طريقة الاستعلام عن البصمة برقم الجواز في السعودية

كيفية الاستعلام عن البصمة مع رقم جواز السفر في المملكة العربية السعودية 2022. من بين الخدمات الإلكترونية التي تقدمها إدارة الجوازات بالتعاون مع وزارة الداخلية السعودية عبر منصة أبشر الرقمية. من أجل تسهيل إجراءات المعاملات الحكومية. منصة أبشر الرقمية هي إحدى منصات وزارة الداخلية السعودية التي تقدم خدمات متعلقة بالجوازات وخدمات المرور وغيرها دون الحاجة لزيارة المكاتب الحكومية. لقد ربطت منصة أبشر جميع القطاعات الحكومية ، وسنتحدث في السطور التالية عن كيفية الاستعلام عن البصمة في المملكة العربية السعودية بشتى الطرق.
كيفية الاستعلام عن البصمة برقم جواز السفر في المملكة العربية السعودية
يمكنك الاستعلام عن بصمة إصبع في المملكة عبر منصة أبشر الرقمية من خلال الخطوات التالية:
- تسجيل الدخول عبر منصة أبشر
- اختر أبشر أفراد ثم اضغط على جوزات للخدمات
- ثم استفسر عن البصمة على مراحل ، وادخل رقم جواز السفر واسم المستفسر.
- تظهر لك كل المعلومات الخاصة بهم.
استعلام عن البصمة في السعودية
- التمكن من موقع وزارة الداخلية.
- من القائمة الرئيسية انقر على البريد الإلكتروني.
- أدخل رقم الإقامة ثم انقر على طلب البصمة العامة.
- ثم ضع رقم الإقامة للمقيمين أو رقم الهوية للمواطنين.
- أدخل الرمز الظاهر أمامك.
- ابدأ في فحص البيانات للتحقق من البصمة ، وبعد ذلك ستظهر نافذة تؤكد صلاحية البصمة.
الاستعلام عن البصمة بالرقم الحدودي
يمكنك الاستعلام عن بصمة إصبع برقم الحدود باتباع الخطوات التالية:
- انتقل إلى منصة أبشر الرقمية.
- اختر الخدمات الإلكترونية للأفراد.
- أدخل رقم الهوية واسم المستخدم وكلمة المرور بشكل صحيح.
- قم بتسجيل الدخول ثم اختر خدمات معلومات جواز السفر ، بما في ذلك خدمة الاستعلام عن بصمة رقم الهوية.
- وقم بإدخال البيانات المطلوبة مثل اسم المستخدم ورقم الحد ، بحيث تظهر بيانات بصمة الإصبع أمامك.
الاستعلام عن بصمة الزائر مع رقم الهوية
- قم بزيارة موقع وزارة الداخلية
- اضغط على الاستفسارات الالكترونية متضمنة المكسرات
- اختر استعلام بصمة الإصبع.
- ثم أدخل البيانات المطلوبة من رقم الهوية أو رقم الإقامة
- انقر فوق إظهار. إذا كانت بصمة الإصبع خضراء ، فهذا يشير إلى اكتمال التحديث. إذا كان بلون آخر ، فهذا يعني أنه لم يتكلم.
- وبذلك تستفسر عن الزائر برقم الهوية
الاستعلام عن بصمة وزارة الداخلية مع الرقم الحدودي
يمكن الاستفسار عنها في المملكة من خلال الخطوات التالية:
- قم بزيارة موقع وزارة الداخلية السعودية
- قم بتسجيل الدخول إلى الموقع ، ثم انقر فوق البريد الإلكتروني وأدخل رقم الإقامة.
- ثم أدخل رقم إقامة المقيم ورقم هوية المواطن.
- أدخل رمز التحقق المرئي
- تحقق من البيانات للتحقق من قبل الموقع ، ثم ستظهر نافذة تؤكد صحة البصمة.
استعلام عن بصمة الترحيل غير معروف
يمكن الاستعلام عن مرحل غير معروف من خلال ما يلي:
- الوصول إلى موقع أبشر الرقمي.
- انقر فوق اسم المستخدم وكلمة المرور.
- اختر أبشر للأفراد ثم أدخل رمز التحقق المرئي.
- من قسم وثائق السفر وجوازات السفر ، حدد استعلام بصمة الإصبع العام.
- ثم أدخل اسم المستخدم ورقم الهاتف المحمول الخاصين بك.
- ثم أدخل الرمز المرسل إلى رقم الهاتف المحمول لعرض معلومات بصمة الإصبع.
كيفية تسجيل بصمات الحجاج والمعتمرين
- قم بزيارة أحد فروع مؤسسة تساهيل.
- وتقديم الأوراق المطلوبة لتسجيل البصمة.
- أو يمكنك الذهاب للزيارة موقع تسهيل وادخل البيانات المطلوبة لتسجيل البصمة.
- ثم دفع الرسوم المقترحة لأخذ البصمات.
- بعد ذلك يمكنك الاستفسار عن البصمة من الموقع نفسه.
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