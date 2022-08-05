طريقة التسجيل الالحاقي في جامعة الامام محمد بن سعود 1444 ، في ظل التسائلات حول التعرف على الطريقة التي يتم من خلالها التسجيل الالحاقي في الجامعة المعروفة بجامعة الامام محمد بن سعود ، وذلك يرغب به العديد من الطلاب الذي قام بالتسجيل في الطلب الخاص بالالتحاق ولم يحالفهم الحظ مما يدفع بهم الى التسجيل للمرة الثانية من خلال الجامعة ، ويحرصون على معرفة الطريقة التي تتعلق بالتسجيل الالحاقي ، تابعوا معنا .

جامعة الإمام محمد بن سعود

هي جامعة إسلامية تقع في منطقة الرياض. تأسست بهدف رعاية القيم الأخلاقية والفكر لكل من الطلاب والطالبات منذ تأسيسها في مدينة الرياض عام 1953 م. جدير بالذكر أن الجامعة تسعى لتخريج كوادر مهنية جاهزة لخدمة المجتمع من خلال التعلم والبحث، مع الحفاظ على التقاليد الإسلامية، فهي تعمل على دمج التميز الأكاديمي والالتزام الإسلامي لبناء عالم يسوده السلام والازدهار والرعاية. تتمثل أهداف جامعة الإمام في النقاط التالية

تعزيز عملية التعليم والتعلم.

التميز في الدراسات الإسلامية والعربية.

تنمية المهارات الخاصة لكل من “أعضاء هيئة التدريس والموظفين وكذلك الطلاب”.

تطوير عمليات الاتصال بالجامعة وتعزيز مفهوم الجامعة.

التسجيل للقبول في جامعة الإمام محمد بن سعود

ومن المقرر أن تشهد عمادة القبول بالجامعة الموافقة على طلبات التسجيل التكميلي، وملء الشواغر عند انسحاب بعض الطلاب والطالبات الذين تم ترشيحهم وقبولهم في المرحلة الأولى. أوضحت الجامعة أنه يمكن لجميع الطلاب الوصول إلى بوابة التقديم الإلكترونية والتسجيل إلكترونيًا، ويمكن للطلاب والطالبات الاطلاع على الضوابط والشروط من خلال هذه البوابة، مؤكدة أن الجامعة تعتمد أسلوب المساواة والشفافية في اختيار الطلاب، و ضمان تكافؤ الفرص لجميع المتقدمين. وفق الشروط والأحكام المعتمدة من قبل الجامعة.

كيفية التقديم للقبول بجامعة الإمام محمد بن سعود 1444

يمكن لجميع الطلاب والطالبات الذين لم يتمكنوا من قبول رغباتهم التقدم بطلب للحصول على الطلب الأول في الجامعة، وبناءً عليه وفرت الجامعة إمكانية التسجيل التكميلي لمنحهم الفرصة للمرة الثانية للالتحاق بالجامعة.

الدخول إلى بوابة قبول الملحق.

أدخل البيانات المطلوبة ومنها رقم الهوية. رقم الهاتف المحمول. الكود المرئي.

انقر فوق {التالي.

قم بتأكيد البيانات التي تم إدخالها، ثم انقر فوق “التالي”.

كتابة الرغبات حسب أولويات الطالب الملتحق.

انقر فوق تقديم طلب للانضمام.

تاريخ تمديد القيد بجامعة الإمام محمد بن سعود 1444

أعلنت جامعة الإمام محمد بن سعود، ممثلة بعمادة القبول والتسجيل، عن موعد التسجيل اعتبارًا من يوم الأحد الموافق الثاني من محرم 1444 هـ، وسيتم استلام طلبات الطلاب والطالبات المنتسبين إلى فقرة الملحق في الداخل. الجامعة حتى يوم السبت الموافق الثامن من محرم لعام 1444 هـ.

طرق التواصل مع جامعة الامام

توفر جامعة الإمام عددًا من قنوات الاتصال لتلقي الأسئلة والاستفسارات المتعلقة بالقبول والتسجيل في الجامعة. طرق التواصل مع جامعة الإمام كالتالي

خدمة الإبلاغ “”.

رقم الهاتف الموحد 0112592999.

منصة Twitter “”

منصة Facebook ““.

رابط تسجيل المرفق بجامعة الإمام 1444

انتقل إلى رابط التسجيل التكميلي بجامعة الإمام محمد بن سعود للعام 1444 هـ مباشرة “” واتبع جميع الخطوات المتعلقة بالتسجيل الموصوف أعلاه لإدخال الرغبات وانتظار الترشيح من قبل إدارة الجامعة، والانضمام إلى الأكاديمي الجديد. عام.

وفي الختام نكون قد تحدثنا لكم حول طريقة التسجيل الالحاقي في جامعة الامام محمد بن سعود 1444 ، و رابط تسجيل المرفق بجامعة الإمام 1444 ، الطرق التي تتعلق بالتواصل مع الجامعة ، و تاريخ تمديد القيد بجامعة الإمام محمد بن سعود .