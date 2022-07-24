طريقة التسجيل في أرامكو لخريجي الثانوية 2022 – 1444، هناك الكثير من الطلاب في الثانوية العامة يرغبون بالالتحاق في أرامكو، لان هذا البرنامج يعتبر البرنامج التدريجي لخريجي المرحلة الثانوية، ويعتبر هذا البرنامج من البرامج المميزة التي يرغب الطلاب الالتحاق بها، ويعتبر هذا البرنامج من البرامج المميزة والمشهورة للطلاب الراغبين بالتقديم، ويمكن التسجيل في برنامج ارامكو بكل سهولة من خلال الرابط المباشر “من هنا“، ومن خلال مقالنا لهذا اليوم سوف نتحدث عن طريقة التسجيل في ارامكو لخريجي الثانوية 2022 – 1444، تابعونا.
برنامج ارامكو لخريجي الثانوية 2022 – 1444
يعتبر برنامج أرامكو الذي تطلقه شركة ارامكو لتدريب الخريجين الجدد من الثانوية العامة، ليتم إعدادهم للالتحاق بوظائف مختلفة حسب مستوياتهم الأكاديمية في شركة أرامكو السعودية، فهذا البرنامج يوفر لجميع المشاركين التدريب اللازم على المهارات الأكاديمية والوظيفية التي تضمن نجاحهم في وظائفهم المستقبلية، حيث أن الفترة الزمنية للبرنامج تختلف حسب المسار الوظيفي، ولكن تستغرق عامين، حيث يشمل التدريب الأكاديمي اللغة الإنجليزية والرياضيات ومهارات الكمبيوتر، والصحة والسلامة، والتدريب على المهارات الوظيفية يعتمد على المسار الوظيفي التابع له المشارك.
طريقة التسجيل في ارامكو لخريجي الثانوية 2022 – 1444
قامت أرامكو مؤخرا بالإعلان عن فتح باب التقديم لبرنامج تدريب خريجي الثانوية السعوديين من الطلاب والطالبات، وسيتم التقديم لبرنامج أرامكو بشكل إلكتروني، من خلال تقديم طلب الالتحاق ببرنامج التدرج لخريجي الثانوية وخريجات الثانوية، ويتم التسجيل في البرنامج يتم من خلال إتباع الخطوات التالية:
- يجب الدخول إلى برنامج التدرج لتدريب طلاب الثانوية “من هنا“.
- يمكن النزول للأسفل واختيار تسجيل طلب الالتحاق بالبرنامج والضغط عليها.
- قم بإدخال رقم السجل المدني.
- أيضا أدخل عنوان البريد الإلكتروني.
- ثن قم بإدخال كلمة المرور.
- تأكيد كلمة المرور.
- الاطلاع والموافقة على الشروط والأحكام الخاصة بأرامكو.
- اضغط على التالي.
- قم باستكمال كافة البيانات الخاصة بالتسجيل.
- قم بإرفاق مستنداتك والشهادة الخاصة بك التي يطلبها خلال التسجيل.
- سوف يتم مراجعة مستندات وشهاداتك.
- بعد التسجيل سيتم إبلاغك بجدول اختبارك في اللغة الإنجليزية والرياضيات.
- تأكد من إدخال بيانات بشكل سليم كرقم الجوال والبريد للمتقدمين.
- سوف تصل رسالة عبر البريد الإلكتروني والجوال بنتائج اختبارك .
- سيتم التواصل معك لإبلاغك بالخطوات التالية للالتحاق بالبرنامج.
- سيتم دعوة المتقدمين من قائمة المرشحين وقائمة الانتظار لإجراء فحص طبي مع العلم بأن إكمال الفحص الطبي واجتيازه لا يعني القبول في البرنامج.
- سوف يطلب من المرشحين المختارين توقيع اتفاقية التدريب وإصدار بطاقة البرنامج.
- يتم الحضور إلى مركز التدريب المحدد قبل بدء البرنامج.