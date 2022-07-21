طريقة التخلص من شخص يحبك دون جرحه ، في حياتنا التي نعيشها قد نواجه العديد من الأصناف البشرية ، فهنالك منهم من نحبهم وغيرهم من لا نحبهم ، فقد يمر الشخص في مرحلة من حياته لم يعد يحتمل أؤلئك الأشخاص الذي يحبهم ولا يريد أن يقع يإحراج معهم ، لذلك عبر النقاط القادمة سنتحدث لكم عن الإجابة الخاصة بهذا السؤال بالإضافة إلى توضيح أسوأ طرق لإنهاء علاقة أي شخص ، تابعوا معنا .

كيف تتخلصين من من يحبك دون أن يؤذيه

يريد الكثير من الناس معرفة كيف يمكنهم التخلص من شخص يحبونه دون إخراجه، سواء كان هذا الحب ناتجًا عن اتصال، وكان متبادلاً في يوم واحد، أو منذ البداية كان حبًا من جانب واحد، لذلك في في هذا الجزء من المقال سوف نوضح كيفية التخلص من الشخص دون الإضرار بمشاعره

اختر الوقت المناسب

اختيار الوقت المناسب يعني ما يلي

الابتعاد عن مواجهة الشخص غير المرغوب فيه في الأوقات التي يمر فيها بأزمة جسدية أو نفسية أو أي مشكلة عامة.

عدم مواجهته في أوقات الاستعداد لخطوة مهمة ومحورية في حياته، لأن صدمته بانهيار آماله قد تعيقه عن تحقيق النجاح، الأمر الذي يعمق الجرح بداخله.

ابتعد عن إنهاء العلاقة في الأوقات التي يشعر فيها الطرف غير المرغوب فيه بالسعادة والوفاء، لأن هذا سيكسر قلبه إلى الأبد.

اختر وقتًا يشعر فيه الشخص غير المرغوب فيه بالاستقرار والهدوء.

جهز الطرف الآخر للمحادثة

يقصد بإعداد الطرف الآخر للمحادثة ما يلي

تحدث إليه أو راسله أن هناك شيئًا مهمًا يجب حله.

التلميح إلى أن هذا قد يتسبب في إصابته لكنه الحل الوحيد.

مواجهته بطريقة لطيفة وغير مزعجة

مواجهة غير المرغوب فيه بطريقة لطيفة وغير جراحية تعني

لا تتحدث معه بطريقة جافة أو تستخف به في الحوار.

ابدأ المحادثة بالثناء عليها والتحدث عن إدراك مزاياها جيدًا.

وضح أن الأمر لا يتعلق بعيب شخصي فيه، وأن كل ما في الأمر أن أوامر القلوب تحكمها الله وحده.

أخبره أنه سيظل صديقًا جيدًا

في اللحظة التي يتم فيها رفض الشخص يشعر بهزة قوية في ثقته بنفسه، لذلك يخبر الشخص الذي رفضه أنه شخص مميز وأن وجوده مفيد في حياة أي شخص، وأنه يريد الاحتفاظ به. كصديق مقرب سيساهم في تحسين نفسيته وجعله يشعر بأن كل شيء في الأمر أن الطرف الآخر لا يمكن أن يحبه، وهذا لا يعني بالضرورة وجود خلل في شخصيته.

إبداء التعاطف معه عمدا

إن إبداء التعاطف عمداً مع شخص غير مرغوب فيه يعني

لقد ترك مساحة له للتعبير عن نفسه بينما كان يوجه نظرة متعاطفة إليه.

قلل من ألمه عمدًا باستخدام كلمات مثل “أقدر مشاعرك – أو أفهم ذلك”.

التأكد من وصول الطرف غير المرغوب فيه إلى منزله بأمان، خاصة إذا كانت هذه الحفلة فتاة.

أسوأ طريقة للانفصال عن حبيب أو الابتعاد عن شخص ما

يستخدم بعض الأشخاص أساليب سيئة للغاية للابتعاد عن شركائهم الذين فقدوا الحب تجاههم أو الأشخاص الذين يريدون جذب انتباههم استجابوا لهم لفترة ثم اكتشفوا أنهم لا يقبلونهم، وفي هذا الجزء من المقال سنشرح هذه الأساليب حتى لا ينفذها أحد بحسن نية ويسبب أذى لشخص آخر بسببها

قطع العلاقة فجأة وعدم الرد على الهاتف

في بعض الحالات، الشخص الذي ينفصل أو يتخلص من شخص يحاول لفت انتباهه يقطع فجأة كل وسائل التواصل مع الشخص الذي يحبه، والحقيقة أن هذا مؤلم جدًا بالنسبة إلى الشخص الذي يحبه. الطرف الآخر، ويضعه في ارتباك ويأس شديدين، ويكاد يدفعه إلى الجنون. حرفيًا، سيؤدي ذلك أيضًا إلى شعور الشخص الآخر بالتقليل من قيمته لدرجة أنه لا يستحق أن يكون صادقًا أو محترمًا.

إرسال وسيط للإبلاغ عن إنهاء العلاقة

يخجل بعض الناس من إخبار الطرف الآخر برغبتهم في قطع علاقتهم به، الأمر الذي يدفعهم إلى إرسال وسيط إليه لإخباره. والحقيقة أن هذا الأمر مهين للغاية، ويجعل الطرف الآخر يشعر بأنه شخص بلا كرامة لدرجة أنه بسبب كثرة زوجته، اضطر شخص ما إلى إرسال شخص إليه ليطلب منه التوقف عن المطاردة. شخص لا يحبه.

المواجهة الجافة والتحدث عن عيوب الشخص

يظن البعض أنه يجب التحدث مع الشخص الذي يريد الانفصال عنه أو الابتعاد عنه بشكل عام بشكل جاف، وذلك لقطع الأمل عن قلبه وتهدئته وتهدئته، والحقيقة أن هذا يسبب تدمير ثقة الطرف الآخر بنفسه، وقد يسبب له عقدة نفسية لا يستطيع التغلب عليها. لذلك لا يجوز استخدام هذه الطريقة إلا في أضيق نطاق وفي حالات خاصة جدًا وهي مطاردة شخص آخر بعد أن أعلن أنه لا يريده.

نصائح قبل التخلص من شخص يحبك من جهة

يجب الانتباه إلى النصائح التالية قبل التخلص من شخص يحبك من جهة

التأكد من أن الحب هو حقًا من طرف واحد بعض الناس لا يعرفون أنهم في حالة حب مع شخص ما إلا بعد أن يفقده، لذلك من يريد التخلص من شخص يحبه من جهة يجب أن يتأكد من أنه ليس في حالة حب. معه وهو لا يعرف.

الابتعاد عن اتخاذ أي قرار في فترات الضغط في بعض الأحيان تكون مشاعر الشخص مشوشة لدرجة أنه قد لا يكون قادرًا على الحكم عليها بشكل صحيح، لذلك لا ينبغي قطع خط الارتباط مع أي شخص في فترات التوتر حتى يتم اتخاذ القرار العاطفي لا يؤخذ وقت الغضب.

نصائح بعد الانفصال أو التخلص من شخص يحبك من جهة

في هذا الجزء من المقال سوف نشرح أهم النصائح لفترة ما بعد الانفصال أو التخلص من شخص يحبك من جهة واحدة

يجب عليك الابتعاد عن الحديث معه تمامًا، لأن التحدث معه سيجعل من الصعب عليه التغلب على مشاعره وقد يربك أيضًا مشاعر الشخص الذي اتخذ قرار الانفصال أو المغادرة.

يجب ألا يشعر الشخص الذي انفصل بالذنب تجاه الشخص الذي انفصل عنه، وأن يدرك أن هذا هو القرار الأفضل للجميع.

يجب على الشخص الذي انفصل مؤخرًا عن شخص ما أن يتجنب تمامًا الذهاب إلى أي مكان قد يكون فيه الشخص الآخر لفترة من الوقت.

يجب على الشخص الذي اتخذ القرار تجنب التفاعل مع الشخص الذي تخلص منه أو انفصل عنه على منصات التواصل الاجتماعي.

وفي الختام لمقالنا هذا نكون قد تحدثنا لكم عبر السطور السابقة حول التعرف على إجابة طريقة التخلص من شخص يحبك دون جرحه ، و نصائح بعد الانفصال أو التخلص من شخص يحبك من جهة ، و أسوأ طريقة للانفصال عن حبيب أو الابتعاد عن شخص ما .