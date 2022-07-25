طريقة الأرز بالبطاطس المدفونة

طريقة عمل الأرز مع البطاطس المدفونة من الوصفات المميزة التي يمكن تحضيرها بسهُولة فِيْ المنزل فِيْ وقت قصير لا يتعدى ساعة أو نحو ذلك، والتي يحظى بإعجاب جميع أفراد الأسرة، وخاصة الأطفال الذين يحبون البطاطس فِيْ أي وجبة.

طريقة عمل الأرز مع البطاطس المدفونة

بإضافة البطاطس إلى أي وجبة، فإنك تضفِيْ عليها طابعًا مختلفًا، ففِيْ الوصفة الحالية يتم دفن البطاطس فِيْ الأرز مما يجعلها وجبة لذيذة وغير مكلفة بينما لا يمكن إضافة لحم إليها.

مكونات الوصفة

يعتبر الاهتمام بالمكونات بالكَمْيات الدقيقة من أهم عوامل نجاح أي وصفة، وهنا نقدم لكَمْ المكونات بالتفصيل –

8 قطع بطاطس.

6 أكواب أرز مصري.

أحضر 6 قطع طماطم.

4 قطع بصل متوسط.

أربع ملاعق كبيرة زيت نباتي.

نصف ملعقة صغيرة ملح طعام.

فلفل اسود.

كيف تستعد

يتم تحضير الوصفة بسهُولة بالغة فِيْ وقت قصير جدًا من خلال هذه الخطوات –

أولاً، تُغسل البطاطس جيداً، ثم تقشر وتقطع إلى مكعبات متوسطة. ثانياً، يُقشر البصل ويقطع إلى قطع صغيرة، ويُقلى بالزيت الساخن على النار فِيْ قدر عميق، مع التحريك حتى يصبح لونه بنياً ذهبياً. ثم تُغسل الطماطم وتُخلط فِيْ الخلاط الكهربائي، ثم يُسكب عصير الطماطم فوق البصل. ثم تضاف البطاطس وتترك لمدة خمس دقائق. ثم نضيف الملح والفلفل الأسود وأي بهارات أخرى مرغوبة. بعد أن يصل الخليط إلى مرحَلْة الغليان، أضيفِيْ كَمْية الأرز المغسولة بالكامل مع التقليب جيدًا. ثم تُترك الوصفة على نار عالية لمدة عشر دقائق تقريبًا حتى تصل إلى درجة الغليان. ثم تنخفض الحرارة تمامًا وتترك المكونات لمدة نصف ساعة تقريبًا حتى تنضج تمامًا. وأخيراً يتم تقديم الطعام على أطباق التقديم المزينة بالفلفل الحَلْو أو الفلفل الحار حسب الرغبة.

مع ذلك، انتهِيْنا من التقديم طريقة عمل الأرز مع البطاطس المدفونة والتي يمكن تناولها كوجبة غداء لذيذة مع الدجاج المشوي أو بدونه.