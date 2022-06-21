طريقة التسجيل فى الكلية التقنية وشروط التقديم فى الكلية التقنية 1444

طريقة التسجيل في الكلية التقنية وشروط التقديم للكلية التقنية 1444 وتاريخ صرف مكافأة الكلية التقنية التابعة للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ومقرها في جميع أنحاء المملكة. القبول بالكلية التقنية ، حيث خطوات التسجيل بالكلية التقنية إلكترونياً ، من خلال التقديم على المنصة الإلكترونية للكلية التقنية ، وفق الخطوات والشروط التي ستعرض في المقال الخاص بكيفية التسجيل في الكلية التقنية 1444.
التخصصات والبرامج الدراسية بالكلية التقنية
- اولا التخصص في تكنولوجيا الحاسوب.
- ثم اختصاصات V الدعم والشبكات البرمجية.
- تخصص أيضا في الإدارة والمحاسبة.
- تخصص أيضا في إدارة المكاتب.
- ثم تخصص في صيانة الآلات.
- بالإضافة إلى التخصص في التبريد والتكييف.
- كما تخصص في ميكانيكا السيارات.
شروط التسجيل والقبول في الكلية التقنية 1444
- التقديم للطلاب الحاصلين على الجنسية السعودية فقط.
- كما يُستثنى أبناء المواطنين السعوديين من شرط الجنسية.
- يجب على المتقدم أيضًا أن يكون حاصلاً على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.
- بالنسبة لمتطلبات العمر ، يجب ألا يزيد عمر المتقدم عن ثلاثين عامًا.
- أيضًا ، يجب ألا يمر أكثر من خمس سنوات منذ الحصول على دبلوم المدرسة الثانوية.
- بعد ذلك ، لن يتم قبول الطلبات المقدمة من خريجي الكليات الأخرى.
- كما لا يتم قبول الطلبات الخاصة بالمسجلين في البرامج التابعة لكلية التكنولوجيا.
- كما لا يجوز التسجيل لمن سبق له أن درس نفس التخصص وتقدم للتسجيل فيه.
- بالنسبة لأولئك الذين يعملون ، يجب تقديم موافقة خطية من مكان العمل ، مما يسمح لهم بالدراسة في الكلية التقنية.
- يتم التسجيل فقط خلال مواعيد التقديم في الكلية التقنية المحددة.
كيفية التسجيل في الكلية التقنية 2022
- أولا ، عليك أن تذهب إلى الرابط البوابة الإلكترونية للقبول بالكلية التقنية.
- ثم انقر فوق الخيار المتقدم الجديد.
- ثم افتح علامة تبويب للبيانات الشخصية ومعلومات الاتصال.
- اكتملت أيضًا خطوات الدخول إلى النظام الأساسي.
- ثم يتم تحديد البرنامج الذي تريد التسجيل فيه.
- بعد ذلك يجب مراجعة برنامج الدراسة وشروط التقديم عليه.
- أخيرًا ، انقر للتقديم في البرنامج وأكمل خطوات التسجيل في الكلية التقنية.
شروط وتاريخ صرف جائزة الكلية التقنية 2022
- تُمنح الجائزة للطلاب الذين أكملوا جميع متطلبات التخرج.
- يجب أن يكون الطالب متفوقًا أكاديميًا أيضًا.
- كما تُمنح الجائزة للطلاب من أصول سعودية.
- ثم يشترط أن يلتزم الشخص بالحضور.
- كما يجب أن يتجاوز الشخص مدة لا تقل عن 16 ساعة في الفصل التدريبي.
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