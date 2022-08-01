طريقة الاستعلام عَنّْ فاتورة الكهرباء فِيْ مصر.. التفاصيل والرَابِطْ

تصدّر الاستعلام عَنّْ فاتورة الكهرباء لشهر أغسطس 2022 محركات البحث على مواقع التواصل الاجتماعي فِيْ مصر، خاصة مع بدء فترة السداد.

يتزايد البحث على الرَابِطْ للاستعلام عَنّْ فاتورة الكهرباء فِيْ بداية كل شهر وهِيْ فِيْ شركات توزيع الكهرباء فِيْ مصر ومنها شمال القاهرة وجنوب القاهرة وجنوب الدلتا وشمال الدلتا والقناة ووسط مصر والصعيد. والبحيرة والإسكندرية.

وضعت وزارة الكهرباء المصرية والشركة القابضة للكهرباء خطوات ورَابِطًْا للاستعلام عَنّْ قيمة فاتورة استهلاك الكهرباء لشهر أغسطس 2022، وإليكَمْ طرق الاستعلام فِيْ الخطوات التالية

الاستعلام عَنّْ فاتورة الكهرباء لشهر أغسطس 2022

ادخلوا على موقع وزارة الكهرباء من خلال الرَابِطْ التالي اختر قسم الخدمة انقر فوق الاستفسار عَنّْ الفاتورة تحديد المحافظة التي ينتمي إليها عَنّْوان الإقامة أدخل بيانات الاسم ورقم العداد “10 أرقام” اختر كلمة الاستعلام

مع بداية موسم الصيف وزيادة استهلاك الكهرباء بسبب حرارة الطقس واعتماد المواطنين على المكَيْفَات، وضعت وزارة الكهرباء المصرية مجموعة من الأسباب التي تؤدي إلَّى ارتفاع استهلاك وقيمة فاتورة الكهرباء، ويجب تجنبها من أجل تقليل الاستهلاك، وهِيْ كالتالي

يؤدي تراكَمْ الثلج فِيْ الفريزر الخاص بالثلاجة إلَّى زيادة استهلاك الطاقة، ومن ثم يجب العمل على إزالة الثلج الزائد

يؤدي فتح باب الثلاجة باستمرار إلَّى زيادة استهلاك الطاقة

ترك الأجهزة الإلكترونية موصولة بالكهرباء يزيد من استهلاك الكهرباء

لا تترك الأنوار ولا تشغلها إلا عَنّْد الحاجة لتوفِيْر استهلاك فاتورة الكهرباء