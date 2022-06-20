طريقة الاستعلام عن فاتورة الكهرباء بالسعودية إلكتروني 1443 برقم العداد وتقديم طلب اعتراض وطرق التواصل

طريقة الاستعلام عن فاتورة الكهرباء في المملكة العربية السعودية هي طريقة إلكترونية 1443. ومن أهم الموضوعات التي تهم كافة شرائح المجتمع الاستعلام عن فاتورة الكهرباء. لذلك حرصت وزارة الكهرباء السعودية على تقديم كافة التسهيلات الممكنة للمواطنين ، ولذلك طورت أكثر من طريقة يمكن من خلالها للمواطنين السعوديين الاستعلام عن الفاتورة من المنزل إلكترونيًا ، وذلك لمنع المواطنين من التوجه إلى الحكومة. الإدارات وإضاعة الوقت. كما يمكنكم تقديم اعتراض على مشروع القانون وهذا ما سأقدمه لكم خلال هذا المقال.

الاستعلام عن فاتورة الكهرباء في السعودية رقم الحساب 1443

كما يمكنك التحقق من فاتورة الكهرباء من خلال البوابة الرسمية للشركة السعودية للكهرباء ، وخطوات الاستعلام هي:

أولاً ، قم بتسجيل الدخول إلى البوابة وزارة الكهرباء السعودية الرسمية.

بعد ذلك ، قم بتسجيل الدخول عن طريق إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بك ، ثم انقر فوق تسجيل.

ثم انقر فوق خدمات الفواتير.

ستظهر أمامك مجموعة من الخيارات ، انقر على أيقونة خدمات المشترك.

ثم اضغط على أيقونة فواتيرك.

ثم اضغط على أيقونة الفوترة الإلكترونية.

أدخل رقم الحساب في الحقل المخصص له.

ثم اضغط على أيقونة الاستعلام.

انتظر قليلاً وعلى الفور ستظهر أمامك جميع البيانات المتعلقة بفاتورة الكهرباء لرقم الحساب.

كيفية تقديم اعتراض على فاتورة الكهرباء

هناك العديد من المواطنين الراغبين في الاعتراض على فاتورة الكهرباء ويمكنهم القيام بذلك من خلال الخطوات التالية:

أولا قم بتحميل تطبيق الكهرباء ثم افتح التطبيق.

بعد ذلك اضغط على الأيقونة للتواصل معنا.

ثم انقر فوق تسجيل الدخول.

أدخل اسمك ورقم هاتفك المحمول.

بعد ذلك سيظهر رمز التحقق أمامك ، اكتب الرمز في الحقل المخصص له.

ثم اضغط على اتصل بنا.

ثم انقر فوق شكاوى فواتير المستهلك.

ثم أدخل رقم الحساب ، اختر التصنيف.

املأ المعلومات المطلوبة لإدخالها.

ثم قم بتحميل المستندات والأوراق المطلوبة.

ثم اضغط على أيقونة إرسال الطلب.

الاستعلام عن فاتورة الكهرباء في السعودية من خلال تطبيق الكهرباء

سنزودك بطريقة أخرى للاستعلام عن فاتورة الكهرباء من خلال تطبيق الكهرباء ، الطريقة هي:

أولاً قم بتحميل تطبيق الكهرباء من متجر جوجل لأنظمة أندرويد أو متجر آبل لأنظمة آيفون.

بعد ذلك قم بتثبيت التطبيق وأدخل رقم الهاتف.

ثم انقر فوق بدء التشغيل.

انقر فوق خدمات الفواتير.

ثم سيُطلب منك إدخال رقم الحساب.

ثم انقر فوق بحث ، ستظهر أمامك على الفور جميع بيانات فاتورة الكهرباء لرقم الحساب الذي أدخلته.

كيفية التواصل مع الشركة السعودية للكهرباء

يمكنك التواصل مع الشركة السعودية للكهرباء بأكثر من طريقة:

يمكنك التواصل من خلال ارقام الشركة وهي 920001100.

التواصل عبر البوابة الرسمية للشركة السعودية للكهرباء.

كيفية سداد فاتورة الكهرباء في المملكة

هناك أكثر من طريقة يمكنك من خلالها سداد فاتورة الكهرباء في المملكة العربية السعودية. من خلال تطبيق الراجي يمكنك سداد الفاتورة بالخطوات التالية:

أولا قم بتحميل تطبيق الراجحي ثم قم بتثبيت التطبيق على هاتفك المحمول.

ثم أدخل اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصين بك.

ثم اضغط على أيقونة المزيد ، ستظهر أمامك مجموعة من الخيارات ، اضغط على أيقونة المدفوعات.

اضغط على أيقونة دفع الفواتير ، ثم اضغط على الخدمات العامة.

ثم اختر شركة الكهرباء وادخل رقم الحساب.

ثم حدد قيمة الفاتورة.

ثم انقر فوق إرسال.

ستصلك رسالة بإتمام عملية سداد الفاتورة.

الاستعلام عن فاتورة الكهرباء برقم العداد

يوجد الآن أكثر من طريقة للاستعلام عن فاتورة الكهرباء السعودية ، ويمكن الاستعلام عن رقم العداد من خلال الخطوات التالية: