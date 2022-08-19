طريقة الاستعلام عن رسوم المرافقين برقم الإقامة 2022 ، قد أثار اهتمام العديد من الأشخاص المرافقين حول التعرف على الرسوم الخاصة بهم والتي تعد من الأمور ذات الأهمية التي تسائل عنها العديد من المواطنين ، وهي من أهم الطرق التي تتيح لأي شخص مقيم على أرض المملكة العربية السعودية الاعتماد عليها للتعرف على الرسوم الخاصة بمرافقيه داخل المملكة ، ويعد ذلك الامر من دفع رسوم المرافق أمر إلزامي لكل مقيم وفقًا للوائح والقوانين ، تابعوا معنا .

رسوم مرافقة 2022 السعودية

الرسوم المصاحبة هي المبالغ المالية التي يدفعها الفرد المقيم على أراضي المملكة العربية السعودية عن كل مرافق، وهؤلاء المرافقون هم الزوجات غير الزوجة الأولى، والأبناء الذكور الذين أتموا 18 سنة، وكذلك الأب والأم أو أحد والدي الزوجة أو كليهما أو الخادمات والعمالة المنزلية بشكل عام.

تم فرض قرار تحصيل الرسوم المصاحبة منذ عام 2017 م ؛ حيث كانت قيمة هذه الرسوم في ذلك الوقت 100 ريال سعودي لكل مرافقة، ثم ارتفعت في عام 2022 لتصبح 200 ريال سعودي، وفي عام 2022 م. وبلغت قيمة هذه الرسوم 300 ريال، وفي العامين الأخيرين (2022 م، 2022 م) ؛ وأصبحت قيمة هذه الرسوم تعادل 400 ريال سعودي لكل مرافق لرب الأسرة في المملكة، ولم يطرأ أي زيادة أخرى عليها حتى الآن.

استعلام عن رسوم المرافقة 2022

جدير بالذكر أن حكومة المملكة العربية السعودية ووزارة الداخلية تسعى جاهدة لتسهيل إجراءات الحصول على الخدمات الحكومية المتنوعة والمهمة لجميع المواطنين والمقيمين داخل الدولة. لذلك تم إطلاق العديد من المنصات والأنظمة الرقمية والخطوات الإلكترونية التي يمكن من خلالها الحصول على أي خدمة حكومية في غضون لحظات قليلة عبر الإنترنت، ومن بين هذه الخدمات ؛ تم توفير طريقة للاستعلام عن رسوم المرافق للعامل المقيم داخل المملكة برقم الإقامة ومن خلال منصة أبشر، وذلك على النحو التالي

كيفية الاستعلام عن رسوم المرافقين والمعالين برقم الإقامة

يمكن عمل استعلام إلكتروني عن رسوم المرافقين والمعالين من خلال حاسبة الرسوم الإلكترونية على النحو التالي

انتقل إلى رابط “حاسبة رسوم التحصيل” مباشرة.

من خلال الصفحة الرئيسية يتم تحديد الإجراء في المجال المخصص لذلك وهو (تجديد الإقامة).

اضغط على الجزء لإضافة الصحابة والمتابعين.

توضيح رقم الإقامة مع تاريخ انتهاء الإقامة أيضًا في التقويم الهجري، وكذلك التقويم الميلادي.

حدد عدد سنوات تجديد الإقامة ؛ حيث أنه عامل مهم في تحديد قيمة الرسم.

اضغط على الأيقونة الخضراء المسمى (احسب).

هنا يظهر للمستخدم تفاصيل رسوم رسوم المرافقين عند تجديد بطاقة إقامته.

كيفية الاستعلام عن رسوم المرافقة من خلال أبشر

يمكن للمقيمين داخل المملكة الاستعلام عن رسوم مرافقيهم داخل الدولة بسهولة من خلال منصة أبشر كما يلي

انتقل مباشرة إلى منصة أبشر الإلكترونية

أولاً، انقر فوق مربع موظفي الخدمات الإلكترونية المتكاملة، كما هو موضح في الصورة التالية

من الصفحة التالية يتم تسجيل الدخول عن طريق إدخال اسم المستخدم + كلمة المرور ورمز التحقق والنقر فوق تسجيل الدخول.

من خلال علامة التبويب (الجوازات) اضغط على الخدمات ومنها (المقيمون).

اضغط على خيار (الخدمات الإلكترونية) ومن القائمة التي تظهر اضغط على كلمة (المزيد) لعرض جميع الخدمات المتاحة.

ثم أخيرًا اضغط على الخدمة (استعلام عن مرافقين).

هنا؛ سيُطلع المستخدم على جميع المعلومات والتفاصيل الخاصة بمرافقيه، بما في ذلك الرسوم المستحقة لهؤلاء المرافقين.

الفئات المستثناة من رسوم المرافقين والمعالين

جاء فرض رسوم لمرافقة بعض الأفراد مع المقيمين داخل المملكة لتحقيق التوازن في معدلات الدخل والإنفاق داخل المملكة، خاصة مع تزايد نسبة العمالة الوافدة في الدولة. ومع ذلك، هناك بعض الفئات المعفاة من تطبيق الرسوم المصاحبة عليها، وهي تشمل ما يلي

الزوجة الأولى للمقيم

أولاد المقيم.

الأطفال الذكور الذين تقل أعمارهم عن ثمانية عشر عامًا.

والدة ووالد المقيم.

الأبناء في حالة الأم سعودية والأب غير سعودي.

منشآت العمل التي لا يزيد عدد العاملين فيها عن أربعة عمال.

المرافقون القادمون من دول مجلس التعاون الخليجي.

كيفية احتساب رسوم المرافقين والمعالين

يمكن احتساب رسوم المرافقين والمعالين داخل المملكة العربية السعودية عبر موقع وزارة الداخلية من خلال الخطوات التالية

الوصول إلى الرابط الرسمي لوزارة الداخلية السعودية مباشرة

انتقل إلى الخدمات الإلكترونية.

اختر الخدمة (المقيمين).

التوجه إلى خدمات إدارة الجوازات

ثم اختر خدمة الاستعلام للمرافقين والمعالين.

في هذه الحالة، سيتم عرض رسوم مرافقة المقيم ومعاليهم بالتفصيل.

طريقة الاستعلام عن رسوم المرافقين برقم الإقامة 2022 ، تعتبر تلك الرسومات خاص بالأشخاص المقيمين وليس المواطنين ، حيث يقوم الشخص صاحب الاقامة بدفع عتلك الرسوم عن أي شخص من المرافقين الذين معه ، كالزوجة والأبناء ، ويرجع فرض ذلك القرار الى عام 2017 .