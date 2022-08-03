طريقة الاستعلام عن أهلية حساب المواطن 1444 ما هِيْ شُروطْ التسجيل الجديدة بعد التعديلات ورَابِطْ التسجيل

للاستفسار عن أهلية حساب المواطن 1444، بدأ عدد كبير من الأسر السَعُودِيْة التسجيل لدعم حساب المواطن منذ الإعلان عن إعادة فتح بوابة التسجيل لحساب المواطن منذ إغلاقه فِيْ عام 2022، وكان ذلك ضمن ملكية ملكية. بأمر من الملك سلمان بن عبد العزيز للتعامل مع ارتفاع الأسعار التي تواجهها الأسر السَعُودِيْة فِيْ هذه الظروف، تم إنشاء برنامج حساب المواطن فِيْ عام 2017 بإشراف وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لمساعدة الأسر السَعُودِيْة وتزويدها بمساعدات مالية. حياة كريمة. حياة جديدة بعد التعديلات الجديدة التي تم إدخالها فِيْ الفترة الأخيرة.

1444 استعلام عن أهلية حساب المواطن

حتى الآن، لم يحدد برنامج حساب المواطن تاريخ إغلاق باب التسجيل، ولكن يجب على الجميع التسجيل بسرعة للحصول على الدعم. مطلوب 15 يوم لدراسة طلب التسجيل فِيْ حساب المواطن للتأكد من صحة البيانات وقبول طلب التسجيل، ويمكن لجميع المتقدمين والمستفِيْدين استعلام عن أهلية حساب المواطن مع اتباع الخطوات التالية

اذهب الى الموقع حساب المواطن الكتروني.

الكتروني. ثم قم بتسجيل الدخول، واكتب اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصين بك، ثم انقر فوق تسجيل.

بعد ذلك، انقر فوق الخدمات الإلكترونية فِيْ الجزء العلوي من الشاشة.

انقر فوق رمز قائمة دراسة الأهلية.

سيُطلب منك إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور.

ثم انقر فوق استعلام.

على الفور، ستظهر نتيجة أهلية حساب المواطن لمقدم الطلب أمامك.

رَابِطْ تسجيل حساب المواطن

منذ فتح التسجيل فِيْ حساب المواطن فِيْ 4 يونيو 2022 بأمر ملكي من الملك سلمان بن عبد العزيز، خصص الملك سلمان أيضًا قيمة دعم إضافِيْة لحساب المواطن تبلغ 8 ملايين ريال سعودي ووضع بعض الشُروطْ الجديدة بعد التعديلات على قبول طلب التسجيل، ويمكن للجميع التسجيل للحصول على حساب مواطن والحصول على الدعم من خلال التسجيل فِيْ موقع حساب المواطن بريد.

شُروطْ التسجيل فِيْ حساب المواطن 1444 بعد التعديلات الجديدة

لقبول الطلب سجل للحصول على حساب مواطن يجب استيفاء الشُروطْ الجديدة التي وضعها البرنامج وهِيْ