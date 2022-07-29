طريقة اضافة طالب في منصة مدرستي 1444 ، قد تسائل الكثير من قبل الطلاب والمعلمين حول التعرف كيفية اضافة طالب جديد في منصة مدرستي 1444 ، وهو من أهم الامور التي تسائل أولياء الامور حولها داخل المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى أن ذلك من الامور المهمة في وزارة التعليم السعودية ، يمكن من خلالها للطلاب الحصول على الخدمات الإلكترونية ومشاهدة دروس و الاختبارات المركزية في منصة مدرستي توكلنا للطلاب .

منصة مدرستي للتعليم عن بعد

تم إطلاق التعليم ضمن خطة رقمية متطورة تسعى وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية إلى تنفيذها في سياق الارتقاء بالعملية التعليمية وتطويرها وجعلها أكثر فاعلية، وإدخال العديد من الميزات والمزايا التي لم يتم تضمينها في الوجه. – التعليم المباشر. الأمر الذي يحقق مجموعة واسعة من الأهداف المرجوة من التعليم، ولهذا حرصت الوزارة على جعله منصة تفاعلية من خلال إضافة مجموعة شاملة ومتنوعة من الأدوات التفاعلية والخدمات المميزة، والتي يمكن القيام بها بخطوات سهلة وبسيطة لتمكينها لمستخدمي النظام للاستفادة منه.

كيفية إضافة طالب إلى منصة مدرستي

يمكن إضافة طالب إلى منصة مدرستي من خلال حساب قائد المدرسة باتباع الخطوات التالية

قم بتسجيل الدخول إلى حساب “نور” الخاص بقائد المدرسة.

انقر فوق التقارير، بما في ذلك تقارير الطلاب.

انقر على أيقونة كشف بيانات الطالب.

احفظ البيانات الموجودة على الجهاز بصيغة excel.

تسجيل الدخول إلى منصة “مدرستي”.

انتقل إلى علامة تبويب الطلاب، ثم اختر تسجيل الطالب.

انقر فوق اختيار ملف.

اختر الملف الذي تم تنزيله على الجهاز من حساب نور.

أدخل كلمة مرور افتراضية.

أدخل بريدًا إلكترونيًا افتراضيًا، ثم انقر على “حفظ”.

وبالتالي، تمت إضافة الطلاب إلى منصة مدرستي.

خطوات إضافة منشور لمنصة مدرستي 1444

يمكن لمستخدمي منصة مدرستي إضافة منشورات إلى المنصة لعدة أغراض باتباع الخطوات التالية

اذهب إلى الموقع الرسمي لمدرستي.

انتقل إلى الصفحة المخصصة لإدارة الإعلانات.

انقر فوق “إضافة إعلان على مستوى المدرسة”.

أضف عنوان الإعلان ووصفه.

تحديد الفئة المستهدفة للإعلان.

حدد تاريخ بدء النشر وتاريخ انتهاء النشر.

يمكنك تحميل صورة أو رابط من حقل المرفقات.

انقر فوق خيار الحفظ، وتمت إضافة الإعلان.

يمكن إجراء تعديلات على الإعلان ويمكن أيضًا حذفه بالنقر فوق رمز “حذف”.

كيفية الدخول إلى منصة مدرستي للمسؤولين وأولياء الأمور

يمكن للمسؤولين وأولياء الأمور تسجيل الدخول إلى منصة مدرستي باتباع الخطوات التالية

انتقل إلى موقع “مدرستي”.

اختيار تسجيل الدخول إلى المنصة بحساب نور للأوصياء والمسؤولين.

أدخل اسم المستخدم لحساب نظام نور.

أدخل كلمة المرور ثم انقر فوق “تسجيل الدخول”.

بينما يمكن للطلاب والمعلمين تسجيل الدخول إلى مدرستي باتباع ما يلي قم بتسجيل الدخول إلى موقع العودة إلى المدرسة. أدخل رقم الهوية أو رقم الإقامة وكلمة المرور. أدخل رمز التحقق، ثم انقر فوق رمز التحقق. الاحتفاظ ببيانات المستخدم المرئية وتسجيلها. انتقل إلى منصة “مدرستي”. انقر فوق علامة التبويب المخصصة للدخول إلى النظام الأساسي باستخدام حساب Microsoft. أدخل اسم المستخدم وكلمة المرور.



انقر فوق أيقونة “تسجيل الدخول”.



كيف تدخل منصة مدرستي من خلال ثقتنا

يمكن لمستخدمي منصة مدرستي الذين يرغبون في تسجيل الدخول إلى المنصة من خلال توكلنا إكمال ذلك باتباع الخطوات التالية

تسجيل الدخول إلى ثقتنا ““.

اضغط على “تسجيل جديد” وأدخل البيانات المطلوبة.

وافق على الشروط والأحكام، ثم اضغط على “تسجيل”.

أدخل رمز التحقق وانقر فوق التالي.

أدخل كلمة المرور، ثم انقر فوق “التالي”.

انقر فوق علامة التبويب “My School Platform Data”.

انقر فوق أيقونة “إرسال كلمة المرور”.

تلقي رسالة نصية على الهاتف تتضمن كلمة المرور.

انتقل إلى موقع “My School Platform” الرسمي.

انتقل إلى علامة التبويب تسجيل الدخول إلى حساب Microsoft.

أدخل البريد الإلكتروني للطالب الذي يظهر على منصة توكلنا.

أدخل كلمة المرور ثم انقر على أيقونة “تسجيل الدخول”.

كيف تحمي حسابك على منصة مدرستي

يوصي خبراء التكنولوجيا بمجموعة من الإجراءات الضرورية التي يجب اتخاذها لضمان حماية حساب الطالب على منصة مدرستي من القرصنة. ومن أهم هذه الإجراءات

ابدأ أولاً باتخاذ الإجراءات الوقائية للشبكة المنزلية، بما في ذلك قم بتعيين اسم شبكة معقدة وكلمة مرور. قم بتوفير جهاز جدار الحماية. تغيير الملكية الفكرية.

اتخذ تدابير لحماية جهاز الكمبيوتر الخاص بك، بما في ذلك التأكد من تحميل الأنظمة الرسمية وفي أماكنها الصحيحة. التزم بإجراء التحديثات اللازمة للجهاز. تأكد من أن لديك برنامج مكافحة فيروسات.

تحقق من الرابط الرسمي لمنصة مدرستي التابعة لوزارة التربية والتعليم.

تجنب الوصول إلى الروابط المشابهة للرابط الرسمي للمنصة.

يمكن التحقق من وجهة الرابط من مواقع الاختصارات قبل الدخول إليه.

رابط موقع مدرستي

يمكن تسجيل الدخول إلى مدرستي لمنصة التعلم الإلكتروني من خلال الرابط وهو الرابط الإلكتروني للموقع الرسمي للمنصة، والذي من خلاله يمكن اختيار علامة التبويب المناسبة لتسجيل الدخول ثم البدء في استخدام المنصة وتنفيذ الإجراءات المطلوبة من خلاله.

وفي الختام لمقالنا هذا نكون قد شرحنا لكم عبر السطور السابقة حول التعرف على طريقة اضافة طالب في منصة مدرستي 1444 ، و رابط موقع مدرستي ، كيف تدخل منصة مدرستي من خلال تطبيق توكلنا ، و خطوات إضافة منشور لمنصة مدرستي 1444 .