طريقة التسجيل الالحاقي في جامعة نورة 1444 ، في ظل التسائلات حول التعرف على الطريقة التي يتم من خلالها التسجيل الالحاقي في جامعة نورة ، وذلك يرغب به العديد من الطلاب الذي قام بالتسجيل في الطلب الخاص بالالتحاق ولم يحالفهم الحظ مما يدفع بهم الى التسجيل للمرة الثانية من خلال الجامعة ، ويحرصون على معرفة الطريقة التي تتعلق بالتسجيل الالحاقي ، والتي تمكنهم من القبول في جامعة نورة في المرة الثانية ، تابعوا معنا .

ما هي إجراءات القبول بجامعة الأميرة نورة

يعد قبول الدراسات العليا في جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن من أهم البرامج المتاحة في الجامعة للطالبات اللائي فاتهن فرصة الترشح في جامعة الأميرة نورة بن عبد الرحمن. لذلك عملت الجامعة على توفير بوابة للقبول في برامج الدبلوم للطالبات لتتمكن من التسجيل والقبول. في حال انسحاب أحد الطلاب من قبل وتم قبولهم في الجامعة لأسباب مختلفة حيث يترتب على انسحاب أحد الطلاب توفر مقاعد شاغرة وبالتالي إتاحة الفرصة للمتقدمين في القبول، ومن ثم تعمل الجامعة على الفرز والمقارنة بشكل تنافسي لاختيار الطلاب بالتزامن مع معايير وشروط القبول لبرنامج الانتساب.

تسجيل الدراسات العليا في جامعة نورا

سيكون التسجيل الإضافي في جامعة نورا يوم الأحد 16 محرم 1444 هـ الموافق 14 أغسطس 2022 م عبر الموقع الإلكتروني “مباشرة” مع العلم أن آخر موعد للتسجيل للدبلوم. ستكون البرامج في القبول الإضافي يوم الأربعاء 19 محرم 1444 هـ الموافق 17 أغسطس 2022 م وتحديداً الساعة 12 ظهراً، وفيما يتعلق بموعد إعلان النتائج أوضحت الجامعة أن يوم الاثنين، 24 محرم 1444 م، الموافق 22 أغسطس 2022 م.

جدول بوابة القبول لبرامج الدبلوم

نرفق الجدول التالي لبرامج الدبلوم في بوابة القبول، كما هو موضح في النموذج التالي

عمل اليوم التاريخ الهجري التاريخ الميلادي فتح بوابة القبول لبرامج الدبلوم الأحد 16 محرم 1444 هـ 14 أغسطس 2022 م تغلق بوابة القبول لبرامج الدبلوم في الساعة 12 ظهرًا الأربعاء محرم 19 1444 هـ 17 أغسطس 2022 م موعد إعلان النتائج وبدء فترة تأكيد القبول الاثنين 24 محرم 1444 هـ 22 أغسطس 2022 م آخر موعد لتأكيد القبول هو الساعة 12 ظهرًا يوم الثلاثاء 25 محرم 1444 هـ 23 أغسطس 2022 م

مواعيد للطلاب ذوي الإعاقة في عملية القبول

وتجدر الإشارة إلى أن جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن عملت على تخصيص مواعيد للطالبات ذوات الإعاقة، وجاءت على النحو التالي

_ التاريخ الهجري التاريخ الميلادي مواعيد التقديم من 16 محرم 1444 هـ إلى 19 محرم 1444 هـ من 14 أغسطس 2022 م إلى 17 أغسطس 2022 م (الساعة 12 ظهرًا). مواعيد المقابلة من 24 محرم 1444 هـ إلى 27 محرم 1444 هـ من 22 أغسطس 2022 م إلى 25 أغسطس 2022 م ملاحظة هذه المواعيد مخصصة فقط للطالبات ذوات الإعاقة المقيمات في العاصمة السعودية الرياض.

المستندات المطلوبة من طالب غير سعودي لمزيد من التسجيل

أعلنت جامعة الأميرة نورة أنه من الضروري تقديم مجموعة من الأوراق ذات الأهمية الكبيرة للطلبة غير السعوديين الراغبين في التسجيل في برنامج القبول، ونرفق أهم الأوراق التالية على النحو التالي

أصل بطاقة الإقامة وجواز السفر وصورة عنها.

أصل وصورة شهادة الميلاد.

أصل وصورة من بطاقة الهوية الوطنية لوالدتها.

ملاحظة / يجب على الطالب غير السعودي تقديم الأوراق المطلوبة في الوقت المحدد لإدارة القبول والتسجيل بالجامعة.

ما هي الحالات التي يتم فيها إلغاء قبول الطالب الإضافي

أوضحت إدارة القبول والتسجيل بجامعة الأميرة نورة أن هناك عددًا من الحالات، في حال توفر إحداها يُلغى قبول الطالب في القبول التكميلي، ونوضح هذه الحالات على النحو التالي

عدم استكمال إجراءات القبول خلال المدة المعلنة

مخالفة شروط القبول المعلنة من قبل الجامعة.

إدخال مقدم الطلب بيانات غير صحيحة في طلب القبول الإلكتروني.

وجود سجل سابق للطالب بالجامعة.

دليل القبول بجامعة الأميرة نورة pdf

لدى الطلاب دائمًا العديد من الأسئلة والاستفسارات المختلفة بخصوص برنامج القبول في جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن، وهذا ما دعا إلى توفير دليل قبول يشرح للطلاب أهم الأسئلة والأجوبة الشائعة، والتي يتم تداولها بشكل مستمر، ويمكنك قم بزيارة دليل برنامج القبول من خلال الرابط التالي “” مباشرة، حيث ينقل الرابط الطالب إلى ملف pdf يتضمن مجموعة كبيرة من الأسئلة الشائعة وإجابتها الرسمية التي أوضحتها الجامعة بخصوص البرنامج.

رابط تمديد التسجيل بجامعة نورا 1444

وتجدر الإشارة إلى أن جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن أوضحت أنه سيتم قريباً فتح التطبيق على بوابة القبول لبرامج دبلوم الطالبات، من خلال رابط موقع الجامعة مباشرة، حيث أنه الرابط الذي ينقل الطالبة. مباشرة للتسجيل في برنامج التمديد إلكترونياً حسب ما أوضحته الجامعة مع مراعاة ضرورة الالتزام بكافة الشروط والمعايير المحددة للقبول.

رابط موقع جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن

من أشهر الجامعات التي تشتهر بها الطالبات في المملكة العربية السعودية جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن، حيث تستقطب مجموعة كبيرة وكبيرة من خريجي الثانوية العامة والطالبات، وهذا يدل على كفاءتها العالية في عملية التدريس. الطلاب في مختلف التخصصات المتاحة، ويمكن زيارة موقع الجامعة عبر الرابط التالي “” مباشرة والذي يسمح للطالب بالدخول إلى الصفحة الرئيسية للجامعة.

وفي الختام لمقالنا تعرفنا على طريقة التسجيل الالحاقي في جامعة نورة 1444 ، و رابط موقع جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن ، دليل القبول بجامعة الأميرة نورة pdf ، بالإضافة إلى معرفة ماهية الحالات حيث يتم إلغاء قبول الطالب بالقبول.