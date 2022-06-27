طريقة الاكتتاب فِيْ حقوق الأولوية

طريقة الاشتراك فِيْ حقوق الأولوية، هناك العديد من الشركات العاملة فِيْ مجال الكفالة، والتي تعتمد فِيْ عملها على مجموعة من الخطط الإستراتيجية للتسجيل والتداول. غالبًا ما تلجأ الشركات إلى عرض الأسهم المفضلة للتداول كجزء من الأدوات التي تساعدها على زيادة قيمة رأس المال فِيْ حالة عدم وجود احتياطي يغطي النقص الحالي، والذي من خلاله سنتعرف على حقوق الأولوية المتداولة، كَمْا سنقوم بذلك. تعرف على.

التفاوض على حقوق الأولوية

حقوق الأولوية المتداولة هِيْ الأوراق المالية التي يتم قبولها للتداول، حيث تتيح لمن يمتلك هذه الأوراق المالية الاكتتاب فِيْ الأسهم الجديدة المطروحة بعد الموافقة على قيمة رأس المال وهذه الأوراق المالية هِيْ حق لكل من ساهم ومسجل فِيْ H السجلات.الشركة فِيْ نهاية يوم الاستحقاق، عندما يتم منح كل حق لصاحبها القدرة على الاكتتاب فِيْ الأسهم الجديدة بالسعر المعروض.

كيفِيْة التسجيل للحصول على حقوق الأولوية

يمكن للمساهمين والمستثمرين الأفراد تخصيص أسهم حقوق وقائية لتكون من بين المحافظ الاستثمارية للاكتتاب فِيْ الأسهم الجديدة التي تقدمها الشركات. فِيْما يلي نلقي نظرة على كيفِيْة الاشتراك فِيْ حقوق الأولوية

اذهب إلى موقع سوق الأسهم السَعُودِيْة “”.

انقر فوق التسوق كَمْا هُو موضح فِيْ الصورة.

اختر من بين خيارات All Stocks اليوم من علامة التبويب الرئيسية للمنصة.

من خلال النقر على خيارات الأولوية فِيْ قائمة التداول كَمْا هُو موضح فِيْ الصورة.

بعد اتخاذ هذه الخطوة، ستظهر أسهم الاشتراك المفضلة، مثل شركة لازوردي للمجوهرات.

فِيْ حالة رغبة الشخص الذي يرغب فِيْ الاستثمار فِيْ شركة لازوردي، يمكنه شراء حقوق الأولوية المعروضة للبيع.

سيتمكن المستثمر من تحديد عدد الحقوق أو الأسهم التي منحتها الشركة للعميل أو سيتم إبلاغ العميل من خلال خدمة تداول أبو من قبل شركات الوساطة المعتمدة من العميل، كَمْا هُو موضح فِيْ الشكل.

تحديد تسجيل أو شراء الأسهم بحقوق الأولوية التي تعرضها الشركة بقيمة 10 ريالات سعودية.

يجوز للمستثمر أن يقوم بصفقات بيع لإصدار حقوق، كليًا أو جزئيًا، من قيمة الأسهم المصدرة، بشرط توفر السيولة للاكتتاب.

أسعار تحويل الأسهم التي تمتلكها للتسجيل فِيْ الحساب المصرفِيْ للعميل.

شروط الاكتتاب فِيْ أسهم الحقوق القابلة للتداول

هناك العديد من الشركات التي تتطلب عملاء ومستثمرين يرغبون فِيْ الاستثمار والاشتراك فِيْ حقوق الملكية وتتمثل هذه الشروط فِيْ النقاط التالية

يجب أن يكون لدى العميل محفظة استثمارية بالإضافة إلى حساب مصرفِيْ فِيْ أحد البنوك فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة.

أن يكون للعميل أسهم أولية فِيْ الشركة التي تطرح الأسهم.

أن يدفع المشترك سعر التسجيل والعرض للسهم.

يجب على العميل الالتزام بفترة الاشتراك المحددة والتي تبلغ حوالي 7 أيام.

مسألة أسباب عرض حقوق التداول

تميل الشركات العاملة فِيْ السوق المالية إلى عرض أسهم حقوق وقائية قابلة للتداول لأسباب مختلفة، وهِيْ مدرجة أدناه

سداد الديون والالتزامات المالية أو القروض المجهدة للشركات.

ضمان سيولة جيدة تعود بالنفع على التوسع فِيْ مشاريع الشركات.

مساعدة الشركات على النمو كَمْا هُو مخطط لها.

تخفِيْف العبء على الأعمال بسبب الديون المتراكَمْة والقروض المتعثرة.

ضمان عدم خسارة الأموال فِيْ المشاريع الحالية.

ما هِيْ قيمة الحق فِيْ بداية تداوله

قيمة الحق فِيْ بداية التداول هِيْ الفرق بين سعر الافتتاح وسعر الإغلاق لسهم الشركة فِيْ اليوم السابق. وللتوضيح، إذا كان سعر إغلاق السهم فِيْ اليوم السابق 40 ريالاً وسعر الطرح 10 ريالات، فإن سعر فتح حقوق الأولوية سيكون (10-40 = 30 ريالاً).

هل يمكن بيع الأسهم ذات الأولوية

يجوز للتاجر بيع أسهم حقوق الأولوية، بشرط أن يكتتب فِيْها المكتتب بجمع رأس المال، وبعد ذلك يتم إعادة التفاوض على التجارة وبيعها فِيْ السوق المالية، أو التسجيل أو المساهمة فِيْ سداد رأس المال.

تاريخ إيداع حقوق الاكتتاب

يكون تاريخ إيداع الأسهم الوقائية بعد نهاية فترة التداول التي حددتها الشركة، والتي تكون عادة 7 أيام، حيث يتم إضافة الأسهم إلى محفظة المستثمر التي تحمل نفس اسم السهم الأصلي، مع زيادة فِيْ كلمة حقوق وقائية ورمز جديد للمتاجرة بهذه الحقوق.

كيفِيْة حساب عدد أسهم حقوق المساهمين

يمكن حساب عدد الأسهم ذات الأولوية للمساهمين الذين لديهم فرصة للاكتتاب فِيْ أسهم الشركة بناءً على الطريقة الحسابية التالية

لإعطاء مثال عملي لهذه المعادلة، إذا كانت الشركة تمتلك أسهمًا أولية تساوي 1000 سهم وتريد زيادة قيمة رأس المال من خلال تقديم 500 سهم وقائي، تكون المعادلة كَمْا يلي

هِيْ النسبة المئوية التي يحق عندها لكل مساهم حق الأولوية لكل سهمين.

وهنا وصلنا إلى نهاية مقالنا وتعرفنا من خلاله على طريقة الاكتتاب فِيْ حقوق الأولوية وشروط الاكتتاب فِيْ الأسهم ذات الأولوية القابلة للتداول وما هِيْ أسباب طرح أسهم حقوق الأولوية القابلة للتداول.