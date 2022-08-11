طريقة الاستعلام عن نتيجة حركة النقل الداخلي

وأوضح الخبير في شئون التدريس، محمد الزاري، طريقة الاطلاع على نتيجة التحويل الداخلي، من حساب المعلم في نظام نور.

خطوات ة نتيجة التحويل الداخلي

فيما يلي خطوات الاطلاع على نتيجة التحويل الداخلي – الدخول إلى الموقع واختيار خدمات شؤون التدريس – اختر لاستشارة حركة النقل الداخلي – تظهر عبارة (لقد تم نقلك) في حالة التحويل، و عبارة (لم يتم التحويل) في حالة عدم التحويل. – للاطلاع على بيانات المدرسة التي تم التحويل إليها اضغط على الخيارات. – في حالة وجود شكوى بشأن طلب التحويل. ، قم بالتسجيل من خلال الرابط الموجود أسفل الشاشة ؛ في غضون المهلة المحددة للشكوى.

نتيجة الحركة الداخلية للمعلمين

ومن المنتظر أن يتم الإعلان اليوم الخميس عن نتيجة حركة النقل الداخلي عبر نظام نور عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أنه مع حركة النقل توقف تكليف جميع شاغلي التعليم بمهام غير التدريس، والذين تم نقلهم ضمن إجراءات النقل لهذا العام، وتم نقلهم حسب تخصصاتهم كمعلمين.

وسبق أن أشارت وزارة التربية والتعليم إلى أنه لا يحق للمستفيدين المطالبة بنقل المهام التي كلفوا بها قبل التحويل، ويمكنهم طلب الترشيح في التدريبات المدرسية أو الإشراف وفق الآلية المحددة في التعليم. . الإدارات التي تم نقلهم إليها.

وباستثناء الوزارة، يتم توجيه المكلّفين بمهام غير التدريس بحسب الاختصاصات الموكلة إليهم.

استلام طلبات الاعتراض

وتبدأ الإدارات التربوية في استقبال طلبات الاعتراضات على نتائج الحراك الداخلي، لمدة ثلاثة أيام، تبدأ من يوم الجمعة، فور إعلان المدارس الجديدة للطلاب المنقولين.