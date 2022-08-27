طريقة التسجيل في الباصات نظام نور 1444 ، لقد تسائل العديد من قبل أولياء الامور من الأباء والأمهات حول التعرف على الطريقة التي تمكنهم من التسجيل في في الباصات عبر استخدام نظام نور ، ويرجع ذلك الى اتاحة تلك الخدمة من قبل وزارة التربية والتعليم وذلك لضمان نقل مريح وآمن لأبنائهم حفاظًا على سلامتهم ، تابعوا معنا للتعرف على خطوات التسجيل في الباصات نظام نور .

التسجيل في حافلات نظام نور 1444

يوفر نظام نور التعليمي إمكانية التسجيل في نظام الحافلات المدرسية، حيث أطلقت وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية خدمة نقل الطلاب والطالبات من وإلى المدرسة، عبر أنظمة أمنية لتحقيق أعلى مستويات الأمان، حيث يتم الإشراف المباشر من قبل وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية، لتوفير أعلى درجات الأمان وتغطية خدمات التوصيل حتى تكون مريحة وموثوقة للغاية من قبل ولي الأمر لطمأنة وراحة أسرهم. من خلال تقديم هذه الخدمة، تحرص الوزارة على تشجيع عمليات الاستدامة وتطوير التكامل مع خدمات النقل العام.

كيفية التسجيل في حافلات نظام نور

يمكن لأولياء الأمور التسجيل في الحافلات المدرسية من خلال نظام نور التعليمي باتباع الخطوات التالية

الوصول إلى نظام “نور”.

قم بتسجيل الدخول إلى حساب المستخدم.

اختر “School Transport Service”.

انقر فوق “طلب نقل المدرسة للعام الجديد”.

اختر “التحويل إلى الطالب” المدرجة من خلال الخيارات المتاحة.

وافق على الشروط والأحكام.

أدخل البيانات المطلوبة.

انقر فوق تأكيد الطلب.

أدخل الرمز المرسل إلى رقم الهاتف المحمول.

الضغط على “دفع رسوم التسجيل” عبر نظام سداد.

انقر على أيقونة “نعم”.

اضغط على “تأكيد” لدفع رسوم الخدمة.

يجب الاحتفاظ برقم فاتورة الدفع.

كيفية التسجيل في نظام نور 1444

يعد التسجيل في حساب ولي الأمر مع نظام نور من أهم الأمور التي يجب أن يمتلكها الشخص الذي يرغب في تسجيل أحد أبنائه في الحافلات المدرسية. وبناءً عليه، سنزودك بطريقة التسجيل في حساب الوالدين في نظام نور

انتقل إلى رابط “منصة نور الرقمية”.

انقر فوق تسجيل لأولياء الأمور.

اكتب البيانات المطلوبة في سجل ولي الأمر.

انقر فوق تسجيل طالب جديد.

اكتب البيانات التي يطلبها النظام ومنها رقم الهوية أو رقم الإقامة. علاقة نسبية. تاريخ الولادة.

تحديد تقدير الطالب.

أدخل معلومات الطالب.

تعيين السكن ومعلومات الاتصال.

حدد المدرسة المراد التسجيل بها.

الموافقة على الإقرار والتعهد.

تقديم طلب التسجيل.

معايير الأهلية للتسجيل في حافلات المدارس العامة 1444

يتم قبول الطلاب في نظام الحافلات المدرسية من خلال نظام نور وفق عدد من المعايير ونقاط التمايز التي وضعتها وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية. هذه الخدمة مقصورة على الطلاب المسجلين في نظام نور التعليمي. فيما يلي أهم نقاط الأهلية لتسجيل الحافلة المدرسية للعام 1444 هـ.

يتم قبول الطلاب الأصغر سنًا من الذكور والإناث.

الأولوية لقبول الطالبات على الطلاب.

أساسي للأسرة التي تعاني من وضع اجتماعي سيء.

تعطى الأولوية لأولئك الذين يعيشون بعيدًا عن المدرسة. ألا تزيد المسافة عن 3 كم ولا تقل عن 250 م. يجب ألا يزيد وقت التسليم عن 90 دقيقة.

يتم قبول الطلاب والطالبات حسب تضاريس منطقة الطالب سواء كانت المناطق الحضرية. المناطق الريفية.

اختيار الطلاب حسب حالتهم الصحية.

رسوم الاشتراك بالحافلات المدرسية العامة 1444

حددت وزارة التربية والتعليم السعودية رسوم التسجيل في خدمة الحافلات للعام 1444 هـ والتي تقدر بنحو (200) ريال سعودي للطالب على مدار العام الدراسي. علما بأنه يتم رد هذه الرسوم في حال عدم قبول الطلاب في خدمة الاشتراك بالحافلة المدرسية، وتأتي آلية دفع الرسوم. تهدف هذه الخدمة إلى تطوير آلية الخدمة، والتأكد من وصول الخدمة إلى المستفيدين والطلاب. الأكثر احتياجًا.

الحالات المعفاة من رسوم المواصلات المدرسية 1444

أوضحت وزارة التربية والتعليم السعودية الحالات التي تتوافر فيها الشروط الخاصة بالإعفاء من رسوم المواصلات المدرسية للعام 1444 هـ

إذا كانت أسرة الطالب تستفيد من الضمان الاجتماعي.

إذا كان الطالب من أصحاب الهمم والإعاقة.

إذا كان الطالب من مدرسة اندماج.

استرداد رسوم الاشتراك في خدمة الحافلات المدرسية العامة

يتم استرداد رسوم الاشتراك في خدمة الحافلات للعام 1444 هـ، من خلال خدمة استرداد المدفوعات الحكومية في البنوك والبنوك السعودية، حيث يمكن لولي الأمر إدخال حسابه لدى البنك واختيار خدمة المدفوعات الحكومية واتباع التعليمات لاسترداد المدفوعات. الرسوم، وفي حال حدوث مشكلة يمكن لولي الأمر التواصل مع وزارة المالية السعودية من خلال وسائل الاتصال المرفقة أدناه

رقم الهاتف 19990.

البريد الإلكتروني .

حساب تويتر الخاص بوزارة المالية لخدمة العملاء “.

كيفية التواصل مع خدمة حافلات نور 1444

فيما يلي طرق الاتصال الخاصة بخدمة نور باص

موقع الكتروني “”.

رقم الهاتف 8001231000 أو +966920011454.

البريد الإلكتروني [email protected]

رابط تسجيل الحافلة نور 1444

يمكنك الذهاب إلى الرابط للتسجيل في حافلات نظام نور للعام 1444 “” واتباع خطوات الاشتراك في الخدمة المرفقة أعلاه من خلال سطور مقالتنا، بحيث يتم اختيار الطلاب والطالبات وفق معايير التمايز. التي أعلنت عنها الوزارة.

طريقة التسجيل في الباصات نظام نور 1444 ، تعد منصة نور هي إحدى المنصات الالكترونية التي علمت على تقديمها وزارة التربية والتعليم داخل المملكة للتخفيف على الطلاب واولياء الامور من القيام بالتعديل كل ماريريدونه عبر مصنة نظام نور دون الحاجة الى زيارة المدارس .