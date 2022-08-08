طريقة التسجيل في الضمان الاجتماعي للمطلقات 1444 ، قد تسائل الكثير من الأفراد ممن لديهم الحاجة الى الحصول على الضمان الاجتماعي من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية و خاصة النساء المطلقات ، حول التعرف على طريقة التسجيل في الضمان الاجتماعي 1444 و الحد الأدنى للمعاش بشكل يراعي امكانية الاستفادة من معاشات ، مع مراعاة الفئات الأكثر احتياجاً داخل المملكة ، تابعوا معنا .

خدمة الضمان الاجتماعي للمطلقات

وتتمثل هذه الخدمة في تقديم معاش شهري للفئات المستهدفة من هذا البرنامج والتي شملت فئة المطلقات في المملكة العربية السعودية. معاش الضمان الاجتماعي هو أيضا أحد برامج وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية التي تقدم الدعم والدعم المادي الذي يساعد المستفيدين منه على تحسين أوضاعهم المعيشية وتحمل تكاليف الحياة. والجدير بالذكر أن موارد الضمان الاجتماعي تأتي من خزينة الدولة، ومما تجنيه من أموال الزكاة والصدقات والتبرعات والهبات. بالإضافة إلى عائد استثمار أموال الضمان.

المستفيدون من الضمان الاجتماعي

سيستفيد من هذا البرنامج السعوديون المقيمون بشكل دائم في المملكة والذين يستوفون الشروط المذكورة أدناه والذين يندرجون ضمن إحدى الفئات التالية

الأشخاص غير القادرين على العمل، إعاقة مؤقتة أو دائمة.

الأيتام بلا أب، أو بدون أب، أو كليهما.

المرأة التي ليس لها معيل وتشمل المطلقة، المتروكة، الغائبة أو المفقودة، الأرملة، وزوجة المدمن.

وكذلك لمن بلغ من العمر (ذكرا كان أو أنثى) وعاجز عن العمل.

الأسر غير المعيلة الأسرة المهجورة أو المجمدة، وأسرة المفقود أو الغائب، بالإضافة إلى أسرة المدمن، وأسرة المطلقة أو الأرملة مع أطفالها.

شروط الضمان الاجتماعي للمطلقات 1444

يشترط في المطلقة استيفاء عدد من الشروط حتى تكون مؤهلة للحصول على المعاش الشهري الذي يقدمه الضمان الاجتماعي للمطلقات. هذه الشروط هي كما يلي

ألا يزيد دخلها عن الحد الأدنى للمعاش التقاعدي.

أن يكون سعودي الجنسية ويستثنى من شرط الجنسية الفئات التالية أجنبية متزوجة من سعودي. أرملة أجنبية متزوجة من سعودي ولديها منه أطفال. أبناء أرملة سعودية متزوجة من أجنبي.

بالنسبة للمطلقات الأجنبية، يشترط في زوجها السابق أن يكون سعوديا ولها أطفال منه بشرط أن تكون مقيمة بشكل دائم مع أبنائها في المملكة.

أيضا، أن لا يتزوج مرة أخرى مع دليل على ذلك.

تقديم وثيقة رسمية تثبت زواج المطلقة من زوج غير سعودي.

أن تكون مقيمة إقامة دائمة في المملكة، ولا تتجاوز مدة تواجدها خارج المملكة ثلاثة أشهر متصلة أو منفصلة خلال السنة السابقة لتاريخ صرف المعاش.

أن يكون لديك تصريح إقامة ساري المفعول.

كيفية التسجيل في الضمان الاجتماعي للمطلقات 1444

تتمثل طريقة التسجيل في الضمان الاجتماعي للمطلقات للحصول على المعاش الشهري في الخطوات التالية

اذهب إلى موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ““.

قم بتسجيل الدخول إلى الموقع عن طريق إدخال رقم المعرف وكلمة المرور ثم النقر فوق زر تسجيل الدخول.

اختر علامة التبويب الخدمات الإلكترونية من الصفحة الرئيسية.

من قائمة الخدمات الإلكترونية، نضغط على زر الإرسال الموجود أسفل علامة تبويب خدمة التقاعد الأمني.

ستظهر لك تفاصيل ومعلومات الخدمة، وللتسجيل بها عليك الضغط على زر تسجيل الدخول للخدمة.

نقوم الآن بملء بيانات التطبيق والتي تتضمن ما يلي صفحة بيانات الطلب اختر المكتب المفضل للة. وكذلك اختيار الفئة وهنا نحدد فئة المطلقات. نضغط على التالي. صفحة بيانات العائلة اكتب رقم الهوية وتاريخ ميلاد المعيل. المعيل في حالة المطلقة هو الزوج، والأب، والأم، ثم التالي. صفحة بيانات الدخل نختار أحد الخيارين “يوجد دخل” أو “لا يوجد دخل”. ثم نضغط على التالي. صفحة معلومات الحساب المصرفي نكتب رقم الحساب المصرفي الدولي (IBAN) لحسابنا المصرفي واسم البنك وحالة الحساب. انتبه لكتابة رقم IBAN. يبدأ بحرف SA، ويتكون من 24 رقمًا، ويتم كتابته بدون مسافات. صفحة المستندات المطلوبة وافق على الشروط بتحديد المربع “أتعهد وأقر بما تقدم”. نضغط على التالي. صفحة التطبيق نتأكد من صحة المستندات المرفقة. ثم نضغط على زر إرسال الطلب لإنهاء عملية التسجيل.



آلية احتساب راتب الضمان الاجتماعي للمطلقات

يحق للمرأة المطلقة الحصول على راتب ضمان اجتماعي إذا كان دخلها المحسوب أقل من الحد الأدنى للمعاش التقاعدي المحسوب. حيث يحسب المعاش على أساس الفرق بين الحد الأدنى للمعاش المحسوب ودخله المحتسب. أي المعاش = (الحد الأدنى للمعاش – الدخل المحسوب). مع العلم أن الدخل المحسوب = (الدخل الشهري – 50٪ من الدخل المكتسب).

المستندات المطلوبة للحصول على معاش الضمان الاجتماعي للمطلقة

يجب على المطلقة عند التسجيل في الضمان الاجتماعي إرفاق المستندات التالية

بطاقة إقامة سارية المفعول.

المستندات التي تثبت حالة الطلاق.

هل يشمل الضمان أبناء المطلقة

نعم، يشمل معاش الضمان الاجتماعي أبناء المطلقة ولكن في الحالات الآتية

أبناء السعودي المطلق من غير السعودي بشرط هي مقيمة بشكل دائم مع أطفالها في المملكة العربية السعودية. إثبات زواجها من غير سعودي. إقامة أبنائها سارية المفعول.

أبناء المطلق غير السعودي المتزوج من سعودية بشرط أن يكون لديه إقامة سارية المفعول في المملكة. تقديم دليل على حالتها. تعيش مع أطفالها بشكل دائم في المملكة.



كيف يحصل أبناء المطلقة على معاش تقاعدي

يمكن للمطلقات إضافة أفراد أسرتها كمعالين للاستفادة من معاش الضمان الاجتماعي، من خلال خدمة إدارة المعالين الإلكترونية.

كيف يحصل الأبناء على معاش

يتم تسجيل الأبناء في معاش الضمان في المملكة العربية السعودية على النحو التالي

قم بتسجيل الدخول إلى موقع “الضمان”.

اختر الخدمات الإلكترونية، ثم خدمة إدارة الحليف.

انقر لدخول الخدمة.

انقر فوق إضافة وظيفة جديدة، ثم املأ التفاصيل الخاصة بالمتابع رقم معرف المنتسب. تاريخ الميلاد الهجري. القرابة (الابن – الابنة – الزوجة). الحالة الزوجية. الحالة التعليمية. فضلا عن الوضع الوظيفي. جنسية. رقم هوية الأم وتاريخ الميلاد.

انقر فوق {التالي.

إرفاق صورة من القيد العائلي أو بطاقة العائلة توضح اسم المعال.

انقر فوق تحميل المستند وستتم إضافة التابع بنجاح.

قضايا تعليق معاش الضمان الاجتماعي

يوقف صرف الوزارة لمعاش الضمان الاجتماعي للمستحقين في الحالات التالية

إذا أكدت الوزارة أن المعلومات التي قدمتها لها الأسرة أو الفرد المستقل غير صحيحة.

إذا خالف المستفيد أحد شروط الأهلية.

إذا تأخر المستفيد في تحديث بياناته الشخصية حسب طلب الوزارة.

في حالة عدم امتثال المستحق المستحق لخطة التأهيل الموضوعة له.

تضمن الوزارة أن المستفيد القادر على العمل لا يأخذ البحث عن عمل بجدية من خلال رفض عروض التدريب وفرص العمل.

في حالة تنازل المستحق عن معاش الضمان الاجتماعي أو في حالة وفاته.

إذا كان المستحق للمعاش مقيما بشكل دائم في مركز علاج أو سكن.

استعلام عن رقم الضمان الاجتماعي الخاص بك

في حال نسيت رقم الضمان الاجتماعي الخاص بك، يمكنك الحصول عليه باتباع ما يلي

اتصل بأحد الأرقام الموحدة المجانية للمؤسسة

اضغط على الرقم 1 وهو الرقم المخصص للمستفيدين من برنامج الضمان الاجتماعي.

أدخل رقم الهوية الوطنية.

اتبع التعليمات التي يمليها الرد الآلي.

بعد ذلك، تحصل على رقم الضمان الاجتماعي الخاص بك.

رقم الضمان الاجتماعي الموحد المجاني

وحرصت الوزارة على توفير الرقم 19911 للتواصل مع المواطنين في حال وجود مشاكل مع المعاش الأمني ​​أو للاستفسار عن أي شيء يتعلق بالبرنامج أو حتى لتقديم شكاوى. يمكن أيضًا الاتصال بخدمة العملاء من خلال حساب خدمة العملاء على شبكة Twitter الاجتماعية “” أو من خلال عنوان البريد الإلكتروني أيضًا.

وفي الختام تعرفنا على طريقة التسجيل في الضمان الاجتماعي للمطلقات 1444 ، و كيف يحصل أبناء المطلقة على معاش تقاعدي ، و المستندات المطلوبة للحصول على معاش الضمان الاجتماعي للمطلقة ، والية الاحتساب للمعاش .