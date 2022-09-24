كيفية الاشتراك في برنامج Saudi Idol، يعد برنامج ايدول Saudi Idol من البرامج السعودية الخاصة والذي يسلط الضوء على مواهب الموسيقية والفن، والذي ينشر عبر قناة أم بي سي السعودية، حيث لاق البرنامج إهتمام واسع وكبير من قبل الموهوبين والمغنين السعوديين مما كثرت عمليات البحث للتعرف على طريقة الاشتراك في برنامج سعودي ايدول Saudiidol بشكل الإلكتروني

برنامج سعودي ايدول Saudiidol

لم تعلن مجموعة قنوات MBC السعودية عن أي شروط للاشتراك في برنامج سعودي أيدول ؛ وقالت القناة إن البرنامج سيكون متاحا لجميع الأفراد الذين يمتلكون مواهب فنية وموسيقية داخل المملكة العربية السعودية. لذلك، يمكن لجميع أولئك الذين يرون أن لديهم موهبة التقدم للمشاركة في هذا البرنامج باتباع الخطوات التي تعلمنا عنها.

طريقة الاشتراك في برنامج سعودي ايدول

يتم الاشتراك في برنامج سعودي ايدول من خلال الموقع الرسمي لقناة ام بي سي على الانترنت باتباع الخطوات التالية

انتقل إلى صفحة برنامج سعودي أيدول.

انقر على أيقونة “ابدأ الآن”.

أدخل الاسم الكامل لمقدم الطلب.

أدخل تاريخ ميلاد مقدم الطلب.

أدخل عنوان منزلك.

أدخل رقم الهاتف المحمول.

قم بتأكيد طلب الاشتراك للتواصل مع مقدم الطلب.

شروط الاشتراك في برنامج ايدول السعودي

برنامج Saudi Idol أو Saudi Mahboub هو برنامج للمواهب سيعرض على قنوات MBC السعودية. يعتبر البرنامج الاصدار الاصلي من برنامج اراب ايدول ولكن بنسخته السعودية، ويطلق هذا البرنامج لتسليط الضوء على الفن والموسيقى في السعودية، ويعد برنامج سعودي ايدول من اكبر البرامج التي ستعرض على شاشة MBC. سيبدأ البرنامج بتجارب أداء للمشاركين في الرياض بالمملكة العربية السعودية.

لجنة تحكيم برنامج سعودي أيدول

أعلنت مجموعة قنوات ام بي سي مؤخرا أسماء المحكمين بين المواهب والمشتركين، وتتكون اللجنة من أربعة نجوم كبار وهم

الممثلة اصاله نصري.

الفنان ماجد المهندس.

الفنانة أحلام الشامسي.

الفنان أصيل أبو بكر.

موعد عرض معرض سعودي أيدول

حتى الآن، لم يتم تحديد موعد لعرض برنامج على قنوات MBC، ولكن تم الإعلان عن بدء تصوير البرنامج، والذي سيكون خلال شهر أكتوبر، وسيبدأ التصوير بات الأداء للمشتركين، وهو الآن. من المتوقع أن يتم عرض البرنامج على قناة MBC1 نهاية العام الجاري.

رابط الاشتراك في برنامج سعودي ايدول

يتم الاشتراك في البرنامج السعودي من خلال صفحة البرنامج على موقع MBC.net والتي يمكن زيارتها مباشرة “” ثم اتباع خطوات التسجيل المذكورة أعلاه.

يعد برنامج سعودي ايدول Saudiidol من البرامج التي تهتم بمواهب الفنانين وهو مشابه جدا لبرنامج عرب أيدول حيث يمكن الإشتراك برنامج سعودي ايدول Saudiidol من خلال الموقع الرسمي الخاص بقناة أم بي سي السعودية.