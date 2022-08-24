طريقة الاستعلام عن الدعم السكني أغسطس 2022

تستمر عملية إيداع الدعم السكني في حسابات المستفيدين لشهر أغسطس 2022 من الساعات الأولى من يوم الأربعاء.

أعلن صندوق التنمية العقارية عن إيداع 868 مليون ريال في حسابات مستفيدي سكني بوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان والصندوق العقاري لشهر أغسطس 2022.

الموعد النهائي لتقديم المساعدة السكنية

وتجدر الإشارة إلى أنه في إطار ضمان استفادة المستفيدين من الدعم الشهري قبل إيداع الراتب الشهري، فقد تقرر إيداع الدعم الشهري في 24 من كل شهر.

تعليق الدعم السكني

وفي وقت سابق قال الصندوق العقاري إن حالات الشلل أو تعليق الدعم لبعض المستفيدين من البناء الذاتي هي

الالتزام ببدء البناء بعد توقيع عقد دعم السكن.

الالتزام بإكمال البناء خلال فترة 3 سنوات محددة.

دفع الأقساط بشكل دوري.

تحديث بيانات مراحل البناء وتسليم الصندوق شهادة انجاز العمل.

تحقق من نتائج الدعم

يمكن الاستعلام عن نتائج الدعم من خلال الخطوات التالية

تسجيل الدخول إلى الموقع الإلكتروني للصندوق العقاري من خلال بيانات الوصول الوطنية الموحدة.

انتقل إلى برنامج سكني وانقر فوق التحقق من الأهلية لتلقي الدعم.

أدخل البيانات المطلوبة، ثم اضغط على الاستعلام.

9 خيارات مختلفة

يشار إلى أن صندوق التنمية العقارية يقدم 9 خيارات مختلفة، منها 4 منتجات ائتمانية عقارية مدعومة، و 5 باقات دعم سكني، عبر أكثر من 43 خدمة إلكترونية، بالإضافة إلى خدمة الاستشارات العقارية وأجهزة الخدمة الذاتية على فروع الصندوق 24 ساعة في اليوم، وترد قنوات التواصل الاجتماعي الموحدة على استفسارات وأسئلة المستفيدين حول “القرض المدعوم” وحزم الدعم السكني.