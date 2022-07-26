طريقة التسجيل في اختبار الايلتس ،حتى يستطيع الشخص طريقة التسجيل في امتحان الايلتس الكترونيا بالطرق، فلابد من التسجيل عن طريق خدمة التسجيل الالكتروني فلابد من اتباع بعض الطرق لكي يتم تسجيل بشكل صحيح فيجب في البداية لابد من قراءة كافة المعلومات الخاصة بالأشخاص الذين يريدون خوض لامتحان الأيلتس جيدًا ويكون هذا من خلال قيام الشخص بتحميل ملف التعليمات والذي يوجد به كافة البيانات الهامة .

اختبار الايلتس IELTS

يعد اختبار ايلتس نظام دولي هدفه هو اختبار اللغة الإنجليزية للراغبين في الالتحاق بإحدى الجامعات العالمية، حيث تستطيع من خلاله التعرف على قدرتك بالاتصال باللغة، بجانب أنه سيوضح لك المستوى الذي بلغته في الامتحان، وتستطيع أن تؤدي هذا الاختبار من أجل العمل أو الدراسة، والذي يجعل الاختبار مفيد للغاية ومعتمد في إتقان اللغة الإنجليزية هو أنه يقيس 4 مهارات لغوية، الأولى الكتابة، الثانية هي القراءة والثالثة هي التحدث والرابعة هي الاستماع.

طريقة التسجيل في اختبار الايلتس 2022

اختبار الايلتس اختبار مهم وضروري لكي يتم الموافقة على السفر إلى الخارج للدراسة، ولكي تتمكن من التسجيل به عليك باستعمال السبل المتاحة لك للتسجيل، والتي تتمثل في سبيلين نقدمهم في التالي

الدخول إلى british council. التسجيل في الاختبار. الحجز عبر موقع المؤسسة الداعمة للاختبار ببلدك. ارفق المستندات المطلوبة مثل الصورة الشخصية والهوية. دون المعلومات المطلوبة منك. احصل على رقمك السري، لكي تتمكن من الدخول إلى كل خدمات الايلتس ولكي تتعرف على نتيجة الاختبار.

طريقة تسجيل أخرى

سنقدم إليك ثاني طريقة التسجيل في اختبار الايلتس 2022 والتي تتم عبر موقع المركز المعتمد الخاص بالمجلس الثقافي البريطاني التابع لبلدك، وتبدأ الطريقة بالتالي

قم بقراءة الملف المحتوي على تعليمات المتقدمين للاختبار. اختر نموذج الاختبار والذي يكون إما أكاديمي أو عام. استعلم عن مواعيد التسجيل بالاختبار. سجل بالاختبار إلكترونياً. احجز مكانك بالاختبار. سدد الرسوم المفروضة عليك. ارسل الوثائق المطلوبة مثل جواز السفر وبطاقة الهوية. تصلك رسالة بها رمز وصولك لكل موارد الايلتس الإلكترونية.

المهارات اللغوية التي يقيسها اختبار الايلتس

عرضنا طريقة التسجيل في اختبار الايلتس 2022 والآن سنعرض المهارات اللغوية الأساسية التي يقيسها الاختبار، وهي مهارة التحدث والكتابة والقراءة والاستماع، وتستطيع التقدم لأداء الاختبار أكثر من مرة واحدة، ولكن عليك أن تنتظر 90 يوم على الأقل حتى تستطيع التقديم إلى الاختبار الآخر، وإليكم المهارات اللغوية الأساسية بالاختبار

القراءة

يعد امتحان القراءة في ايلتس امتحان شامل وعام، ومدة أدائه هي ساعة، ويقسم الامتحان إلى 3 أقسام كل قسم به 40 سؤال، كل سؤال عبارة عن نص والإجابة تكون شرح لمضمون السؤال بشكل مختصر، ونماذج الاختبار تكون كالآتي

3 مواقع طويلة خاصة بالقراءة بجانب بعض المهام.

نصوص قراءة متنوعة بين الخطابي، الواقعي، الوصفي، والتحليلي.

بعض النصوص يوجد بها مواد لفظية متمثلة برسوم بيانية وأشكال توضيحية.

نصوص تم أخذها من كتب وصحف حقيقية.

أنواع أسئلة القراءة لاختبار ايلتس

استكمال جداول.

مطابقة ميزات.

استكمال مخططات وأشكال بيانية.

معرفة المعلومات وتحديدها.

اختيار من متعدد.

استكمال المخلص.

مطابقة عناوين.

تحديد، ومطابقة المعلومات.

استكمال مخطط التدفق.

استكمال الجمل.

أسئلة بإجابات قصيرة.

مطابقة عنوان.

مطابقة مميزات.

المحادثة

قدمنا طريقة التسجيل في اختبار الايلتس 2022 والآن نستكمل عرض مهارات اللغة التي يتم قياسها في الامتحان، والمهارة التي سنتحدث عنها هي المحادثة والتي تنشطر إلى 3 أجزاء، وتستغرق 11 14 دقيقة من وقت الامتحان، وهي عبارة عن مقابلة يتم فيها تغطية كل الموضوعات مثل الموضوعات الشخصية، الموضوعات والقضايا الكبيرة وغيرهم، وفائدتها هو أنها ستجعلك تنضم إلى أحد النقاشات الثنائية الخاصة بقضية ما.

نماذج أسئلة المحادثة لاختبار ايلتس

توجد نماذج كثيرة الاسئلة المحادثة في الاختبار، كما توجد إجابات كاملة لهذه الأسئلة على الموقع، ومن هذه النماذج التالي

إعطاء إجابات عن أسئلة عامة عن النفس وعن المجموعة وعن موضوعات أخرى مألوفة.

الحصول على بطاقة لأحد الموضوعات التي سيتم نقاشها في المحادثة.

سوف يطرح عليك المختبر عدة أسئلة تخص الموضوع المختار لك، وبذلك سيعطيك مساحة أكبر للنقاش في قضايا عديدة، وفي الأغلب النقاش من هذا النوع يستمر من 4 5 دقائق.

الاستماع

تعرفت معنا على طريقة التسجيل في اختبار الايلتس 2022 ونوعان من الأساسيات في اختبار الايلتس، والآن ستتعرف على النوع الثالث من أساسيات الاختبار وهو الاستماع، مدة اختبار الاستماع 30 دقيقة، يتم التحدث فيها عن 4 أقسام، كل قسم 10 أسئلة، تكون الأسئلة على هيئة مقاطع مختلفة المجالات يتوجب على الممتحن فهمها، بجانب بعض الموضوعات بالمجالات العامة والمجالات المتنوعة.

نماذج الاستماع باختبار ايلتس

نماذج الاستماع باختبار ايلتس 4 محادثات ومونولوجات مسجلة، ويتعين على الممتحن فهم تلك المحادثات والمونولوجات والامتحان فيها، وسيكون أمامه 10 دقائق فقط لكي يقوم بنقل ما فهمه من خلال الاستماع على الورقة، ويستخدم هذا الاختبار من أجل معرفة مدى استيعابك للأفكار الرئيسية، فهم المواقف المتعلقة بالمتحدثين، معرفة قدرتك على إدراك واستيعاب الغرض من المحادثات والمونولوجات، ومعرفة قدرتك على متابعة تطورات الأفكار، وهذا عبر الاستماع إلى لهجات وأصوات مختلفين عن اللهجة الأساسية، وإليكم بعض النماذج

مونولوج عن السياق اليومي الاجتماعي.

محادثة بين 4 أفراد تخص التدريب أو التعليم.

محادثة بين فردين في سياق اجتماعي يومي.

مونولوج عن موضوع أكاديمي.

ويكون الامتحان إما على شكل تسجيل، استكمال جملة، اختيار من متعددة، عنونة ورسم مخطط، مطابقة.

الكتابة

عرضنا طريقة التسجيل في اختبار الايلتس 2022 والآن سنعرض آخر المهارات اللغوية المُقاسة من اختبار الايلتس وهي الكتابة، يستغرق اختبار الكتابة ساعة، ويتضمن التالي

موضوعات عامة مهمة.

أسئلة مناسبة للمسجلين المهيئين إلى دخول الجامعات أو دراسات عليا أو حتى الساعين إلى التسجيل المهني.

تقديم رسم بياني أو جدول أو مخطط أو توضيح معلومات أو تلخيص أو وصف كمهمة أولى.

طلب شرح لطريقة عمل بعض الأحداث أو العناصر أو وصف خاص بالكائنات.

ما هي أنواع اختبارات الايلتس

عرضنا طريقة التسجيل في اختبار الايلتس 2022 ولم ننس ذكر المهارات اللغوية الأساسية التي يتم قياسها بواسطة الاختبار، والآن سنذكر أنواع الاختبار، في الحقيقة اختبار الايلتس ينقسم إلى نوعان أو نظامان وهما التالي

اختبار التدريب العام

هذا الاختبار ينفذ للأشخاص المهاجرين إلى بلاد تتحدث باللغة الإنجليزية من أجل الإقامة أو العمل.

اختبار أكاديمي

وهو اختبار ينفذ من أجل الطلاب الدوليين الراغبين في السفر إلى الخارج من أجل الدراسة بإحدى الجامعات الموجودة ببلد لغتها الأم هي الإنجليزية.

هل هناك اختلاف بركائز الاختبار التدريبي العام والأكاديمي

الفرق بين الاختبار التدريبي العام والأكاديمي يكون في ركيزة الكتابة والقراءة، حيث تقيس ركيزة الكتابة والقراءة في الاختبار التدريبي العام المهارات العامة أما في الاختبار الأكاديمي تقيس المهارات الأكاديمية، وبالنسبة للنوعين الآخرين من الركائز فهما متشابهين في الاختبارين.

نتيجة اختبار الايلتس

عرضنا لك سابقاً طريقة التسجيل في اختبار الايلتس 2022 وركائز الاختبار، والآن سنعرض لك موعد ظهور نتيجة اختبار الايلتس.

تستطيع مشاهدة نتيجة اختبارك بعد أن تقوم بإجرائه ب13 يوم إذا كان ورقي، وإذا كان كمبيوتر تستطيع معرفة نتيجتك بعد مرور 3 5 وحتى اليوم 28 من إجراء الاختبار عبر بوابة المتقدمين الإلكترونية.

الفرق بين امتحان ايلتس التجريبي المحوسب والتجريبي العادي

امتحان ايلتس المحوسب التجريبي عبارة عن امتحان يتم باستعمال جهاز الكمبيوتر بدلاً من استعمال الورق، أما امتحان ايلتس التجريبي عبارة عن امتحان ورقي يجاب عنه باستعمال القلم الرصاص، وبالنسبة إلى ترتيب الأسئلة فهي واحد في النوعين، أما حجم ورقة الاختبار فهي طويلة في الورقي نظراً لترك مسافات للإجابة وقصير في المحوسب.

وهناك أساس آخر تقوم عليه المقارن بين النوعين وهو شكل الغرفة المستخدمة في الاختبار، تكون الغرفة محتوية على ورق وأقلام إذا كان الاختبار ورقي وإذا كان محوسب تكون الغرفة محتوية على جهاز كمبيوتر، سماعات مانعة للضوضاء، وميكروفون.

مستويات امتحان الايلتس

عرضنا لكم طريقة التسجيل في اختبار الايلتس 2022 وأجزاء أخرى مهمة، والآن سنكمل عرض هذه الأجزاء المهمة، والقسم أو الجزء الذي سنتحدث عنه حاليا هو مستويات امتحان الايلتس والتي يسأل عنها كل الراغبين بأداء الامتحان، وهذه المستوى كالآتي

الممارس الخبير وهو من يحصل على درجة 9 بالامتحان والتي تعتبر أعلى درجة.

الممارس الجيد جدا وهو من يحصل على درجة 8 بالامتحان، والتي تعتبر ثاني أعلى درجة.

الممارس الجيد وهو من يحصل على درجة 7 بالامتحان، والتي تعتبر ثالث أعلى درجة.

الممارس الكفأ وهو من يحصل على درجة 6 بالامتحان، والذي يأتي في المرتبة الرابعة.

الممارس المتواضع وهو من يحصل على درجة 5 بالامتحان، ويقع بالمرتبة الخامسة.

الممارس المحدود وهو من يحصل على درجة 4 بالامتحان، ويأتي بالمرتبة السادسة.

الممارس المحدود جدا وهو من يحصل على درجة 3 بالامتحان، ويأتي بالمرتبة السابعة.

الممارس بشكل متقطع وهو من يحصل على درجة 2 بالامتحان، ويأتي بالمرتبة الثامنة.

الغير ممارس وهو من يحسد على درجة 1 بالامتحان، ويأتي بالمرتبة الأخيرة.

في الأغلب تقبل الجامعات الطلاب الحاصلين على درجة 6 و7 في امتحان الايلتس، ويمكن أن تختلف تلك الدرجة باختلاف المرحلة الدراسية والتخصص.

مدة أداء امتحان الايلتس

إن امتحان الايلتس شامل ل 4 ركائز وهي الاستماع، التحدث، القراءة، والكتابة، ولهذا فإن مدته هي 165 دقيقة أي 3 ساعات إلا ربع، توزع بين 3 8 ساعات، وهي كالآتي

نصف ساعة هي مدة امتحان الاستماع.

ساعة هي مدة امتحان القراءة.

ساعة هي مدة امتحان الكتابة.

من 11 14 دقيقة هي مدة اختبار التحدث.

موعد إجراء اختبار الايلتس 2022

لم نعرض لك فقط طريقة التسجيل في اختبار الايلتس 2022 بل عرضنا موضوعات مهمة أخرى مثل مدة أداء الاختبار والمكان الذي يتم أداءه فيه، والفرق بين الاختبار التدريبي العام والأكاديمي، وغيرهم، والآن سنقدم موضوع آخر وهو موعد إجراء الاختبار، في الحقيقة أنه تم وضع موعد محدد يتم فيه أداء الاختبار وهذا الموعد هو 21/5/2022م، وموعد آخر وهو 22/5/2022م.

لهذا على كل الطلاب الراغبين بالالتحاق بأحد الجامعات الخارجية تأدية الامتحان في الموعد المحدد، وهناك حقيقة أخرى وهي أن المركز البريطاني الثقافي هو المسؤول عن موعد الامتحان كل عام، لهذا لا يتم التعديل فيه أو تغييره، ولأن بعض الطلاب يمكن ألا تتوافق مواعيد الاختبارات معهم قام المركز بتوفير 3 مواعيد كل شهر طول العام، وهذا لكي يستطيع الطالب الالتحاق بالاختبار الذي يناسب موعده.

أهمية أداء اختبار الايلتس التجريبي

مهم للغاية أن تعرف أهمية أداء اختبار الايلتس التجريبي، وهذا لأنه يعرفك مستواك الحقيقي بمهارات اللغة الإنجليزية، والذي سينعكس على مستواك بالاختبار الحقيقي، وبذلك فتستطيع تصميم خطة دراسية حسب المستوى الذي وصلت إليه في الامتحان التجريبي لكي تتمكن من تحقيق النتيجة المرغوب بها في الامتحان الحقيقي.

المحافظات المصرية التي يمكن أداء امتحان الايلتس بها

عرضنا لك عزيزنا طريقة التسجيل في اختبار الايلتس 2022 وتفاصيل أخرى مهمة عن الاختبار وعن مكان تأديته وعن أنواعه وأقسامه وغيرها من التفاصيل، والآن حان موعدك لمعرفة المحافظات المصرية التي تستطيع أداء الامتحان بها، والجدير بالذكر أن الامتحان يكون في كل البلاد التي لا تتحدث اللغة الإنجليزية كلغة أم، ومن ضمن تلك البلاد مصر، ولكن هناك محافظات معينة يتم تأدية الاختبار بها وهي كالآتي

الإسكندرية.

القاهرة.

المنصورة.

بورسعيد.

طنطا.

الأقصر.

إمكانية أداء اختبار الايلتس أون لاين

إن اختبار الايلتس من الاختبارات التي يمكن إتمامها أون لاين، وهذا من خلال مواقع المراكز الإلكترونية، والحقيقة أن مواقع المركز المعتمدة التي يستطيع الطالب أداء الامتحان بها منتشرة وكثير على مواقع التواصل الاجتماعي أي تستطيع الحصول عليها من أي مكان.

أفضل طريقة لإجراء اختبار الايلتس

عرضنا إمكانية أداء اختبار الايلتس أون لاين بعد أن عرضنا طريقة التسجيل في اختبار الايلتس 2022 والآن سنعرض أفضل طريقة لإجراء الاختبار بها، في الحقيقة أن آليات أداء الاختبار عديدة ولا حصر لها، وبذلك تستطيع اختيار طريقة أداء الاختبار التي تفضلها.

كما تستطيع البدء باختبار الكتابة أو الاستماع أو القراءة أو المحادثة كما تريد، بجانب إمكانية اختيار القسم الذي تريد تأدية اختباره بالشكل الذي تريده، لكن في النهاية يجب أن تكون قد أتممت كل أجزاء الاختبار قبل إرساله.

الاختبارات التجريبية المجانية

هناك نماذج اختبارات تجريبية مجانية محلولة وكثيرة على الإنترنت وبصيغة PDF تكون منتشرة على مواقع الاختبار أو غيرها، وفائدة الحصول على الاختبار التجريبي بهذا الشكل هو أنك تستطيع استخدامه في المذاكرة قبل أن تقوم بأداء الاختبار.

طريقة التحضير لاختبار IELTS

مازلنا نقدم لك ما ترغب بمعرفته عن اختبار IELTS، وكما قدمنا طريقة التسجيل في اختبار الايلتس 2022 سابقاً سنقدم لك طريقة التحضير للاختبار، حتى تتمكن من تحقيق المستوى الذي ترغب به، وطريقة التحضير له نوضحها في التالي

الشهر الأول

عليك أن تتأكد من أنك ترغب بتحسين لغتك الإنجليزية مهما كان مستواك جيد بها، ولهذا يجب أن يكون تركيزك بالشهر الأول على تحديث وتجديد وتطوير المهارات اللغوية الخاصة بك سواء كانت مهارة الكتابة أو التحدث أو الاستماع أو القراءة، والتطوير سيتم عندما تقوم بتحديد 4 ساعات يومياً للمذاكرة، أي بمعدل ساعة لكل مهارة، وهذا لأن الممارسة سوف تقوم ببناء مستوى أعلى من مستواك باللغة.

الشهر الثاني والثالث

بعد أن تكون قد انتهيت من المذاكرة في الشهر الأول سوف تلاحظ أن مستواك باللغة قد تطور وتحسن كثيراً، وبذلك عليك أن تعرض خطة التحضير للاختبار بالشهر الثاني والثالث، وهذا ما سنقدمه، حيث يجب عليك تحديد أسبوع لكل قسم ب3 أيام بالأسبوع من أجل تحسين مهاراتك فيها عبر الممارسة بشكل أكبر.

كمثال مهارة أو قسم الاستماع، يفترض بك أن تحاول بأيام الاستماع الاستماع لمقاطع أكثر تعقيدا من السابق، وبالنسبة للأربع أيام الباقية من الأسبوع سوف تقوم بتقسيمها لفترتين، الفترة الأولى والتي تتضمن يومين تخصصها لدراسة تقنيات حل الأسئلة، واليومين الآخرين في الأسبوع عليك أن تخصصهم إلى دراسة الاختبارات الخاصة بالقسم الذي خصصت له الأسبوع.

وبناءً على تلك الخطة سوف تنتهي من تطوير لغتك ومهاراتك اللغوية في 6 أسابيع، يتبقى لك أسبوعان من الشهرين، هذان الأسبوعان سوف تخصصهم إلى التدرب على الاختبار الحقيقي عبر حل اختبارات تجريبية كاملة.

آخر أسبوعين في التحضير للاختبار

كما ذكرنا ستخصص آخر أسبوعين في التحضير سوف يكونوا لأداء الاختبارات التجريبية، وتستطيع التدرب على تلك الاختبارات عبر حل النماذج الـ Pdf الموجودة على الإنترنت، حيث يجب عليك تنظيم الوقت وتطوير المهارات الخاصة بك عبر التدريبات المجانية، وعلينا أن ننوه أن هذا القسم من التحضير مهم للغاية، وهذا لأنه سيمكنك من التالي

معرفة مكونات الاختبار الحقيقي.

التدرب على كل المهام التي يتعين عليك تأديتها.

التدرب على الالتزام بالوقت، وهذا لأن كل قسم من الأقسام الأربعة له وقت محدد، عليك أن تتدرب على استغلال الوقت المحدد للقسم بدون الخروج عنه.

ستتمكن من ة إجاباتك ومقارنتها بالإجابات النموذجية.

التدرب على حل الأسئلة بشكل سريع، والحل تحت ضغط، وهذا لأن الامتحانات سوف تكون بظروف مضغوطة، حيث سيتم إجراء 3 أقسام من الامتحان بنفس اليوم.

أفضل مواقع التدرب على اختبار IELTS

عرضنا طريقة التسجيل في اختبار الايلتس 2022 والآن سنعرض أفضل مواقع التدرب على اختبار IELTS، وتلك المواقع كالتالي

Take Ielts

عبر موقع Take Ielts تستطيع إجراء الامتحان التجريبي أون لاين، والذي يتشابه مع اختبار IELTS الحقيقي في التوقيت والصيغة والدرجات، بجانب أنه يغطي كل المهارات اللغوية التي يغطيها الاختبار الحقيقي، وتستطيع أيضاً اختيار الاختبار الذي ترغب بالتدرب عليه سواء كان عام أو أكاديمي، وهذا وفقاً لاحتياجاتك، وكل هذا بتكلفة منخفضة للغاية نسبتها 10 ٪ فقط من تكلفة الاختبار الحقيقي.

IELTS.org

إن موقع IELTS.org من المواقع الرسمية التي تستطيع العثور فيها على الامتحان والنصائح التي يمكنها مساعدتك بالتحضير والإعداد للاختبار، بجانب أنه يوفر اختبارات تجريبية كثيرة.

IELTS-EXAM.net

يعد موقع EXAM من المواقع المفضلة للطلاب لتعلم الإنجليزية، وهذا لأنه يقدم أمثلة كثيرة ستساعدك بتطوير مهارات القراءة والكتابة لديك، بجانب تقديم كورسات و مفيدة للغاية في التحضير للاختبار والتعلم.

IELTS BUDDY.com

إن موقع IELTS BUDDY من المواقع المميزة في التحضير للامتحان، وهذا لأنه يقدم نماذج كثيرة تهتم بقواعد الله ومفرداتها، والتي يمكنك تحميلها بشكل مباشر على هاتفك.

أفضل مواقع التدرب على الاستماع

عرضنا إليكم طريقة التسجيل في اختبار الايلتس 2022 والآن سنعرض أفضل مواقع التدرب على الاستماع، وهذه المواقع منقسمة إلى مواقع للمستوى المتوسط، المبتدئ، والمتقدم، وهذه المواقع كالآتي Learnenglish Britishcouncil للمستوى المبتدئ.

Learnenglish Britishcouncil للمستوى المتوسط.

Bbc للمستوى المتقدم.

أفضل مواقع التدرب على القراءة

توجد مواقع مفيدة للغاية فيما يخص التدرب على القراءة، ومن هذه المواقع التالي

Story nouri للمستوى المبتدئ.

Readtheory للمستوى المتوسط

Bbc للمستوى المتقدم.

هل اختبار IELTS الكتابي أفضل أم المحوسب

عرضنا طريقة التسجيل في اختبار الايلتس 2022 وأفضل المواقع التي تستطيع استعمالها للتدرب على القراءة والاستماع، والآن سنقدم عنصر مهم وهو المقارنة بين الاختبار المحوسب والكتابي، في الحقيقة تستطيع اختيار نوع الامتحان الذي تفضله.

وهذا لأن كل شخص يرغب بشئ مختلف عن الآخر، فالبعض يرى أن الاختبار الكتابي أفضل لأنه شبيه بالاختبارات التي سبق وادوها، والبعض يرى الإلكتروني أفضل لأنهم اعتادوا على استعمال لوحة المفاتيح.

هل الامتحان الإلكتروني أكثر صعوبة من الكتابي

الاختبار الإلكتروني مرتب مثل ترتيب الامتحان التجريبي، وبذلك فلا يوجد فرق بينهم، ولكن بالنسبة إلى الاستماع في الامتحان الإلكتروني فهو قصير مقارنة بالكتابي كما أن المحادثة تكون بشكل مختلف عن المحادثة الكتابية، وبذلك فإن الاختبارين يكونوا متساوين بالنسبة للصعوبة أو السهولة.

أسئلة اختبار IELTS

إن أسئلة اختبار IELTS تختلف بحسب القسم، وإليكم مجموعة متنوعة من الأسئلة حتى تتدربوا عليها

الاختيار من متعدد.

المطابقة.

التسجيلات.

استكمال الجمل.

عنونة ورسم المخططات.

استكمال الجداول.

مطابقة ميزات.

معرفة وتحديد المعلومات.

استكمال المخططات والأشكال البيانية.

استكمال الملخصات.

استكمال المخططات التدفقية.

مطابقة العناوين.

مطابقة وتحديد المعلومات.

أسئلة ذات إجابات قصيرة.

محادثة بين فردين عن الحياة اليومية الاجتماعية.

مونولوج عن الحياة اليومية الاجتماعية.

محادثة بين 4 أفراد عن التدريب أو التعليم.

مونولوج عن موضوع أكاديمي.

تكلفة اختبار IELTS

عرضنا طريقة التسجيل في اختبار الايلتس 2022 والآن سنعرض تكلفة الاختبار بالدولار الأمريكي، والتي تستطيع تغييرها لعملة بلدك لكي تعرف مقدار المبلغ المفترض تسديدها، والتكلفة هي

200 دولار أمريكي تكلفة اختبار IELTS الورقي التدريبي العام والأكاديمي.

230 دولار أمريكي تكلفة اختبار IELTS المحوسب التدريبي العام والأكاديمي.

250 دولار أمريكي تكلفة اختبار IELTS الحاسوبي أو الورقي للهجرة أو للحصول على تأشيرة.

190 دولار أمريكي تكلفة اختبار IELTS لمهارات الحياة سواء B1 أو A1.

تكلفة اختبار IELTS بمصر

يختلف سعر الاختبار من مصر لغيرها من البلاد نظراً لاختلاف أسعار الصرف بهذه البلاد، ولهذا نقدم تكلفة أداء الاختبار بأسعار الصرف بمصر، والتي تتمثل في الآتي

تكلفة الامتحان الورقي التدريبي العام والأكاديمي بالعملة المصرية هي 3400 جنيه.

تكلفة الامتحان الحاسوبي التدريبي العام والأكاديمي 3400 جنيه مصري.

تكلفة الامتحان التدريبي العام والأكاديمي للهجرة أو للحصول على تأشيرة هي 3750 جنيه مصري.

تكلفة اختبار مهارات الحياة المستوى B1.A1 هي 3150 جنيه مصري.

درجات القبول في بعض الجامعات البريطانية والأمريكية

عرضنا طريقة التسجيل في اختبار الايلتس 2022 والآن سنعرض درجات القبول في بعض الجامعات البريطانية والأمريكية بالنسبة لاختبار ايلتس، وهذه الدرجات كالآتي

معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا يقبل من 7.

جامعة ستانفورد تقبل من 7.

جامعة كولومبيا تقبل من 7 8.5.

جامعة شيكاغو تقبل من 7.

معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا يقبل من 6 7.5.

جامعة أكسفورد تقبل من 7.

كلية كينجز لندن تقبل من 7 ماعدا الطب والقانون والعلاج الطبيعي فهو من 7.5.

جامعة وارويك تقبل من 6.5.

جامعة كامبريدج تقبل من 7.5.

الفرق بين IELTS و TOEFL

إن اختبار الايلتس والتوفل من أفضل الاختبارات التي تستطيع تأديتها لاختبار لغتك الإنجليزية، والفرق بين الاختبارين في الآتي

أولاً بالنسبة إلى تسمية الاختبارين فقم تم تسمية اختبار الايلتس يعني اختبار الإنجليزية الدولي، وبالنسبة إلى توفل فيعني اختبار الإنجليزية لغير الناطقين بها.

ثانياً بالنسبة للتكلفة، يختلف سعر اختبار الايلتس حسب الدولة، حيث يتراوح من 215 245 دولار أمريكي، وبالنسبة إلى توفل فسعره مختلف باختلاف الدولة، حيث يتراوح من 165 300 دولار أمريكي، ولكن بأغلب البلاد يكون تكلفة الاختبار أقل من 200 دولار.

زمن إجراء اختبار الايلتس 3 ساعات إلا ربع، وبالنسبة إلى زمن اختبار التوفل فهو 4 ساعات.

وبالنسبة لزمن اختبار مهارات اللغة الأساسية في الايلتس فهي نصف ساعة للاستماع، ساعة للقراءة، ساعة للكتابة، ومن 11 14 دقيقة للمحادثة، أما التوفل فزمن القراءة من 60 80 دقيقة، زمن الاستماع من 60 90 دقيقة، زمن التحدث 20 دقيقة، وزمن الكتابة 50 دقيقة.

أما بالنسبة لمكان تأدية اختبار الايلتس فهي في 1100 موقع ب140 دولة بالعالم، أما عن مكان تأدية اختبار التوفل فهو في كل مكان في العالم.

يوجد مو اختبار الايلتس 48 موعد سنوي، أما التوفل فيوجد منه ما يزيد عن 50 موعد اختبار بالعام.

نظام الدرجات بالايلتس من 0 9، أما في التوفل فهو من 0 120.

الدرجة المتوسطة في الايلتس هي 6.3، أما في التوفل فهي 78.

لمن يريد ان يسال عن ما هو اختبار الايلتس هو امتحان جودة باللغة الإنجليزية وهو اختصار ل (international English language testing system) وتعني امتحان اللغة الإنجليزية الدولي، وهو يعتبر ابرز الاختبارات التي يعتمد عليها لمعرفة استطاعة وقدرة الشخص في اللغة الإنجليزية خاصة في أمريكا وأستراليا.