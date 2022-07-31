طريقة التسجيل فى تحدى ابشر 1444

كيفِيْة التسجيل فِيْ تحدي أبشر تعتبر منصة أبشر من المنصات الإلكترونية ذات الأهمية الكبيرة، وتحظى بدعم كبير من المملكة، وهذه المنصة مستعدة لتقديم الدعم للمواطنين السعوديين والسياح الراغبين فِيْ دخول المملكة. الكثير من الخدمات التي تقدمها وزارة الداخلية السَعُودِيْة، ويعتبر هذا المشروع من المشاريع الكبيرة فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة والذي يقدم الكثير من الخدمات، ويساهم المشاركون بأفكارهم الإبداعية لحَلْ جميع المشاكل التي يواجهُون فِيْ حياتهم العملية والعلمية، ويعتمدون على الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة فِيْ مشاريعهم من أجل رفع مستوى أعلى ودفع الدولة نحو الازدهار والازدهار، كَمْا تعتمد هذه المنصة بشكل كبير على أحدث التقنيات العالمية الحديثة.

كيفِيْة التسجيل فِيْ أبشر للأفراد والمقيمين 1444 هـ

ومن المعروف أن منصة أبشر الإلكترونية تضم عددا كبيرا من الخدمات الهامة والأساسية والتي بدورها تساعد شريحة كبيرة من الوافدين من المواطنين والمقيمين يتجاوز عددهم عشرة ملايين وافد. تجديد الإقامة، تجديد رخصة القيادة، الوافد والمقيم استشارات الهُوية وتجديد الرخصة التجارية والعديد من الخدمات الأخرى.

قدمت وزارة الداخلية السَعُودِيْة خدمة أبشر والتي يتم توفِيْرها عبر الإنترنت بهدف تقديم الدعم والمساندة لمواطني المملكة، ويأتي هذا المشروع ضمن التطورات التي تشهدها المملكة عبر الإنترنت مع Vision 2030. فِيْ خدمة تحدي أبشر

تسجيل الدخول إلى الموقع تحدي أبشر.

افتح علامة تبويب جديدة.

تسجيل الدخول مع مستخدم جديد.

أدخل البيانات الشخصية مثل الاسم وصورة الملف الشخصي وغيرها.

سيتم عرض رمز التحقق الذي تم إدخاله.

ثم ستصلك رسالة بأيقونة ستضغط عليها.

أخيرًا اضغط على موافق.

الجدير بالذكر أن السلطات السَعُودِيْة تقدم الآن جميع الخدمات المهمة للمواطنين إلكترونياً، لتسهِيْل وتوفِيْر الوقت والجهد فِيْ الماضي.