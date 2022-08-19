طريقة الاستعلام عن الإجازات المرضية برقم الهوية 1444 ، في ظل الاجابة على التسائلات التي يبحث عنها الكثير من الأشخاص العاملين داخل المملكة العربية السعودية حول التعرف على الطريقة التي تمكنهم من طلب الإجازات المرضية عبر استخدام رقم الهوية ، ويعد ذلك الامر من الأمور المهمة لدى وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية ، والتي تتيح للأشخاص العاملين في المهن الصحية الحصول على أيام مرضية إذا لزم الأمر ، ويتم تقديم هذه الخدمة من خلال الوزارة ، تابعوا معنا .

خدمة الاستعلام عن الإجازة المرضية برقم هوية وزارة الصحة

الاستفسار عن الإجازة المرضية برقم الهوية من خلال وزارة الصحة من الأمور المهمة التي يجب أن تكون على علم بكل تفاصيلها من قبل الأفراد الراغبين في الحصول على إجازات مرضية، وتقدم وزارة الصحة بالمملكة العربية السعودية هذه الخدمة في بالإضافة إلى العديد من الخدمات الهامة التي تقدمها للأفراد إلكترونياً، ومنها خلال هذه الخدمة يمكن للأفراد معرفة كافة التفاصيل المتعلقة بالإجازات المرضية، بما في ذلك مدة هذه الإجازات، وهل تمت الموافقة عليها أم لا.

كيفية الاستعلام عن الإجازات المرضية برقم الهوية 1444

تتضمن طريقة الاستعلام عن الإجازات المرضية برقم الهوية اتباع الخطوات التالية

زيارة منصة صحة التابعة لوزارة الصحة السعودية “”.

اختر الخدمات الإلكترونية.

أدخل صفحة الاستعلام عن الإجازة المرضية.

سجل الدخول إلى المنصة ببيانات المستخدم.

اكتب رقم هوية الموظف.

اكتب رمز الخدمة

انقر فوق زر الاستعلام.

كيف أحصل على إجازة مرضية

الجواب على سؤال كيف أحصل على إجازة مرضية هو توضيح طريقة تسجيل الإجازات المرضية في وزارة الصحة بالمملكة وهي الخدمة التي تقدمها الوزارة بالإضافة إلى خدمة الاستفسار حول الإجازات المرضية، وذلك لتمكين الأفراد العاملين في المهن الصحية وجميع الأفراد من تسجيل الإجازات ولا تقتصر هذه الخدمة على هذه الخدمة، حيث من المعروف أن جميع الخدمات الحكومية في المملكة العربية السعودية تتم إلكترونياً حالياً.

كيفية تسجيل إجازة مرضية وزارة الصحة

تتضح كيفية تسجيل الإجازة المرضية لوزارة الصحة من خلال الخطوات التالية

قم بزيارة منصة صحة بوزارة الصحة السعودية “.

اختر الخدمات الإلكترونية.

انقر على “إجازة مرضية” من الخيارات الموجودة في القائمة المنبثقة.

قم بتسجيل الدخول بحساب المستخدم إلى منصة صحة على النحو التالي أدخل رقم المعرف في الحقل المخصص لاسم المستخدم. اكتب رمز المرور. انقر فوق تسجيل الدخول.

يسجل المستخدم جميع تفاصيل الإجازة المرضية.

انقر فوق ‘إرسال.

منصة إجازة مرضية

منصة الإجازات المرضية هي تلك المنصة التي تقدم من خلالها وزارة الصحة السعودية مجموعة واسعة من الخدمات للأفراد والعاملين في القطاعات الصحية، لتسهيل إجراء العديد من الخدمات والمعاملات بطريقة إلكترونية. إليك كيفية التسجيل واستخدام هذه المنصة.

كيفية إنشاء حساب على منصة صحة للاستعلام عن الإجازة المرضية

يمكن إنشاء حساب على منصة صحة للاستعلام عن الإجازة المرضية بالخطوات التالية

قم بزيارة منصة صحة من خلال الرابط “”.

انقر فوق خيار “تسجيل حساب جديد”.

قم بتعبئة البيانات المطلوبة وهي اسم الحساب باللغة العربية اسم الحساب باللغة الإنجليزية شعار الحساب رقم التعريف / الموقع تاريخ الميلاد / هجري تاريخ الميلاد / عيد الميلاد

وافق على الشروط والأحكام الأساسية.

انقر فوق “إنشاء حساب”

الدخول إلى منصة صحة للاستعلام عن الإجازات المرضية

زيارة منصة صحة التابعة لوزارة الصحة السعودية “”.

انقر فوق أيقونة تسجيل الدخول.

قم بتسجيل الدخول إلى المنصة عن طريق إدخال المعلومات التالية رقم هوية المستخدم كلمه السر

انقر فوق تسجيل الدخول.

الاستعلام عن تقرير طبي برقم الهوية

يمكنك الاستعلام عن التأمين الطبي برقم الهوية الخاص بك باتباع الخطوات التالية

دخول الموقع الرسمي لوزارة الصحة السعودية “.

الضغط على أيقونة الخدمات الإلكترونية.

انقر فوق “استفسار عن معاملة”.

اكتب جميع البيانات المتعلقة بالمعاملة.

انقر فوق زر البحث.

كما يمكن الاستعلام عن التقارير الطبية من خلال أيقونة الاستعلام عن التقارير الطبية على منصة “صحة” والتي يمكن الوصول إليها مباشرة من الرابط التالي “”.

كيفية طباعة الإجازة المرضية من منصة الخدمات الصحية

يبحث الكثير من المواطنين عن طريقة لطباعة إجازة مرضية من منصة الخدمات الصحية الإلكترونية “صحة” والتي تحتوي على عدد كبير من الخدمات الصحية الإلكترونية التي أتاحتها لجميع المسجلين في نظام وزارة الصحة. يمكن طباعة الإجازة المرضية عن طريق القيام بما يلي

قم بزيارة منصة الخدمات الصحية “”.

دخول موقع الإجازة المرضية بالمنصة.

حدد رمز الإجازة المرضية.

اكتب رقم الطلب الذي يتلقاه المستخدم في رسالة نصية.

اكتب رقم هويتك أو رقم إقامتك.

انقر فوق استفسار.

انقر فوق تقرير الطباعة.

انقر فوق تنزيل من أيقونة التنزيل.

خدمة الاجازات المرضية وزارة الصحة

تختص خدمة الإجازات المرضية بوزارة الصحة بإصدار الإجازات المرضية إلكترونياً من خلال التنسيق بين جميع الجهات ذات العلاقة وهي وزارة الصحة بالإضافة إلى هيئة الاختصاص ووزارة الخدمة المدنية. يتم تقديم هذه الخدمة بشكل متكامل ومن خلال أتمتة الإجراءات ؛ يتيح ذلك للمتقدمين الحصول على الخدمة إلكترونيًا وبسهولة، كما يتيح للمنشآت الصحية تسجيل جميع الإجازات المرضية من خلال التحقق من دقة المعلومات الخاصة بالمرضى والأطباء والمرافق الصحية، بحيث يتم مشاركة الإجازة المرضية إلكترونيًا مع وزارة الشؤون المدنية. خدمة.

إجازة مرضية للعسكريين

فيما يتعلق بالإجازات المرضية للعسكريين، يُمنح العسكريون إجازات طارئة طارئة بشرط ألا تزيد مدة الإجازة الواحدة عن 10 أيام في السنة الواحدة، وتوافق نهاية العام الهجري، ويشار إلى العسكريين. يحصل الفرد على إجازة سنوية مدتها 30 يومًا في السنة، ولا يجوز منحه هذه الإجازة قبل مرور 11 شهرًا من تاريخ بدء تعيينه.

نظام الاجازات المرضية بوزارة الصحة

بالحديث عن طريقة الاستعلام عن الإجازات المرضية، لا بد من الرجوع إلى نظام الإجازات المرضية المعمول به من قبل وزارة الصحة السعودية وفقًا لنظام العمل ؛ توضح النقاط التالية المحتويات الرئيسية لهذا النظام

يستحق العامل إجازة مرضية بأجر كامل عن أول (30) يوماً.

تحصل السنة على ثلاثة أرباع الأجر عن الـ (60) يوماً التالية.

لا تحصل السنة على أجر عن (30) يوماً تليها في سنة واحدة.

لا يجوز إنهاء خدمة أي عامل بسبب المرض قبل استنفاد المدد الزمنية المحددة في النظام.

للعامل الحق في طلب إيصال الإجازة المرضية السنوية.

تتوقف أيام الإجازة السنوية إذا حدثت في نفس الوقت وتستأنف مرة أخرى بعد انتهاء الإجازة المرضية.

لا يتم تعويض العامل عن أيام الراحة الأسبوعية التي تأتي خلال الأيام التي يحصل فيها على إجازة مرضية.

في حالة عجزه المؤقت عن العمل بسبب الإصابة، يحصل العامل على إعانة مالية تعادل أجره الكامل لمدة 60 يومًا.

بعد ذلك يحصل على تعويض مالي يعادل 75٪ من أجره عن مدة العلاج.

إذا وصلت فترة علاج العامل إلى سنة كاملة، وكان عدم التعافي نهائياً محتملاً، تعتبر الإصابة عجزاً كلياً، ويترتب على ذلك إنهاء العقد والتعويض عن الإصابة.

لا يحق لصاحب العمل استرداد ما دفعه للمصاب في ذلك العام.

رابط مباشر للاستعلام عن الإجازات المرضية

يمكن الاستعلام عن الإجازات المرضية وبياناتها كاملة عن طريق الدخول مباشرة إلى صفحة الإجازات المرضية على منصة صحة بوزارة الصحة السعودية، ثم تسجيل الدخول بمعلومات المستخدم، من خلال الرابط المباشر التالي “”.

طريقة الاستعلام عن الإجازات المرضية برقم الهوية 1444 ، تعد الاجازة المرضية من الأمور ذات الاهمية والتي يفضل أن يكون لدى الوزارة علم بالمعلومات الكاملة حولها عن الأفراد الذين بحاجة لتلك الاجازات ، حيث تعمل وزارة الصحة على الاستفادة من تلك الخدمة بشكل الكتروني .