طريقة الاستعلام عن الاملاك برقم الهوية 1444 ، قد تسائل العديد من الأشخاص ممن يقيمون داخل المملكة العربية السعودية ، حول التعرف على الاملاك الخاصة بهم ومتابعتها عبر استخدام رقم الهوية ، بحيث يمكنكم الاستعلام عبر منصة وزارة العدل والتي تعمل على خدمة السندات الالكترونية لتمكين المواطنينمن معرفة جميع ممتلكات المستفسر ، تابعوا معنا في التالي .

ما هي الأداة الإلكترونية

توفر وزارة العدل خدمة الشيكات الإلكترونية لتكون بديلاً عن السندات العقارية اليدوية وفق أحكام الشريعة الإسلامية. وتقدم الوزارة عبر موقعها الإلكتروني هذه الخدمة بشكل مجاني، وذلك لمنع التزوير، والحفاظ على الثروة العقارية في المملكة العربية السعودية، وكذلك حماية حقوق الملاك.

استعلام عن عقار برقم الهوية 1444

الاستعلام عن العقار برقم الهوية لعام 1444 هـ هي خدمة تمكن المستفيد من الاستعلام عن سند العقار بإدخال رقم الصك وتاريخه، حيث تظهر تفاصيل بيانات السند كحالة ونوع ومساحة العقد. السند والمدينة والحي ورقم قطعة الأرض والمؤامرة التي يقع فيها السند.

خطوات الاستعلام عن عقار برقم الهوية 1444

تقدم وزارة العدل السعودية خدمة الاستعلام عن الأصول العقارية والعقارية إلكترونيًا من خلال خطوات بسيطة موضحة أدناه

الدخول على خدمة الاستعلام عن سند عقاري.

اختر خدمة إلكترونية.

تسجيل الدخول من خلال الوصول الوطني الموحد.

أدخل البيانات المطلوبة مثل رقم الصك العقاري. رقم الهوية.

انقر فوق استفسار.

انقر لعرض بيانات الصك.

اكتب البيانات المطلوبة في الأماكن المخصصة نوع الهوية. رقم الهوية. تاريخ الولادة.

انقر فوق كلمة التالي.

أدخل رمز التحقق، المرسل في رسالة نصية إلى الهاتف المحمول للمستخدم.

انقر لعرض الأداة.

خطوات الاستعلام عن سند بديل مفقود أو تالف

كما تقدم وزارة العدل خدمة الاستعلام عن حالة طلب إصدار بدل فاقد أو تالف برسالة شكر إلكترونية عبر بوابة نجيز، وذلك من خلال ما يلي

دخول بوابة نجس الالكترونية.

الانتقال إلى الخدمات الإلكترونية.

انقر فوق استعلام حالة الطلب.

سجل البيانات المطلوبة، بما في ذلك نوع الهوية. رقم الهوية. رقم الطلب.

انقر فوق استفسار.

التحقق من صك العقار

يمكن التحقق من صك العقار لوزارة العدل السعودية باتباع الخطوات الموضحة أدناه

الدخول على صفحة التحقق من صك العقار.

اختر “رقم الصك وهوية أحد المالكين”.

أدخل البيانات المطلوبة، مثل رقم الجهاز. رقم هوية المالك. رقم معرف المدقق. انقر فوق “أنا لست روبوتًا”.

انقر فوق التحقق.

في حالة اختيار رقم وتاريخ الأداة يجب تعبئة البيانات التالية رقم الجهاز. تاريخ الصك. رقم معرف المدقق. انقر فوق “أنا لست روبوتًا”.

انقر فوق التحقق.

كيف اعرف رقم الصك

تقدم وزارة العدل السعودية خدمة الاستعلام عن رقم الجهاز القديم إلكترونيًا عبر الموقع الرسمي للوزارة باتباع الخطوات التالية

تم الانتهاء من الدخول على البوابة الإلكترونية.

تسجيل الدخول.

انقر فوق الخدمات الإلكترونية.

انقر فوق العقارات.

التحقق من صك العقار.

سجل البيانات المطلوبة.

سيظهر رقم الأداة القديمة وجميع التفاصيل الأخرى المتعلقة به.

التعرف على بيانات الصك العقاري من خلال الوصول الوطني 1444

يستطيع المستفسر الاطلاع على كافة بيانات ملكية العقار من خلال بيانات المستفسر على النحو التالي

دخول بوابة نجيز.

اضغط على زر الدخول.

اختر تسجيل الدخول بكلمة مرور ورسالة.

أدخل اسم المستخدم.

اكتب كلمة المرور.

انقر فوق تسجيل الدخول.

انقر على ممتلكاتي من الجانب الأيمن.

سيتم الاطلاع على تفاصيل صك العقار.

خدمة طلب عقار برقم الهوية

تقدم وزارة العدل في المملكة العربية السعودية العديد من الخدمات، بما في ذلك خدمة طلب عقار باستخدام رقم الهوية، فقط اتبع الخطوات التالية

انتقل إلى الموقع الرسمي لوزارة العدل السعودية ”“.

اضغط على “الخدمات الإلكترونية”.

اختر طلب صك عقاري.

انقر فوق رمز الوصول إلى الخدمة.

أدخل البيانات المطلوبة.

حدد العقار الذي تريد معرفة تفاصيله.

تحديث الأداة الإلكترونية

خدمة تحديث السند الإلكتروني هي خدمة تمكن المستفيد لمالك السند أو وكيله من تقديم طلب لتحديث بيانات السند اليدوي ومن ثم ة كاتب العدل لاستكمال الإجراء المطلوب. تتطلب خدمة تحديث السند إلكترونيًا ما يلي

إرفاق صورة للأداة من الأمام والخلف.

إرفاق نسخة من الملفات الداعمة إن وجدت

يجب ألا تكون الأداة مسجلة مسبقًا.

توافر أصل الصك.

يجب أن تكون الأداة صادرة عن كاتب عدل ومملوكة بالكامل لمالك الأداة.

إرفاق المستندات الداعمة لملكية الأداة ؛ إذا كان العقد لا يحتوي على رقم هوية المالك.

كيفية تحديث الصك الالكتروني

يتم تحديث الأداة الإلكترونية عبر بوابة نجيز باتباع الخطوات التالية

دخول خدمة تحديث الصكوك “”.

انقر فوق بدء الخدمة.

الموافقة على الإقرار والتعهد.

أدخل معلومات مقدم الطلب.

أدخل بيانات الجهاز.

إرفاق المستندات المطلوبة.

انقر فوق إرسال الطلب.

كيفية طباعة الأداة الإلكترونية من خلال بوابة نجيس

يمكن طباعة السندات العقارية من خلال بوابة نجيز باتباع الخطوات التالية

الدخول في خدمة الاستعلام عن السندات العقارية.

اختر نوع الاستعلام.

اكتب البيانات المطلوبة.

انقر فوق استفسار.

النقر فوق “انظر نص الأداة”.

أدخل البيانات المطلوبة نوع الهوية. رقم الهوية. تاريخ الولادة.

انقر فوق “التالي”.

أدخل رمز التحقق المرسل عبر رسالة نصية.

انقر فوق “إحضار نص الأداة.

سيتم فتح صفحة جديدة حيث يمكنك النقر فوق “طباعة شيك”.

الخدمات الإلكترونية لوزارة العدل

تقدم وزارة العدل العديد من الخدمات الإلكترونية التي تخدم المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية

خدمات الاستعلام عن المعاملات.

خدمات الحالة.

خدمات تطبيق الترخيص.

خدمات نفقة الدولة والميراث.

خدمات الوكالة.

خدمات تقديم الشكاوى.

خدمات العقود، بما في ذلك عقد الزواج وعقد الطلاق.

خدمات التنفيذ.

الخدمات العقارية على موقع وزارة العدل

كما تقدم وزارة العدل السعودية العديد من الخدمات العقارية المختلفة، ومنها

خدمة إصدار الصكوك.

خدمة التسجيل العقاري.

خدمة التحقق العقاري.

خدمة إصدار الهوية العقارية.

خدمة تحديث الأجهزة.

خدمة شكاوى تسجيل العقارات.

رابط الاستفسار عن عقار برقم الهوية aqari.moj.gov.sa

يمكن للزائر الكرام الذهاب إلى رابط الاستعلام عن العقار برقم الهوية 1444 “” واتباع خطوات الاستعلام الموضحة أعلاه لإظهار كافة تفاصيل صك العقار للمستفسر.

وفي الختام تعرفنا على طريقة الاستعلام عن الاملاك برقم الهوية 1444 ، وشرحنا لكم امكانية التحقق من السندات التي تتعلق بالعقارات والأملاك ، وذكرنا الخدمات العقارية على موقع وزارة العدل ، و رابط الاستفسار عن عقار برقم الهوية .