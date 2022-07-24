طريقة التسجيل في أرامكو لخريجي الثانوية 2022 – 1444، هناك الكثير من الطلاب في الثانوية العامة يرغبون بالالتحاق في أرامكو، لان هذا البرنامج يعتبر البرنامج التدريجي لخريجي المرحلة الثانوية، ويعتبر هذا البرنامج من البرامج المميزة التي يرغب الطلاب الالتحاق بها، ويعتبر هذا البرنامج من البرامج المميزة والمشهورة للطلاب الراغبين بالتقديم، ويمكن التسجيل في برنامج ارامكو بكل سهولة من خلال الرابط المباشر “من هنا“، ومن خلال مقالنا لهذا اليوم سوف نتحدث عن طريقة التسجيل في ارامكو لخريجي الثانوية 2022 – 1444، تابعونا.

برنامج ارامكو لخريجي الثانوية 2022 – 1444

يعتبر برنامج أرامكو الذي تطلقه شركة ارامكو لتدريب الخريجين الجدد من الثانوية العامة، ليتم إعدادهم للالتحاق بوظائف مختلفة حسب مستوياتهم الأكاديمية في شركة أرامكو السعودية، فهذا البرنامج يوفر لجميع المشاركين التدريب اللازم على المهارات الأكاديمية والوظيفية التي تضمن نجاحهم في وظائفهم المستقبلية، حيث أن الفترة الزمنية للبرنامج تختلف حسب المسار الوظيفي، ولكن تستغرق عامين، حيث يشمل التدريب الأكاديمي اللغة الإنجليزية والرياضيات ومهارات الكمبيوتر، والصحة والسلامة، والتدريب على المهارات الوظيفية يعتمد على المسار الوظيفي التابع له المشارك.

طريقة التسجيل في ارامكو لخريجي الثانوية 2022 – 1444

قامت أرامكو مؤخرا بالإعلان عن فتح باب التقديم لبرنامج تدريب خريجي الثانوية السعوديين من الطلاب والطالبات، وسيتم التقديم لبرنامج أرامكو بشكل إلكتروني، من خلال تقديم طلب الالتحاق ببرنامج التدرج لخريجي الثانوية وخريجات الثانوية، ويتم التسجيل في البرنامج يتم من خلال إتباع الخطوات التالية: