طريقة التسجيل في النقل المدرسي المجاني عبر نظام نور 1444 ، دائماً ما يتم البحث حول ذلك من قبل اولياء الامور من الأباء والأمهات حول التعرف على الطريقة التي تمكنهم من التسجيل في النقل المدرسي دون دفع رسوم التكاليف وبشكل مجاني ، ويرجع ذلك الى اتاحة تلك الخدمة من قبل وزارة التربية والتعليم وذلك لضمان نقل مريح وآمن لأبنائهم حفاظًا على سلامتهم ، تابعوا معنا .

خدمة النقل المدرسي

خدمة النقل المدرسي من الخدمات الحديثة التي أدرجتها وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية في الخطط الجديدة. كان الهدف من إضافة خدمة النقل المدرسي هو الحفاظ على سلامة الطلاب أثناء الذهاب إلى المدارس التعليمية. وأصبحت الخدمة عبارة عن توفير ما يقرب من 25 ألف حافلة لنقل الطلاب والطالبات.

سجل للحصول على مواصلات مدرسية مجانية من خلال نظام نور

يتم التسجيل في المواصلات المدرسية المجانية من خلال النقاط التالية

افتح رابط نظام نور مباشرة “”.

قم بتسجيل الدخول إلى الحساب.

اختر علامة التبويب خدمة النقل المدرسي.

اضغط على زر النقل المدرسي للعام القادم.

أضف اسم الطالب المطلوب.

اضغط على أيقونة طلب التحويل.

عرض والموافقة على الشروط.

أدخل جميع البيانات المطلوبة.

انقر فوق أيقونة موافق بعد التحقق من البيانات المدخلة.

أدخل رقم الهاتف المحمول، ثم قم بتأكيد الطلب.

دفع كافة الرسوم عن طريق كلمة “سداد” وبعض الحالات معفاة من الدفع.

في انتظار الموافقة على طلب الخدمة.

الحالات المعفاة من رسوم المواصلات المدرسية

تستثنى عدة حالات من دفع رسوم خدمة النقل المدرسي وهي كالآتي

إذا كان الطلاب والطالبات من أسر مستفيدة من خدمة الضمان الاجتماعي.

إذا كان الطالب أو الطالبة من ذوي الاحتياجات الخاصة والإعاقات.

يعفى طلاب وطالبات مدارس الاندماج.

كم تبلغ رسوم النقل المدرسي 1444

حددت وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية قيمة الاشتراك في خدمة النقل المدرسي وهي 200 ريال سعودي للعام الدراسي الكامل، مع العلم بأن حاملي الضمان الاجتماعي وذوي الإعاقة معفيون من دفع و دفع رسوم الخدمة.

معايير الأهلية لخدمة النقل المدرسي 1444

تم تحديد معايير ونقاط التمايز لقبول الطلبات في خدمة النقل المدرسي وهي كالتالي

يتم إعطاء الطفل الأصغر الأولوية للقبول.

المركز الاجتماعي للطلاب والطالبات.

جنس الطلاب مع إعطاء الأولوية للطالبات.

الحد الأدنى القياسي لاكتمال الرحلة.

يتم قبول الطلب بناءً على تضاريس منطقة الطالب.

يتم اختيار الطلاب الأبعد عن المدرسة.

يجب ألا تتجاوز المسافة بين أماكن الإقامة بالمدرسة 90 دقيقة.

يتم اختيار الطلاب بناءً على حالتهم الصحية.

رابط للتقدم بطلب للحصول على النقل المدرسي

أعلنت وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية عن إمكانية الاستفادة من خدمة النقل المدرسي من خلال التسجيل المباشر عبر نظام نور التعليمي “” واتباع التعليمات والتعليمات، والالتزام بجميع شروط الخدمة، وتحديد أبرز المعايير. للتمييز بين الطلاب.

طريقة التسجيل في النقل المدرسي المجاني عبر نظام نور 1444 ، حيث حرصت وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية على تقديم خدمة النقل المدرسي من خلال نظام نور، بالتعاون مع شركة تطوير لخدمات النقل التعليمي .