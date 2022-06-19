طريقة الاستعلام عن البصمة برقم الجواز في السعودية

كيفية الاستعلام عن البصمة مع رقم جواز السفر في المملكة العربية السعودية 2022. من بين الخدمات الإلكترونية التي تقدمها إدارة الجوازات بالتعاون مع وزارة الداخلية السعودية عبر منصة أبشر الرقمية. من أجل تسهيل إجراءات المعاملات الحكومية. منصة أبشر الرقمية هي إحدى منصات وزارة الداخلية السعودية التي تقدم خدمات متعلقة بالجوازات وخدمات المرور وغيرها دون الحاجة لزيارة المكاتب الحكومية. لقد ربطت منصة أبشر جميع القطاعات الحكومية ، وسنتحدث في السطور التالية عن كيفية الاستعلام عن البصمة في المملكة العربية السعودية بشتى الطرق.

كيفية الاستعلام عن البصمة برقم جواز السفر في المملكة العربية السعودية