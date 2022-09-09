طريقة الاستعلام عَنّْ فاتورة الكهرباء بمصر لشهر سبتمبر.. التفاصيل والرَابِطْ

تصدّر الاستعلام عَنّْ فاتورة الكهرباء لشهر سبتمبر 2022 محركات البحث على مواقع التواصل الاجتماعي فِيْ مصر، خاصة مع بدء فترة السداد.

يتزايد البحث على الرَابِطْ للاستعلام عَنّْ فاتورة الكهرباء فِيْ بداية كل شهر وهِيْ فِيْ شركات توزيع الكهرباء فِيْ مصر ومنها شمال القاهرة وجنوب القاهرة وجنوب الدلتا وشمال الدلتا والقناة ووسط مصر والصعيد. والبحيرة والإسكندرية.

حددت وزارة الكهرباء فِيْ مصر والشركة القابضة للكهرباء طرق الاستعلام عَنّْ فاتورة الكهرباء والخطوات التي يمكن اتباعها لمعرفة قيمة فاتورة استهلاك الكهرباء لشهر سبتمبر.

كَيْفَ تستفسر عَنّْ فاتورة الكهرباء

الدخول إلَّى موقع وزارة الكهرباء فِيْ مصر من خلال الرَابِطْ التالي ()

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مع زيادة استهلاك الكهرباء بسبب حرارة الجو واعتماد المواطنين على المكَيْفَات، وضعت وزارة الكهرباء المصرية مجموعة من الأسباب التي تؤدي إلَّى ارتفاع استهلاك وقيمة فاتورة الكهرباء، ويجب عليهم ذلك يتم تجنبها من أجل تقليل الاستهلاك، وهِيْ كالتالي

يؤدي تراكَمْ الثلج فِيْ الفريزر بالثلاجة إلَّى زيادة استهلاك الطاقة، ومن ثم يجب العمل على إزالة الثلج الزائد

يؤدي فتح باب الثلاجة باستمرار إلَّى زيادة استهلاك الطاقة

ترك الأجهزة الإلكترونية موصولة بالكهرباء يزيد من استهلاك الكهرباء

لا تترك الأنوار ولا تشغلها إلا عَنّْد الحاجة لتوفِيْر استهلاك فاتورة الكهرباء