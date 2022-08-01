طريقة البصاره بالملوخية والبسطرمة واسرار الطريقة المصرية لتحضيرها باقل التكلفة

تعتبر رؤية البسطرمة من الأكلات الشهِيْة ذات النكهة والمذاق المميزين، كَمْا أنها من الأكلات الشعبية المتوفرة.

ترغب العديد من النساء فِيْ صنع وجبات سريعة قديمة الطراز فِيْ المنزل، والبصرة من الأطعمة المفضلة لدى البعض، هنا فِيْ مقالنا التالي، كيفِيْة صنع البصارة بالبسطرمة.

لذلك دعونا نتعلم معًا كيفِيْة تحضير وإعداد البصارة المصرية.

أسرار التحضير الرؤية بطرق مختلفة لتحضيره

طريقة التحضير رؤية بالبسطرمة

يمكن صنع البصارة بسهُولة باستخدام البسطرمة فِيْ المنزل من خلال إحضار جميع المكونات التالية

¼ كيلو فول مطحون.

ثلاث عبوات كزبرة خضراء.

نقطع ثمار بصل ناعما.

ثوم.

ملعقة كبيرة فلفل أحمر مطحون.

بسطرمة.

ملعقة صغيرة ملح.

خطوات التحضير

يتم الحصول عليه أولاً فورًا وغسله جيدًا ثم ينقع فِيْ الماء لفترة ثم يتم تصفِيْته من الماء ثم وضعه فِيْ إناء به ماء نظيف ثم وضعه على النار. بعد ذلك يتم الحصول على البصل وتقطيعه وإضافته إلى الفاصوليا، ثم يضاف الثوم، ثم يترك على النار حتى يغلي. بعد مرور بعض الوقت، يضاف الكَمْون والملح والفلفل والكزبرة وجميع الخضروات بعد تنظيفها جيدًا. ثم يتم تقطيع الخضار إلى الفاصوليا وتترك لتنضج. ثم يتم الحصول على البصل الثاني وتقطيعه إلى حبات صغيرة ويوضع فِيْ مقلاة بالزيت ويترك حتى يصبح لونه بني. ثم يتم ترشيح النصف فِيْ المناديل بعد التحميص، ثم يتم حفظ النصف الثاني، ثم يتم تقطيع باقي الأوراق الخضراء جيدًا. بينما تنضج الحبوب، تقل الحرارة، ثم تحصل على الخلاط، وتوضع الحبوب فِيْه، وتخلط، ثم ترشح. بعد ذلك نحضر وعاءً، ثم نضع فِيْه نصف بصلة حمراء، ثم الزيت المتبقي من القلي، ثم الخضار وملعقتان من النعناع الناعم. ثم ترفع المكونات السابقة على النار وتترك لتغلي دون تغطية القدر. بعد ذلك استمري فِيْ التقليب وفِيْ حال لاحظت ثقل البصارة خففِيْها بكوب من الماء. تطفئ النار من البصارة ثم تزين بالبصل من الوجه.

مقادير تحضير البصارة بالملوخية

نصف كيلو فول. قطعتان من البصل. حبتان من ثمار الفلفل الحَلْو. ½ فلفل أخضر حار. سبع فصوص ثوم. ملعقتان من الملوخية الجافة. ملعقتان من النعناع الجاف. نصف ملعقة كبيرة كزبرة مطحونة. نصف ملعقة كبيرة كَمْون مطحون. ملح. فلفل اسود.

طريقة التحضير

نأخذ وعاء ونضع الفول والبصل والفلفل الحار والفلفل ثم الماء.

يرفع القدر على النار ويترك حتى يغلي وينضج الفول، يضاف الملح والفلفل الأسود والنعناع والكَمْون والكزبرة مع التحريك.

ثم نضيف الملوخية مع التحريك، ثم نتركها على النار لمدة ثلث ساعة.