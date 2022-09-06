طريقة الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم الهوية أو اللوحة في السعودية 1444 ،تعمل الحكومات السعودية على توفير كافة الخدمات الإلكترونية التي تسهل على المواطن الوصول الى كافة الوزارات والخدمات العامة ،وذلك حسب الرؤى والتخطيط للسعودية في عام 2023م ومنها الاستفسار عن المخالفة المرورية من أحد البرامج الإلكترونية خلال منصة أبشر الخاصة بالمواطن.

كيفية التعرف على المخالفات المرورية في المملكة العربية السعودية

هناك بعض الخطوات التي يجب اتباعها للتحقيق فِيْ المخالفات المرورية وهِيْ كالتالي –

الدخول فِيْ منصة أبشر

أدخل رقم التعريف الخاص بك وأدخل كلمة المرور الخاصة بك.

انقر فوق خيار العرض.

انتظر حتى تظهر نافذة أخرى بها جميع المخالفات المرورية التي ارتكبها المحقق وجميع المخالفات المرورية المسجلة لدى المحقق والمبلغ الواجب دفعه كغرامة.

الاستعلام عن مخالفات برقم لوحة الترخيص

كَمْا تقدم إدارة السلامة العامة القدرة على تحديد المخالفات المرورية باستخدام لوحات المركبات من خلال:

انتقل إلى موقع وزارة الداخلية السَعُودِيْة

انقر فوق علامة التبويب البريد الإلكتروني.

انقر فوق كلمة المرور

ستظهر أمامك قائمة جديدة، حدد “طلب مخالفة مرورية”.

فِيْ الخطوة التالية، ستحتاج إلى إدخال لوحة ترخيص مركبتك بشكل صحيح.

أدخل رمز التحقق المعروض على الشاشة أمامك.

الضغط على عبارة “طلب مخالفات مرورية”.

بعد ذلك، سترى لوحة الترخيص الخاصة بك وجميع التفاصيل المتعلقة بالمخالفات المرورية المسجلة بحقك.

الاستفسار عن الاغتصاب في ساهر برقم الاغتصاب

بالإضافة إلى إصدار تذاكر المركبات وإرسالها إلى مراكز التذاكر، أطلقت وزارة الداخلية السَعُودِيْة نظام الساهر الذي يستخدم الصور البصرية عبر الكاميرات المثبتة على خطوط المملكة الرئيسية لمراقبة حركة المرور على طرقها. يمكنك التعرف على مخالفات ساهر باتباع الخطوات التالية

تسجيل الدخول إلى منصة أبشر.

انقر فوق خدمة مخصصة.

تسجيل الدخول إلى حسابك.

أدخل اسم المستخدم ورقم الهُوية فِيْ المساحات المتوفرة.

يتم إرسال بريد إلكتروني إلى هاتفك المحمول مع رمز التحقق، والذي ستحتاج إلى إدخاله فِيْ المساحة المتوفرة.

انقر فوق خدمة المسار.

اضغط على “طلب مخالفة مرورية” للحصول على رقم المخالفة.

اكتب جميع البيانات المتعلقة بالمركبة والملكية ولوحة الترخيص وغيرها من البيانات.

الضغط على الطلب مع رقم المخالفة.

تظهر صفحة عن المخالفات المرورية.

انقر فوق تفاصيل الانتهاك للاطلاع على تفاصيل أخرى، مثل وقت ومكان الانتهاك، وحالة الدفع، والتاريخ.

طريقة الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم الهوية أو اللوحة في السعودية 1444 كما وتعمل الوزارة على توفير الصفحة الإلكترونية لكل مواطن من أجل التسهيل عليهم الحصول على الخدمات الصحية والحجوزات من البيت بسهولة والإطلاع على كل ما هو جديد.