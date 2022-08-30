طريقة الافصاح عن الابار في السعودية 1444 ، قد تسائل العديد من المواطنين داخل المملكة العربية السعودية حول التعرف على الطريقة التي يتم العمل من خلالها على الإفصاح عن الأبار داخل المملكة ، حيث اعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة عن نيتها لاستقبال طلبات الكشف عن الآبار غير المرخصة داخل المملكة العربية السعودية حيث تستقبل الوزارة الطلبات عبر الموقع الالكتروني للخدمة، تابعوا معنا .

وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية

وهي من أهم الوزارات في المملكة العربية السعودية. تهتم بخدمات البيئة والمياه والموارد الطبيعية في جميع أنحاء المملكة. تأسست عام 1736 هـ، واستمرت في التطوير والتحديث منذ ذلك الحين لوضع سياسات من شأنها أن تسهم في تطوير وتحقيق الأمن الغذائي والمائي في المملكة. وفي المملكة، يرأس منصب الوزير الدكتور عبد الرحمن الفضلي، الذي شغل هذا المنصب منذ 15 يناير 2015، وظل مسؤولاً عن عمل الوزارة حتى هذا الوقت.

الإفصاح عن آبار بالسعودية

كشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية، عن تلقيها طلبات بالكشف عن آبار غير مرخصة في المملكة العربية السعودية، داعية أصحاب المصلحة إلى الكشف عن آبارهم غير المرخصة خلال المدة المحددة. تستقبل الوزارة طلبات الإفصاح إلكترونيًا عبر منصة إلكترونية تتيح للمستفيد الحصول على ترخيص بئر تم حفره دون ترخيص سابقًا. تتيح هذه المنصة أيضًا لأصحاب المصلحة إصدار ترخيص ينص على “تعميق البئر أو ملئه أو تنظيفه أو حفر بئر بديل عن البئر القديم”. كما توفر المنصة تحديد هوية مقدم الطلب، سواء كان “فردًا، أو شركة، أو مؤسسة، أو جهة حكومية)، وكذلك تحديد الغرض من الاستخدام فيما كان” زراعيًا، أو صناعيًا، أو مستخدمًا للأغراض البلدية.، أو لمياه الشرب، أو آبار المراقبة والتغذية واختبار الآبار).

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الخدمة تتطلب إرفاق المستندات المطلوبة حسب الغرض من استخدام البئر وتحديد موقع الأرض واعتماد الشروط والتعهدات، مع مراعاة أنه في حال الموافقة على الطلب، فإن فرع الوزارة في المنطقة التي تنتمي إليها، يجب تقديم الطلب من أجل تسليم الرخصة، بشرط أن يكون مقاول الحفر الذي تم التعاقد معه ولديه ترخيص ساري المفعول صادر من الوزارة للقيام بأعمال الحفر، مع المستندات الأصلية الخاصة بـ المطابقة.

طلب الحصول على تراخيص الآبار غير المرخصة

كشفت الوزارة عن إمكانية تقديم طلب للحصول على ترخيص للآبار غير المرخصة إلكترونيًا، حيث يجب تقديم الطلب قبل الموعد الذي تحدده الوزارة بخصوص الموعد النهائي للإعفاء من الغرامة، والذي سنذكره أدناه، وفقًا لما كان المنصوص عليها في اللائحة المتعلقة بشبكات المياه. جاء في قرار العفو عن الآبار غير المرخصة ما يلي

ما هي مهلة الكشف عن الآبار في السعودية

وافقت وزارة البيئة والمياه والزراعة على مهلة الكشف عن الآبار غير المرخصة في المملكة العربية السعودية، والتي تنتهي في نهاية يوم الخميس الخامس عشر (15) من شهر أيلول (سبتمبر) 2022 م، الموافق التاسع عشر (19) من الشهر. سفر عام 1444 هـ. غرامات على الأفراد الذين لم يفصحوا عن الآبار غير المرخصة في تلك التواريخ.

كيفية الكشف عن الآبار

يتم الكشف عن الآبار في المملكة العربية السعودية إلكترونياً عبر موقع وزارة البيئة والمياه والزراعة على النحو التالي

اذهب إلى موقع وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية ”“.

تحديد الهوية، سواء كانت “فردًا أو مؤسسة”.

حدد الغرض من الإفصاح.

أدخل البيانات المطلوبة في الحقول المخصصة لها.

تأكد من صحة البيانات المسجلة.

انقر فوق تقديم الطلب.

إرفاق جميع المستندات المطلوبة على الموقع.

سوف يتلقى المستفيد رسالة بريد إلكتروني لإكمال التسجيل.

الموافقة على الشروط والالتزامات.

انقر فوق إرسال الطلب.

في حال الموافقة، يتوجه فرع من وزارة المياه لاستلام رخصة البئر، ويجب إحضار المقاول الحاصل على ترخيص من الوزارة، وتقديم جميع المستندات الثبوتية، واستلام الترخيص.

خدمة طلب رخصة حفر الآبار

هي خدمة تقدمها وزارة المياه لتمكين الأفراد من التقدم للحصول على ترخيص حفر بئر سواء يدوي أو أنبوبي، وقد تم توفير هذه الخدمة للأفراد والمؤسسات الحكومية أو الخاصة. يمكن الحصول على هذه الخدمة باتباع الخطوات التالية

الدخول على رابط الخدمة لطلب ترخيص حفر بئر

انقر فوق عدم الخدمة أبدًا.

قم بتسجيل الدخول إلى بوابة وزارة البيئة من خلال تحديد ما إذا كنت فرد. جهة حكومية. أو مؤسسة خاصة.

حدد الغرض من الاستخدام، وهو “رخصة حفر بئر”.

سجل البيانات الرئيسية للطلب.

تأكد من صحة المعلومات.

انقر فوق إرسال الطلب.

سيتم إرسال بريد إلكتروني لإكمال التسجيل.

يجب إرفاق المستندات والمستندات المطلوبة حسب الغرض.

انقر للموافقة على الشروط والأحكام.

انقر فوق إرسال الطلب.

في حالة الموافقة، يجب عليك الحضور لاستلام الترخيص في الموقع المحدد مسبقًا، ووجود مقاول الحفر والمستندات الأصلية للمطابقة.

عقوبة عدم الإفصاح عن الآبار غير المرخصة في السعودية

وأقرت الجهة الرقابية غرامات عدم الإفصاح عن “الآبار غير المرخصة” في المملكة العربية السعودية في المواعيد المحددة لها، وهي دفع غرامة تقدر بنحو 25 ألف ريال سعودي لصاحب البئر، ونحو 50 ألف ريال سعودي. لمالك معدات الحفر.

كيفية التواصل مع وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية

توفر وزارة البيئة والمياه والزراعة عددًا من قنوات الاتصال المختلفة لتقديم الأسئلة والاستفسارات بشأن قرارات الإفصاح والقرارات الأخرى المتعلقة بالوزارة. يتم تمييز طرق الاتصال باتباع ما يلي

الرقم القياسي 939.

رقم الهاتف 8002472220.

البريد الإلكتروني [email protected]

تواصل عبر Twitter “.

رابط الكشف عن الآبار في السعودية mewa.gov.sa

تتيح وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية الكشف عن الآبار غير المرخصة إلكترونياً عبر موقع الوزارة، لتصحيح أوضاع هذه الآبار وفق الشكل القانوني، حيث يمكن الوصول إلى رابط الإفصاح “” والتقدم بطلب كما نحن المذكورة سابقًا وانتظر الرد من الوزارة.

طريقة الافصاح عن الابار في السعودية 1444 ، حيث يتم التعام التعامل ل مع الآبار عبر وزارة البيئة والمياه في المملكة ، وهي تعد من الوزارات ذات الاهمية الكبيرة ، مما تبذل أقصى الجهود على تطوير وتحقيق الأمن الغذائي والمائي في المملكة .