمة وانقر فوق حفظ.

يجب على المستفِيْد حفظ الرسالة بعد تسجيل الطلب، وقد تكون هناك حاجة لهذه الرسالة فِيْ وقت لاحق، إذا لم يكن الشخص المعال مستفِيْدًا من معاش الضمان الاجتماعي المطوَّر، فِيْجب التحقق من شُروطْ الضمان الاجتماعي قبل التسجيل.

شُروطْ إضافة الفروع فِيْ الضمان المطور

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة عن سلسلة من الشُروطْ التي يجب أن يستوفِيْها الشخص الجديد المنتسب إلى الضمان الاجتماعي المطور، وهِيْ